Gol en su debut con la ’U’, en el triunfo con Huracán. Gol para ilusionar contra Cerro Porteño en Lima, por Copa Libertadores. Dos goles a Boys en el primer clásico del año y un gol para acabar la era Bengoechea en Alianza, en el Monumental. Hace unas horas, con esa barba de naúfrago y los meniscos de la rodilla izquierda como nuevos, Jonathan Dos Santos fue figura de Universitario en un partido que venía duro y necesitaba voltear, un poco como sea y otro tanto cuánto antes. Al final, fue 3-1 sobre Cienciano del Cusco. Y lo fue, créanme, gracias a él.

Suplente luego de la operación a la rodilla en plena pandemia, el uruguayo es una prueba más de la ironía con la que sobrevive este club querido y endeudado. Le pegan de todos lados y le salen más hinchas. Debe millones y tiene una joya en su banco de crédito.

LA PREHISTORIA

Llegó por gestión de Jean Ferrari, el ex gerente deportivo y con el visto de alguien que conoce todas las canchas de su país y sabe quién es quién, Gregorio. Un hombre que había hecho 13 goles en 32 partidos, goleador de Cerro Largo en Uruguay, solo puede llegar al Perú por contactos de los buenos. Tener el WhatAspp correcto el día correcto. Cuando le hablaron del club, le ilusionó volver a salir de su país, un medio mundialista que es trampolín pero que no paga necesariamente los millones que suponen en otros lados. Le hicieron una oferta y de inmediato aceptó. Los detalles de su biografía delataban que era un hombre sencillo, casero, y por eso mismo, un luchador: fue padre antes de los 16 años y puso el pecho: salió a trabajar como podador de naranjas y si había que ganar unos pesos de albañil, pues se era albañil. De todo eso no se sabrá en sus redes sociales porque, como dijo apenas llegó a unos trabajadores de la ’U’, “así se vive más tranquilo”.

El cemento cuartea las manos y los ladrillos sacan bíceps: los dos juntos enseñan sacrificio.

Sobre cómo juega, hay que decir poco, pues todo se ve por TV: es letal en el área y muy solidario fuera de ella. Si tiene que ser titular, va y hace goles (ya tiene 6 en 8 partidos) y si toca ser suplente, no sabes el fuego que le mete a los entrenamientos del titular (podría contarlo Succar). Si toca hacer una parrilla, es el primero que dice “Lo hago yo”. En la ’U’, en esta ’U’ de angustias a la que no le sobra nada, importan más los obreros que los malabaristas. No saben todos los nudos en la garganta que tienen sus hinchas acumulados, de la pena. En ese oficio, Dos Santos sabe todo: si tiene un centro para cabecear, cabecea; si debe fusilar o engañar, elige; y si puede esperar un cachito que el tiro libre lo patee primero Hohberg o Millán, espera. Es un optimista.

Desde hoy, 31 de agosto del 2020, le quedan cuatro meses y horas al hincha de la ’U’ para disfrutar del mejor refuerzo que ha traído el club en la temporada. Una tarde, cuando todavía no había anotado ese penal del Superclásico en el último minuto -es decir, su calidad-, le pregunté a Ferrari si existía la mínima posibilidad de contar con Dos Santos más allá de su contrato, a finales de año. “Es imposible: vale un millón de dólares”, me dijo.

Como los test drive de autos de lujo, los Ferrari como Dos Santos solo se disfrutan. Una vez. Y ya.

Jonathan Dos Santos en plena construcción de su nuevo hogar. (Foto: Ovación de Uruguay)

Jonathan Dos Santos, y el gol en el clásico en el Monumental.

