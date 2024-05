Cuando me hables del amor, comienza escribiendo que es único, unísono, universal y Universitario de Deportes. Cuando me hables del fútbol, dime que Edison ‘Orejas’ Flores estará en mi equipo y que gritaremos juntos un goooool; no, mejor dos goles. Y ser como Andy Polo: dar siete asistencias y ser cien veces feliz. En un Monumental cada vez se ve más gigante, con 70 mil gargantas en las tribunas y 11 leones sacando las garras en la cancha. Y ser feliz porque nada más importa, porque la emoción que hoy perdura se vista de gala con el traje de crema, campeón y centenario.

La ‘U’ de Bustos camina entre brasas calientes y supera obstáculos que parecen incansables. Tenía que anotarle cuatro goles a Los Chankas y cumplió. Había que asegurar otra vez el cero en el arco de Sebastián Britos y cumplió. Le ganó a Alianza Lima (1-0), Melgar (2-0), Cristal (4-1), los protagonistas de la Liga 1, y cumplió.

En el año de su centenario, la crema ha completado una mitad de campaña como manda su historia. Ganador del Torneo Apertura 2024 y orgulloso invicto en casa recibiendo solo un gol en contra en todo el campeonato. Ahora, el destino le pondrá un semestre final y retador para completar la gloria.

Pero antes, tanto Flores como Polo tienen una cita con la selección peruana en la Copa América en Estados Unidos. Ambos llegan tras participar en 20 de los 32 goles que anotó la ‘U’ en el Apertura. Andy con 7 asistencias y 3 goles, mientras que Edison con 6 goles y 4 asistencias.

(Foto: Joel Alonzo /@photo.gec)

Vuelta en U

El partido exigía romper con goles desde el minuto uno. Por tal razón, Fabián Bustos armó el mismo sistema táctico (3-5-2) con mayor peso ofensivo. Corzo, Riveros y Di Benedetto en la guardia; Polo y Portocarrero por los carriles; Ureña de ancla, Calcaterra a su lado en el armado y Orejas Flores como ofensivo libre detrás de Valera y el Tunche Rivera.

Expuesto el planteamiento, Los Chankas presentaron batalla en el mediocampo para disputarle la posesión del balón . Diez minutos duró la resistencia. ‘Orejitas’ se acordó que también patea tiros libres (este año le marcó al Atlético Nacional en EE.UU.) y le sacó la telaraña al arco defendido por Ferreyra. 1-0 para respirar, y estar pendientes de lo que diga la radio desde Cajabamba en el Comerciantes-Cristal.

Con la presión del resultado a favor, la ‘U’ se tiró encima de la defensa rival. Valera conectó un centro, Ferreyra despejó y el Tunche Rivera metió el botín para el 2-0 (21′) y acercar al equipo merengue hacia el objetivo del Apertura.

LIGA 1 2024: DATOS de UNIVERSITARIO.



🏆 GANADOR del APERTURA.

🥇 Club con menos derrotas.

🥇 Club con más puntos de local.

🥇 Club con más diferencia de goles.

🥇 Club con menos goles en contra.

🥇 Club con menos goles en contra de local.

🥇 Club que más veces dejó su arco en… pic.twitter.com/dCGkqcZM0A — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) May 25, 2024

La mala noticia llegó antes del final del primer tiempo. Cristal apretaba la tabla con el 1-0 de Ignácio, lo que obligaba a que la ‘U’ anote dos goles más. Encima, apenas inició la complementaria (50′), Di Benedetto vio la tarjeta roja por falta.

Con todo en contra, con el destino elevando sus pretensiones, la ‘U’ echó mano de su historia, de su mítica camiseta para revertir la adversidad. Primero fue Valera en el 3-0 para anotar su sexto gol en el año con un cabezazo tras centro de Calcaterra. Y luego, otra vez Flores (68′), esta vez de media distancia con un patadón que empujaron Lolo, Chumpitaz, Chale y Carranza.

Sin novedades lejos de Ate, bastó esperar unos segundos tras el pitazo final para que el estallido de amor sea totalmente crema.

UNIVERSITARIO suma 25 cotejos sin perder de local en Liga 1 (23 triunfos y 2 empates), anotando un total de 56 goles y recibiendo tan solo 5. Una locura.



✅ 1-0: FBC Melgar (Liga 1 2023)

✅ 3-1: ADT (Liga 1 2023)

✅ 3-0: Cienciano (Liga 1 2023)

✅ 2-1: Atlético Grau (Liga 1… pic.twitter.com/8kEjg9XPtf — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) May 25, 2024