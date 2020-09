Un día como hoy, 1 de setiembre del 2019, finalizaba uno de los capítulos más grandes de la historia del deporte peruano. En realidad, se cerraban dos. Porque, en horas de la noche, y en el estadio de atletismo de la Videna, culminaba la fiesta que puso en un nivel superior al deporte y al paradeporte, quizá con mayor énfasis en este último grupo, a los superatletas.

Se ponía punto final a 27 días, entre los Panamericanos y los Parapanamericanos, que demostraron que el Perú se convirtió en el centro del deporte de América, e impulsó a que grandes figuras alcanzaran un pedestal en el que por años siempre se pensó.

Nunca antes –hay que admitirlo– el paradeporte pudo tener el grado de visibilidad que encontró entre el 23 de agosto y ese 1 de setiembre. Imposible olvidar esa jornada en el Polideportivo 3, también en la Videna, en el último día de competencia, donde Pilar Jáuregui conseguía la quinta medalla de oro, repitiendo el éxito que un día antes, Pedro Pablo de Vinatea había alcanzado. Ambos en parabádminton. Casi 600 aficionados presentes, alentándolos. Muchos más se quedaron fuera o debieron ver la final desde un ambiente contiguo donde se habían instalado pantallas de circuito cerrado

Así alentaba el público. (Foto: Lima 2019)

Lo mejor fue que los hinchas estaban allí, sin miedos, sin prejuicios, alentando a esas personas que, como los que habían brillado y nos habían llenado de orgullo en los Panamericanos, también se esforzaban para alcanzar un lugar en el podio defendiendo los colores del Perú.

En los casi cinco años que tiene de vida institucional, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (la ANP Perú), que preside Lucha Villar, por primera vez alcanzó titulares en los diarios, fue noticia en los programas de TV e incluso la televisión abierta se animó a transmitir los Juegos.

Quince peruanos alcanzaron el podio. Junto a Pilar y Pedro Pablo, lograron el oro Israel Hilario, Angélica Espinoza y Rosbil Guillén en paraciclismo, parataekwondo y paraatletismo, respectivamente. Nombres como los de Jorge Arcela, Luis Miguel Sandoval, Carlos Felipa, Jesús Salva, Freed Villalobos, Efraín Sotacuro, Rodrigo Santillán, Dunia Felices, Noemí Vásquez y William Fernández alcanzaron esos lugares en los podios.

Su esfuerzo, venciendo aquellas pruebas que el destino les puso, ojalá sirva para cambiar a una sociedad que todavía no es inclusiva. Lima, hablando de la capital, aún no está preparada para personas con discapacidad. Los transportes adaptados son escasos, las calles no están adecuadas para el paso de personas en silla de ruedas. Hoy, en tiempos de COVID-19, algunos de esos paradeportes ya han regresado a los entrenamientos. Ellos hacen su mejor esfuerzo. Queda en las autoridades (las deportivas y las gubernamentales) para que ellos sean tratados iguales en la vida, iguales en el deporte.

