Cuando empezó el aislamiento social en el Perú, algunas miradas se dirigieron al fútbol. No solo por la incertidumbre de cuándo se volvería a jugar o al menos entrenar, sino cuánta responsabilidad se iba a tomar en un tema tan serio como la pandemia por el Coronavirus. Estemos de acuerdo o no, mucha gente vive del error de los futbolistas, quienes, en un número muy reducido, ‘aportaron’ a que este concepto no cambie en estos meses.

Jean Deza había firmado por Alianza Lima a inicios de esta temporada. Antes del debut, ya era noticia por problemas de indisciplina. Aún así, jugó 65 minutos en la primera fecha, luego 89′ en la segunda y, finalmente, 33′ en la tercera. A la par, cada vez aparecían más imágenes de conductas lejos de lo que se espera de un futbolista profesional. Pablo Bengoechea dejó de contar con él y, mientras era multado y se analizaba su situación, llegó la pandemia.

“Estoy feliz y tranquilo. Eso me hace sentir que reflexione todas las cosas que he pasado y hacer las cosas bien por la institución que me está dando la oportunidad”, le dijo Jean Deza a Sin Fronteras el primer día que pisó Juliaca para jugar por Binacional, en julio. ¿Qué hacía allí en pleno momento de inmovilización? Dos semanas antes, Alianza Lima había anunciado la salida del atacante de 27 años por una falta grave de incumplimiento a sus obligaciones de trabajo.

Binacional no ha podido sumar victorias desde la reanudación de la Liga 1. (Foto: Liga 1).

Pese a que se comunicó su salida el 15 de junio, la decisión se tomó por imágenes difundidas el 9 de marzo en el programa Magaly TV La Firme. Allí aparecía junto a la modelo Shirley Arica en una fiesta de madrugada, a seis horas de presentarse a entrenar. Mientras se decidía su situación, entrenó vía Zoom en soledad sin compartir trabajos con sus compañeros y el club no lo saludó por su cumpleaños, seis días antes del despido.

Es justamente otro video con Shirley Arica el que lo coloca en el ojo de la tormenta. Una historia en Instagram de tan solo nueve segundos en la medianoche del jueves, apuntó las críticas hacia él y su nuevo club, Binacional. El equipo sureño tampoco hizo muchos méritos para brindar confianza por sus precarios cuidados en el estado de emergencia. Para muchos hinchas, esta combinación es una bomba de tiempo.

-Un campo minado-

Con tan solo dos años en Primera División, Binacional es el actual monarca de la Liga 1. Ya desde el año pasado hubo avisos de algunos manejos dirigenciales muy lejos de lo que se espera, aún así no muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro balompié. El primer incidente sucedió al inicio de la pandemia, cuando el plantel quedó a la deriva por varias semanas. Esto acabó en la salida de algunos futbolistas y la llegada de otros, como Jean Deza.

Binacional adelantó vacaciones en abril, pero al mes siguiente aplicó la suspensión perfecta, medida en la cual el empleador ‘congela’ el contrato aduciendo no contar con dinero para pagar sueldos. Los futbolistas aceptaron esta medida, aún así mostraron su sorpresa pues el club había recibido fuertes ingresos por su participación en la Copa Libertadores. Finalmente, volvieron a entrenar en julio.

Reimond Manco, el paraguayo Nery Bareiro y Alexander Araujo resolvieron sus contratos, este último luego de un tuit criticando la llegada de refuerzos. Estos nuevos elementos eran Omar Reyes, Diego Otoya, el colombiano Carlos Mancilla y Jean Deza. La llegada del atacante encendió las alarmas de qué tan bien se manejaría el ‘Bi’ en esta situación, que no demoró mucho en generar polémica.

-Un viaje para el olvido-

En medio de la incertidumbre de Binacional, la Federación Peruana de Fútbol hacía hasta lo imposible para que regrese la Liga 1. Ricardo Gareca fue su mejor arma, con declaraciones pidiendo confianza en la gente y aduciendo que el nivel de la selección se vería comprometido si el reinicio del torneo local se seguía postergando. Un pedido del Gobierno era que todos los involucrados sean responsables con sus cuidados de salud.

