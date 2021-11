Conforme a los criterios de Saber más

Son días de muchos números y nombres para Jean Ferrari. El administrador y gerente de Universitario de Deportes vive sus días entre contratos de refuerzos y una planificación para reducir la deuda corriente del club. Ferrari no solo se proyecta a buenas actuaciones deportivas en el 2022, sino también a la sostenibilidad del club. Y para eso, no descarta exportar jugadores. Álex Valera sería uno de ellos.

—¿Cómo marcha la negociación con los cuatro refuerzos que llegarán a la ‘U’?

Los cuatro refuerzos del club ya están cerrados, estamos terminando temas de gestión, pero ya están contratados. Estamos apuntando a un presupuesto acorde a la realidad económica del equipo. Queremos optimizar los recursos que tenemos, para armar un plantel que vaya a ser protagonista del torneo local y que tenga una presentación en Copa Libertadores acorde a nuestra historia. Vamos a reforzar zonas puntuales. Serán tres nacionales y uno extranjero.

—El interés por Christian Ramos ya lo comentaste. ¿Cuándo será el anuncio oficial?

No puedo dar esa información. Por una formalidad, solo podemos anunciar los refuerzos el 1 de diciembre. Hay contratos vigentes de los futbolistas, así que no queremos romper con esa tranquilidad. Va a llegar un central, dos volantes y un delantero.

—¿El extranjero cuál sería?

El extranjero será uno de los volantes.

—¿Lograron investigar con más detalles los desmanes en el estadio Monumental?

Nosotros tomamos acciones inmediatas y tenemos una muy buena relación con la policía. Pudimos controlar ciertos actos en las afueras del estadio. La reacción fue rápida, nosotros estamos en comunicación con la comisión que se encarga de la violencia en espectáculos deportivos y así tomar las medidas correspondientes. Estos temas pasionales se pueden controlar, y es bueno que los clubes profesionales estemos al margen de eso.

—¿Qué tan golpeada encontraste la economía a tu vuelta?

Hemos encontrado una economía muy complicada, estamos en una etapa de sinceramiento. Cuando nos fuimos del club, manejábamos una deuda corriente de aproximadamente poco más de cuarenta millones de soles. Hoy esa deuda corriente es de 52 millones y quinientos mil soles. Montos reales.

—¿Y la deuda concursal en qué estado se encuentra?

La deuda concursal hoy está neutralizada. Los procesos concursales están suspendidos. La deuda corriente ha crecido por un tema de pagos de AFPs, pago de proveedores, entre otros gastos incumplidos. Todo esto es lo que hemos recibido y lo que tenemos que pagar.

—¿Y la deuda corriente ya tiene un plan de pago?

Desde que hemos vuelto hemos reducido la deuda corriente en dos millones y medio de soles, aproximadamente.

—¿El plan es reducir un millón de soles por mes?

Ese sería el panorama optimista. Poder generar un millón de soles mensuales para pagar deuda corriente, que no es lo mismo a pagar el día a día. Por eso hemos generado programas que ayuden a cumplir a esa reducción, como el “Socio Adherente” que recién hemos presentado.

—¿Estás de acuerdo con la multa de Indecopi a los anteriores administradores del club?

Yo creo que es muy poco, pero no voy a entrar a decir si está o está mal. Por el daño que se ha hecho a la institución, las sanciones debieron ser mayores.

—¿Cómo va la nacionalización de Alberto Quintero?

Hemos hecho los trámites y hemos introducido la información para la nacionalización. Solo nos queda esperar. Ojalá podamos solucionarlo antes de fin de año. Si no es así, tendremos un cupo de extranjero menos. Pero en nuestra planificación está contar con otro extranjero.

—¿Se ha establecido un plan de prevención para evitar actos de violencia como la que se vio hace poco en el estadio Lolo Fernández?

Se tomaron medidas de inmediato, se reforzó la seguridad. Se tomó la decisión de no alquilar más el predio, de usarlo para fútbol de menores y fútbol femenino. Hemos resuelto el contrato de concesión que tenía el estadio.

—¿Ya está todo en orden para la reapertura del Monumental para el público?

Tenemos planificada la Noche Crema para el 8 de enero, pero aún no sabemos cuál será el aforo para ese día. Ese será un buen termómetro para nosotros, pero aún no podemos hacer las promociones del evento. Todo depende del aforo, vamos a hacer la gestión con las autoridades.

—¿Fue rápida la negociación para la vuelta de Gregorio Pérez?

Con Gregorio fue una conversación rápida, sobre todo por la buena relación que tenemos. Él está enamorado de la ‘U’, no fue fácil, pero sí rápido.

—¿Habrá amistosos antes de la Copa Libertadores?

Estamos viendo la opción de hacer amistosos en Estados Unidos, sin embargo, tenemos que ser cuidadosos con el calendario que tendrá el campeonato peruano y no chocar con eso.

—¿Cómo quedó el caso de Mathías Carpio?

Nosotros no estuvimos cuando lo sacaron al chico. Al parecer el tiene un contrato ya firmado con Cienciano, y el conflicto con la Federación era saber si estaba bien o mal inscrito. Ese tema, entiendo, aún se está evaluando. Nosotros contactamos a Mathías y nos dijo que estaba con toda la voluntad, aunque los temas legales pueden complicar la carrera de un deportista. Nos mantendremos a la expectativa si se resuelve el tema legal y contractual.

—¿Se ha reencaminado el proyecto del fútbol femenino en el club?

El tema polideportivo está caminando bastante bien. El equipo femenino está trabajando, se están haciendo incorporaciones, Paolo Maldonado está trabajando muy bien con su comando técnico.

—¿Hay posibilidad de exportar jugadores el próximo año?

Todavía no hay nada concreto, pero sí hemos recibido llamadas para preguntar por algunos jugadores. Algunos que tienen proyección, otros con un buen momento, siempre esos contactos van a estar. Yo calculo que después de nuestra participación en la Copa Libertadores tendremos más llamadas.

—¿Valera es uno de esos exportables?

Claro, sí han preguntado por Valeria en el extranjero. Es uno de ellos.

—¿La U tiene una posición en el conflicto en el TAS entre clubes profesionales y la Federación?

Tenemos una posición a favor de la legalidad. Mientras no exista un marco legal óptimo y esclarecido, nosotros difícilmente vamos a participar de ellos. Respeto la posición de esos clubes, pero nosotros no vamos a entrar en conflicto con nadie. Nuestro foco está en encaminar a nuestra institución. Solo queremos que se respeten las legalidades de las cosas, que haya un trabajo en menores, que haya una línea de gestión con los clubes, a eso apuntamos. Nosotros apostamos por la legalidad y por las formas.

—¿Entonces la posición de la ‘U’ en el tema Estatutos de la Federación es la abstención?

Mientras no se deje claro de cuáles son los Estatutos válidos, no podemos opinar si está bien o está mal. El ente rector debe aclarar eso, y si no lo pueden hacer, que la haga la Conmebol o la FIFA.

—¿Ya han planificado la cesión de jugadores a la selección para la próxima fecha de Eliminatorias? ¿Hay conflicto con el calendario deportivo de la ‘U’?

Tenemos una muy buena relación con el profesor Gareca y, sobre todo, con Juan Carlos Oblitas. Siempre vamos a optar que a la selección le vaya bien, sobre todo si está en zona de clasificación. Si a la selección le va bien, a todo el sistema del fútbol peruano le irá bien.

