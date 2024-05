El cuadro celeste visitará el estadio Germán Contreras en Cajabamba a Comerciantes Unidos. Sporting Cristal tiene 37 puntos con una diferencia de gol de (+23), por lo que consiguiendo la victoria y manteniendo la diferencia de goles conseguirá el título. Por su parte, en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes recibirá a Los Chankas, los cremas también tienen 37 puntos, sin embargo tienen una diferencia de gol (+21), por lo que tendrán que ganar y esperar un tropiezo por parte de Cristal. En caso ambos ganen, la ‘U’ tendrá que hacerlo por una diferencia de cuatro goles esperando que los celestes apenas ganen por un tanto. Recordemos que si la ‘U’ gana por un 3-0 y Cristal por 1-0, serán los rimenses quienes logren alzar la copa, ya que tienen una mayor cantidad de goles a favor.

Tabla de posiciones Liga 1.

Finalmente, de esta manera más remota, FBC Melgar, quien tiene 35 puntos, necesita una caída de Cristal y la ‘U’. Además de una victoria en el Cusco frente a Deportivo Garcilaso, por lo que son los terceros en discordia en esta definición.

Ante ello, El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas sobre el partido de la fecha sobre el cerebro de ambos planteles: Fabián Bustos y Enderson Moreira.

1. ¿Bustos o Moreira, quién es el mejor técnico del primer semestre del año?

2. ¿Quién llega como favorito en la recta final del Apertura y por qué?

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Bustos saca una diferencia importante porque ha sabido mantenerse arriba en ambos frentes a diferencia de Moreira que término resignando lo internacional.

2. Cristal. Su concentración está puesta solo en Liga1.

Omar Dávila - Ex fundador del Diario El Bocón

1. El técnico Bustos ha demostrado que con menos herramientas ofensivas, ha logrado una solidez defensiva que le permite desarrollar una idea en ataque, capaz de encarar competitivamente la Liga1 y la Copa Libertadores. Moreira con mayor cantidad de elementos, peso en ataque no ha logrado ser solvente atrás. Incluso la diferencia de goles entre ambos lo sustenta.

2. ¿Favoritos? Ambos. Un duelo de estas características depende no sólo de los protagonistas, sino de la táctica, estrategia y factor mental.

Lorena Jurupe Loroña - Movistar Deportes

1. Ambos técnicos con estilos diferentes. Por un lado la U está disputando no solo torneo local, también la Copa. Mientras que Sporting Cristal al quedar fuera de está enfocando en el torneo pero ha perdido jugadores importantes que afectaron al plantel y los resultados: la lesión de su goleador que poco a poco ha vuelto al titularato y ahora Yotún.

2. Sporting Cristal es un equipo que no convence en los últimos partidos. Mientras que la U es un plantel que no encuentra su 9 pero que termina resolviendo y aunque no gusta, lo termina ganando.