Una de las medidas para dar luz verde fue que los veinte equipos jueguen en Lima. Con sede en Juliaca, al sur en la frontera con Bolivia, el ‘Bi’ debía hacer uno de los viajes con mayor distancia. Aún así, tenían un vuelo directo a la capital listo para el 7 de agosto. Al enterarse del cierre de las fronteras internas en la región, el presidente del club decidió adelantarlo una semana antes, ahora por tierra. El primer detalle es que en la FPF nadie había sido avisado.

El primer tramo fue hacia Arequipa, en la costa, algunos futbolistas en un bus y otros en carros particulares. Allí recién hicieron la prueba de salud, con un positivo obligado a hacer cuarentena en la ‘ciudad blanca’. Luego de un largo recorrido, el plantel llegó a Lima en la madrugada del 3 de agosto. Se les avisó que quienes tengan casa, se queden ahí y los que no, tenían solo esa tarde para buscar un departamento.

En ese segundo grupo estaban Andy Polar y un grupo de juveniles. Algunos reservistas del club hacían taxi –el Torneo de Promoción y Reservas está suspendido- y los ayudaron en ese recorrido. En ese trayecto, asistieron a la cevichería Mi Barrunto para celebrar el cumpleaños de Edson López. Una fotografía de esos jugadores, con indumentaria del club, almorzando sin las medidas de seguridad se viralizó en redes. La indignación no tardó en llegar.

Los jugadores del club Binacional fueron encontrados en un almuerzo apenas llegaron a Lima. Rompieron todos los protocolos del torneo. (Foto: Twitter).

-Las pruebas-

Horas después, salió a la luz una nueva imagen, esta vez de integrantes más experimentados en el mismo lugar. Al ser Binacional, la molestia fue mayor. Hasta ese momento, la Liga 1 no había enviado a los clubes las bases actualizadas por el Coronavirus, por ende, no había forma de sancionarlos. Esa misma noche, fueron llamados de urgencia para pasar pruebas moleculares. Nueve integrantes del plantel salieron positivos.

Al tres días de jugar ante Alianza Lima, no hubo más remedio que suspender el partido. Tampoco fueron permitidos de entrenar presencialmente y no se reprogramó el partido. El último miércoles, la FPF anunció de manera oficial que los blanquiazules se quedaban con los tres puntos y un marcador de 3-0 a su favor.

La comisión disciplinaria de @TuFPF le otorgó los 3 puntos a @ClubALoficial del partido pospuesto con @BinacionalFC y sancionó por seis meses al jefe de equipo y al médico del equipo puneño. pic.twitter.com/n4rZDC2bb4 — Pierre Manrique (@ManriqueSports) September 2, 2020

En la resolución, además, se multó al club con una UIT (S/.4 mil 300) y se suspendió a Richard Muñoz (Jefe de Equipo) y José Muchica (delegado de Protocolo) por seis meses y una multa de 3 UIT (S/.12 mil 900). Los futbolistas no recibieron castigo alguno.

Eso sí, Binacional jugó ante Cantolao (derrota 3-2) y San Martín (empate sin goles) con el plantel entero, a diferencia de, por ejemplo, UTC que no completó su banca en el reinicio. Por más que su médico decidió quedarse en Puno, tampoco han tenido problemas en ese aspecto, como sucedió con Deportivo Llacuabamba. Los norteños suplantaron al galeno con el chofer del bus.

Incluso, hubo problemas con los resultados por COVID-19 desde antes de salir Juliaca. “Hubo ocho positivos. El doctor de una clínica privada les preguntó en dónde se habían tomado la prueba y los jugadores dijeron en la ‘capilla’, un lugar de salud en Juliaca, y les dijo que lo más probable es que esas pruebas estén modificadas, es decir, ‘bambas’. Cuando se la hicieron en un lugar serio, salió negativo”, reveló Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, en Full Deporte por Depor, en donde también contó detalles mencionados del viaje.

“Los jugadores de Binacional no han roto ningún protocolo porque el equipo vino sin protocolo. Entonces, ¿qué protocolo van a romper?”, agregó Baldovino. Ni el club ni la Liga 1 se han pronunciado por el último caso de Jean Deza. ¿En qué quedará este nuevo suceso?

VIDEO RELACIONADO

Magaly Medina sobre despido de Jean Deza - TROME