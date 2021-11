Conforme a los criterios de Saber más

El futuro cercano de Paolo Guerrero está lejos de Alianza Lima. Él mismo lo confirmó. Con 37 años encima, el ‘Depredador’ aún confía en su capacidad para brillar en el extranjero. Opciones no le faltan. Pero ahora, toda la atención está puesta en su pronta recuperación.

La última vez que el delantero peruano jugó un partido fue el 8 de octubre del presente año, cuando la selección nacional se enfrentó a Chile por las Eliminatorias. Guerrero quería seguir aportando a la ‘Blanquirroja’, pero una lesión a la rodilla se lo impidió. “Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar”, expresó con la voz quebrantada en una conferencia de prensa.

Desde entonces, el futuro del ‘Depredador’ navegó en la incertidumbre. En medio del mal momento que atravesaba por las lesiones, todo se complicó aún más luego de que él mismo pidiera al Internacional de Porto Alegre rescindir su contrato, lo cual finalmente se concretó hace casi un mes.

Esta noticia, de cierta forma, ilusionó a los hinchas de Alianza Lima, que esperaban el retorno de Guerrero al club de sus amores. Pero nada más lejos de la realidad. El ‘9′ aún no piensa regresar al club íntimo y espera seguir su carrera en el extranjero .

“Yo ya lo he dicho y es repetitivo lo que me preguntan. Soy hincha de Alianza a muerte, pero todavía no está en mis planes regresar”, señaló con seguridad Paolo, al ser consultado por la prensa nacional tras su salida de Videna.

Es así como la opción de su vuelta a la institución blanquiazul quedó totalmente descartada, al menos para el 2022. Por lo pronto, Guerrero se enfocará en su recuperación para volver a las canchas en la mejor condición posible y, de hecho, es casi seguro que no podrá estar presente con la selección peruana para las fechas de enero y febrero de las Eliminatorias.

Las opciones en el extranjero

Ese tiempo será aprovechado para que el ‘Depredador’ evalúe las diferentes opciones que tiene en el extranjero. Él sigue residiendo en Brasil, por lo que no sería una sorpresa que continúe su carrera en la liga de dicho país. Incluso, se habla de un supuesto interés de equipos como el Santos, Atlético Mineiro, Sao Paulo e incluso el Corinthians, que ya lo tuvo en sus filas anteriormente .

Sin embargo, la edad le puede pasar factura. El 1 de enero Guerrero cumplirá 38 años y ello puede ser un factor en contra para sus planes. Además, con el presente adverso de sus lesiones, se le hará más difícil encontrar un equipo.

Eso sí, su nombre ya ha resonado con fuerza varias veces en un club tan importante como el Boca Juniors . Debido a su condición de jugador libre, la prensa argentina ha vinculado nuevamente al ‘Depredador’ con el equipo xeneize, lo cual podría concretarse en el futuro.

“Boca lo quiso siempre en condición de libre y ahora lo está. Le falta un ‘9′ y llegaría a costo cero. Se le pagará el sueldo, pero no hay que pagar el fichaje a un club”, barajó la posibilidad el periodista Sebastián ‘Pollo’ Vignolo hace unas semanas.

“Sé que tuvo en problema en la rodilla, pero si está bien… yo llamaría a Gareca para saber cómo está. Cumplirá 38 años, pero es un jugador de selección”, añadió.

Por su parte, Juan Román Riquelme es totalmente consciente de que Guerrero es uno de los mejores ‘9′ del continente. El actual vicepresidente del Boca Juniors ya tuvo contacto con el ‘Depredador’ hace unos años, cuando aseguró que el interés de ese fichaje es mutuo.

“Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio en el Perú. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera” , contó Riquelme en el 2019.

Por ahora nada es seguro. Hay más dudas que respuestas sobre el próximo destino de Paolo Guerrero. Su nombre ha sido vinculado hasta con el Peñarol de Uruguay. Pero todo queda en rumores. Eso sí, este panorama no representa otra cosa que las chances vigentes de que el delantero peruano pueda seguir aventurándose fuera del país. Sea como fuere, él tendrá la última palabra cuando esté recuperado.

