Conforme a los criterios de Saber más

El trabajo del ‘9′ es el gol, pero en momentos como estos, cuando los mercados de pases están abiertos y los vínculos se acaban, en la cabeza de los goleadores también se ven más que redes, números, firmas, contratos. Así pasa estos días Raúl Ruidíaz, quien sorprendió a todos con un post de ‘despedida’ del Seattle Sounders.

El cuadro del peruano fue eliminado de los playoffs de la MLS (Estados Unidos), por lo que finalizó la temporada para sus integrantes. Ante ello, causó sorpresa lo hecho por Ruidíaz. “No pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré”, escribió en sus redes sociales.

“ Lo interpretan como despedida, pero de buena fuente te digo que no fue así ”, nos indica Nick Negrini, periodista peruano de Pulso Sports que cubre la MLS. La razón por la cual Ruidíaz debe quedarse en el Sounders es por el ‘player option’. “En los contratos de la MLS, el último año es la opción y el club puede ejercerla. El jugador no puede decir no voy a firmar. A Raúl ya le habían informado que iban a ejercer esa opción y él estuvo de acuerdo”, nos comenta Alonso Contreras, reportero de Área Sports Network.

Esta llamada opción de jugador forma parte de las cláusulas de los contratos que firman todos. Ruidíaz firmó por tres temporadas, hasta fines del 2021, y la opción le daba al Seattle la oportunidad de renovarle en el 2022 y así lo hizo.

Además, como nos grafica Alonso, la MLS da a conocer el estatus de cada jugador y Ruidíaz no aparece en la lista de los jugadores que quedan sin contrato ni en la de los que están con la opción. “El único peruano que aparece es Yordy Reyna. Como ya se ha ejercido la opción con Ruidíaz, él va a jugar en Sounders en el 2022″, nos aclara.

En efecto, en la lista publicada por la MLS, aparecen seis jugadores del Sounders aún con opción para renovar y otros tres que quedan sin contrato. En ningún caso figura Raúl Ruidíaz, esto porque ya el peruano firmó para cumplir con esa cláusula.

Según nos explica Nick, este tipo de contratos no es del gusto de los jugadores, ya que no tienen poder de decisión sobre ese último año y la cláusula es obligatoria en cada vínculo que firman. Ya se han dado varias reuniones en la que los futbolistas han planteado que retire.

Mientras todo eso pasaba, desde México se recordaba que Cruz Azul estaba interesado en algún momento por el peruano. Sin embargo, para que La Máquina se haga del atacante, hoy debe pagar la recisión de contrato, que está por encima de los 8 millones de dólares.

Lo que se especula, respecto al post de Ruidíaz es que estaría buscando salir del Seattle Sounders y espera que el club pueda rebajar sus pretensiones para poder encontrar un nuevo destino, sea en la Liga MX o en Arabia Saudí. “Tiene varios ofertas de fuera ”, nos confirma Nick Negrini.

Movimientos

Ruidíaz no es el único delantero peruano que ha tenido menciones del lado contractual. Ayer se informó en Italia que Gianluca Lapadula estaría cerca de regresar a jugar en la Serie A. Tras descender con Benevento, el atacante ítalo-peruano buscaba nuevos aires, pero no logró concretar ningún pase, por lo que permaneció en su club para disputar la Serie B.

Sin embargo, su buena temporada tanto con su club como con la selección peruana ha despertado nuevos intereses. Según el diario “La Repubblica”, el Bologna de la Primera División lo podría fichar en enero –mercado invernal de las ligas de Europa–, y lo haría mediante un intercambio de jugadores.

El citado medio busca desprenderse del paraguayo Federico Santander, quien apenas ha jugado 23 minutos en cuatro partidos en la temporada, y lo ofrecería a Benevento para adquirir a Lapadula, quien en 11 partidos (seis de titular) lleva seis tantos en la Serie B.

Así, el atacante que marcó ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias podría cambiar de aire en enero, justo antes de venir a Perú para disputar una nueva jornada doble de las Eliminatorias.

Distinto es el caso de Paolo Guerrero, quien en declaraciones para la prensa fue claro y aseguró que aún no tiene definido su regreso a Alianza Lima y ayer se hizo más fuerte el supuesto interés de Boca Juniors. Se supo que Jorge Bermúdez, miembro del consejo directivo del cuadro ‘xeneize’, conversó con el cuerpo médico de Perú para saber el real estado del atacante.

Desde Argentina, el periodista Leandro Aguilera no descartó el contacto, pero sí le dijo a El Comercio que hoy por hoy no hay una conversación concreta sobre la llegada de Paolo Guerrero, quien es un viejo deseo de la directiva Xeneize.

Quizás el paso previo a su regreso a La Victoria esté en el barrio de La Boca, donde ya están los peruanos Zambrano y Advíncula. Aunque para ello primero debe batallar con su lesión a la rodilla.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras este domingo 28 de noviembre para definir al campeón de la Liga 1. En el siguiente video te contamos todos los detalles que debes saber sobre la segunda final del campeonato peruano.