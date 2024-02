El club FBC Melgar de Arequipa anunció en redes sociales que su jugador Horacio Orzán, nacido en Argentina, recibió la nacionalidad peruana en una ceremonia de juramentación realizada en la sede de Migraciones, el lunes 5 de febrero.

“Felicitaciones, Horacio. A rugir con todo este 2024″, escribió el club rojinegro en su cuenta de X (antes Twitter).

De esta manera, Orzán, quien llegó a FBC Melgar en la temporada 2021, podrá jugar la Liga 1 Te Apuesto como ciudadano peruano, sin ocupar plaza de extranjero.

HORACIO ORZÁN YA ES PERUANO. El futbolista de Melgar juramentó como peruano 🔴⚪ tras completar el proceso de nacionalización y podrá jugar sin ocupar puesto de extranjero. pic.twitter.com/kxcHBcuooY — Ovacion.pe (@ovacionweb) February 5, 2024

“Quiero agradecer a la gente de Melgar, agradecer a Perú, a esta gran nación. Ya tenía un vínculo de por vida porque tengo una hija que nació acá y ahora me toca a mí tener este vínculo de por vida, soy un privilegiado”, indicó Orzán en la ceremonia, según informa Ovación.

“Voy a defender, cuidar y valorar esta gran nación que me está dando la oportunidad de ser parte de ustedes y que desde el primer momento me recibió con cariño y respeto hacia mi familia. Me comprometo a ser un ciudadano como lo demanda esta nación”, añadió el mediocampista del conjunto ‘dominó'.

