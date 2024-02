Luis Tejada de chico, criado en la calle principal de San Joaquín en Panamá, el barrio más temido de la ciudad que se parece a una favela, encontró en el fútbol la manera de sacar adelante a su familia, pero ahora con 41 años fallece jugando al fútbol.

El Comercio contactó a su primer entrenador, Alfredo Poyatos, quien desconocía lo que le había pasado a Luis Tejada. “La tristeza de esta noticia me ha dejado desorientado, no sé qué decirte disculpa”, nos dice en un primer momento donde se oye un llanto desconsolador.

Y claro, Poyatos conoció a Luis Tejada desde muy pequeño, cuando ‘Curvo’ era recogebolas y por su biotipo lo invitó para que entrene con el Tauro FC, uno de los clubes más grandes de su país.

“La forma de recordarlo es su forma de ofrecer un buen fútbol, cómo metía goles, que era lo que le gustaba a Luis Tejada, ya que él me decía: “Profe, no se preocupe, yo voy a resolver el partido. Y metió dos goles, siendo un niño ”, dice, con lágrimas, y es que el cariño de Poyatos hacia Tejada tiene un solo tamaño: es como si fuera su hijo.

“Tejada era un jugador que influía mucho en los compañeros, en su forma de transmitir esa confianza desde que lo vi jugar, identifiqué la confianza que tenía en sí mismo. Siempre rindió en la cancha, porque marcaba goles. Tejada tenía ese coraje de chico de barrio que lo hacía diferente”, agregó.

Pero no todo era color de rosa para la vida del recordado Luis Tejada, las carencias en lo que vivía hacia que no se dedicará al cien por ciento en el fútbol. “A veces faltaba a los entrenamientos, no iba, por los problemas en el hogar y luego corroboré eso, pero él quería salir adelante, trabajaba para eso y lo logró con aptitud positiva y goles. Tejada fue un muchacho que lo que él pensaba lo lograba y le daba confianza a los demás compañeros. La noticia que me ha dado usted es devastadora, Dios sabe por qué hace las cosas y hay que ser fuerte para salir adelante”, sentenció.

Tejada abrió las puertas a los futbolistas panameños, no lo digo yo, lo dicen los hechos, y en Panamá sufren todos sus partida, pero él desde cielo de seguro está satisfecho porque pudo ayudar mediante el fútbol a su familia.

