La decisión de Jean Deza de dejar el fútbol profesional no ha sorprendido en el mundo del balompié nacional. Llegó el pitazo final para una carrera llena de polémica y si bien tiene el talento para seguir, su personalidad deportiva no le permite luchar para seguir en este mundo.

Una decisión que, para los especialistas, está basada en todo el background que tiene el futbolista en su formación. Todos inciden en que la base de toda carrera profesional está en cómo creció el jugador, las herramientas que se le dieron para que pueda afrontar las diversas situaciones que el deporte les da, y que, según se sabe, para el caso particular de Jean Deza, no fueron las mejores.

“Tu cuerpo hace lo que tu mente dice”. Así empieza graficando la situación el psicólogo Luis Gómez, de la Consultora 360 LGC Mind Sport y presidente de la Asociación Peruana de Psicología del Deporte y el Ejercicio. El especialista asegura que “cuando un deportista ya no da para más y opta por retirarse es porque la parte emocional ya llegó a su tope. No quiere seguir luchando”. Los especialistas consultados no buscan referirse al caso específico de Jean Deza, ya que cree que para opinar de cada caso hay que conocerlo, pero sí son las tendencias que se dan en este tipo de casos.

Para Piero Portanova, que ha tenido experiencia en los departamentos de psicología en clubes y selecciones peruanas, el tema Deza pasa porque ya no está dispuesto a aceptar las exigencias. “Llega un momento en el que la persona ya no es capaz de tolerar la presión del fútbol profesional, y me refiero al compromiso con la disciplina, con los entrenamientos. Hay un quiebre entre las demandas del fútbol profesional -cuidado, entrenamientos, disciplina-, y lo que tú estás dispuesto y puedes dar. Se mezclan con vicios personales, privilegios por otras actividades”, nos dice.

En el particular, sabe de las inclinaciones de Jean Deza por las fiestas y polémicas. “En algún momento lo pudo manejar y eso habla del sistema del fútbol. ¿Cómo es posible que un jugador siga teniendo acceso a clubes en esas condiciones?”, se pregunta.

Y sí, Deza ha sido separado de la mayoría de clubes donde estuvo. Los últimos, de Alianza en el 2020 y Carlos Stein, en Segunda, este 2021. “Hay algunos clubes con visión versus el resto conde la mirada integral no importa. Quizás él vuelva, pero a espacios donde la demanda del fútbol se equipare con lo que él pueda dar. Donde el dirigente se hace el loco porque el jugador le sirve para el fin de semana”, nos dice Piero.

En el fútbol peruano, los clubes están obligados por Licencias a tener a un psicólogo dentro de su plantilla. Sin embargo, se sabe que algunos de ellos contratan a terceros y a veces solo para casos puntuales. Es decir, no es que esté en el día a día con el grupo.

La raíz

El problema en ello radica desde la formación. Marco Moschella, psicólogo del deporte con experiencia en divisiones menores en clubes peruanos, hace énfasis que la formación en el Perú está dictada por el rendimiento y no por el proceso. “La primera arista en la parte formativa tiene que ver con los recursos humanos que están alrededor del deportista y la segunda es si su proceso de desarrollo de talento ha estado en el rendimiento o en el proceso en sí. No importa si tuvo un partido bueno o malo, si no en que vaya aprendiendo capacidades deportivas, psicológicas y sociales”, nos dice el especialista que actualmente se encuentra en España en una especialización en psicología deportiva.

El resultadismo es un mal en el fútbol en general y en el peruano en particular. Para casos como el de Jean Deza, explica Piero Portanova, “El entorno no lo favorece porque como dirigente siguen contratando y el mensaje al jugador es que puede hacer lo que quiera. Y a nivel interno, no parecer ser una persona que tenga una visión en el fútbol. No le interesa el fútbol como meta. Su meta es simplemente mantenerse, jugar y hacer lo que él quiere hacer”.

Para Marco, el tema de la disciplina no se trabaja de la mejor manera. “Muchas veces se impone y cuando el deportista sea independiente va a querer hacer todo lo que no lo dejaron hacer. Si la formación se hubiera centrado en el proceso y no en el rendimiento, se hubiera dejado que desarrollen habilidades sociales, ir a reuniones o viajes de promoción”, nos dice, y aclara que esto es algo muy individualizado en el mundo del deporte. Para algunos el sacrificar ciertas actividades si les sirve como motivación, pero para otros quizás no.

Cansancio mental

Tanto Marco, como el psicólogo Mario Reyes nos comentan del “síndrome de burnout” o “síndrome del trabajador” quemado que se viene estudiando en el deporte desde el 2000. “Es un agotamiento, un desgaste emocional que muchas veces ataca a los deportistas”, explica el doctor Reyes, docente e investigador de la UPC y también miembro de la Asociación Peruana de Psicología del Deporte y el Ejercicio. “Empezaron a hacer el deporte porque les gustaba mucho y luego comienzan a odiar al deporte porque lo asocian a un malestar. Al final, el abandono es la única solución que tienen para mantener su bienestar. Cuando no se tiene las herramientas, la opción es evitar o huir”, agrega Marco Moschella, a quien lo ubican en sus redes sociales como Ps Moschella.

El mismo Mario Reyes agrega un condicionante más que se puede aplicar a lo que está pasando con Jean Deza. ¿Qué va a pasar tras su salida del fútbol profesional? “El retiro es parte de un proyecto de vida en la cual se trabajan las emociones, autoestima y qué oportunidades va a tener para sostenerse luego”, nos dice.

“Si no hay transición, así como la de pasar de menores a profesional o la de emigrar, si no se ha preparado, el retiro termina siendo como un duelo”, agrega Marco Moschella.

El futbolista de 28 años, Jean Deza, anunció su retiro del fútbol mediante redes sociales. El 'ratón' siempre estuve en boca de todas, pero no por sus actuaciones dentro del campo de juego.

Por eso, el doctor Reyes hace énfasis en la parte educativa y lamenta que no sea tan considerado. “Muchas veces los deportistas no hacen aspectos alternos a su disciplina como la carrera dual. Eso complementa su trabajo como deportista”. Sin esos soportes, una retirada improvisada o no planeada puede resultar como un mal paso.

La conclusión final para el tema de Jean Deza pasa por lo que nos dice Piero Portanova. “Es parte del reclamo que tenemos muchos que estamos involucrados en el futbol, de un cambio de sistema en el futbol. hoy será Deza, viene Celi y antes estuvo Manco. El sistema del fútbol tiene que cambiar. Los clubes, ese ambiente macro es el principal, la familia ayuda, pero el sistema te friega el desarrollo. Tienen que profesionalizar, ver al jugador con una mirada integral”.

