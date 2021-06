Conforme a los criterios de Saber más

Es uno de los mejores “10” que tuvo Universitario de Deportes en los últimos años. Argentino de nacimiento y crema de corazón, Gustavo Grondona dejó una marca imborrable en el cuadro merengue. Su marca registrada cobra valor en el recuento de ese tricampeonato obtenido a finales de los noventas y en los inicios del siglo XXI. El “Pelado” hoy cumple 53 años y en esta nota recuerda su paso por la “U”.

¿Cuáles son los mejores recuerdos con Universitario?

Los recuerdos de Universitario son los mejores, uno de los lindos momentos en mi carrera deportiva que fui por un contrato de un año y me terminé quedando prácticamente cuatro años en Lima. Fue por un contrato de un año y me terminé quedando cuatro

¿Te marcó jugar en la “U”?

Mi casa, mi club en Argentina es Arsenal y yo hacia la comparativa que Universitario tiene eso de Arsenal, la gente con la que trabajas es muy familiar. Pero sí, te genera ese sentido de pertenencia.

Fuiste parte de uno de los mejores momentos del club. ¿Es un orgullo enorme?

Cuando voy con Oswaldo terminamos ganando ese torneo tan difícil con Cristal, después viene la vuelta en la cancha de Alianza y la coronación con el tricampeonato haciendo cien puntos, fue la coronación de una etapa muy linda y muy exitosa de Universitario.

Gustavo Grondona jugó en Universitario entre 1998 y 2001.

¿Qué recuerdos tienes del título en Matute?

Para el futbolista profesional es la satisfacción de haber resuelto el torneo, ese torneo lo ganamos en el primer partido en el Nacional en el que pudimos hacer tres goles. A mí me tocó disfrutar menos la revancha porque me expulsaron, pero ganarle a tu rival en su cancha, dar media vuelta fue lindo porque quedas en el corazón de la gente.

¿Y del “Puma” Carranza?

Yo cuando llegué concentrábamos en el Lolo Fernández y José me llevó debajo de la tribuna a mostrarme donde él había vivido de chiquito, indirectamente me inculcó el sentido de pertenencia. Fue muy generoso como si hubiera jugado toda la vida con él, me hizo sentir de esa manera, que era nuestra bandera y a atrás de él había un gran equipo con gente de experiencia y muchos chicos que querían crecer.

¿Por qué crees que hoy falta un líder?

Antes que nada cambió el fútbol, cambió el mundo, yo crecí viendo a Bochini en Independiente que jugaba una barbaridad, lo sacó campeón de todo y nunca se fue. Hoy los chicos juegan un tiempito, destacan y ya se van. Es difícil sostener a alguien en un club tanto tiempo y que se quiera quedar. También le pasa a personas especiales, José con Universitario tiene eso tan especial y lo transmitía.

¿Qué anécdotas recuerdas?

Anécdotas un montón, muchas cosas lindas que viví, las anécdotas son puntuales, seguramente tienen que ver con lo que le pasaba a todo el grupo, que luchaba contra las injusticias, tirábamos para adelante porque nos decían que Universitario era más grande que sus problemas, todas las cosas que se fueron solucionando por el grupo humano.

Gustavo Grondona le hizo un homenaje muy particular al 'Puma' Carranza, cuando este cumplió 50 clásicos disputados. (Foto: GEC).

¿Paolo Maldonado fue uno de tus mejores socios?

Con Paolo me entendía muy bien, yo era más de decidir y él de romper los últimos metros en la cancha. Pasa que había también otra competencia. Paolo tenía que lidiar con el Beto que había venido de Argentina. Jugadores muy importantes que después mirabas en el banco y estaba Coria. el que entraba hacia goles, teníamos muy buen equipo no de 11 sino de 18 o 20 jugadores más los chicos.

¿Y de Eduardo Esidio?

Edu un goleador de raza, fue el segundo goleador del mundo, yo tenía mucha afinidad, era un definidor letal.

Gustavo Grondona celebrando un gol junto a Eduardo Esidio. (Foto: El Comercio)

¿Actualmente a qué te dedicas?

Estuve dirigiendo con Pablo Guede en Chile, Arabia, siempre estoy cercano al fútbol.

¿Sueñas con dirigir a la “U”?

No soy de las personas que andan mirando metas a futuro y proyectando cosas porque las cosas se dan cuando se tienen que dar, yo no pensaba ir jamás a jugar a Perú y tuve cuatro años maravillosos. Yo no estoy esperando nada, uno va viviendo el presente y el tiempo dirá.

Tu siempre estuviste ligado a Arsenal de Sarandí. ¿Cristal qué puede esperar de ellos en la Sudamericana?

Hoy no hay mucho misterio, los analistas ya lo habrán observado o lo empezarán a observar y se darán cuenta que Arsenal es un equipo que sabe a lo que juega, no se mete atrás pero si es necesario sabe defender. Y creo que va a ser un lindo partido.

¿Qué sabes del momento que vive la “U”?

Miro el día a día, siempre estoy informado de toda la situación y el problema que tienen. No me gusta mucho opinar porque a uno lo llaman cuando sale campeón o hay problemas. Cuando hay problemas hay que tener cuidado con lo que uno dice pues puede herir susceptibilidades.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

A través de una publicación en Instagram, el volante danés agradeció las muestras de cariño que recibió desde que el sábado cayó fulminado al campo de juego, víctima de un ataque cardíaco.