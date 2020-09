La polémica salida de Lionel Messi de Barcelona, no deja a nadie indiferente. Están afectados los seguidores y los que estaban en la otra vereda, como es el caso del periodista madrileño, Eduardo Aguirre, quien no se ha callado nada en la última edición de ‘El Chiringuito de Jugones’ y ha catalogado el gesto del argentino como de alta traición a los hinchas azulgranas.

“No estoy especialmente feliz. No soy de los madridistas que espera que Leo Messi se vaya, creo que todos perdemos, el fútbol español y pierde España si se va. Entiendo el discurso de los que sienten que se les va el mejor jugador y que se te rompe el corazón, eso lo entiendo. Siento también que es diferente la situación de la salid de Cristiano Ronaldo y Messi”, dijo el periodista español.

“Es muy diferente que te vayas ganando y otra historia es que te vayas perdiendo. Lionel Messi se va perdiendo. La Juventus bajó a Segunda y Gianluigi Buffón se quedó. Para mí, Messi está llevando a cabo la mayor traición de la historia del fútbol y es una cosa que el aficionado de Barcelona no se lo merece. Esta es una hora para decir: me quedo. Messi huye del barco cuando se está hundiendo”, señaló el conductor del El Chiringuito y seguidor de Real Madrid.

“No vale decir que Lionel Messi está mal aconsejado, cuando tiene dieciséis años en el equipo, no vale eso. Messi sabe muy bien lo que quiere. No vale decir tampoco que está cansado que se le echen todo encima ¿De qué está cansado? De que se le pague cien en bruto, que el club esté hipotecado por pagarle su sueldo. Que un día contraten a Zlatan Ibrahimovic, por 80 millones, y luego lo echen porque no le gusta a Leo. Que lo arropen y lo mimen, en Barcelona, cuando en Argentina lo quieren matar cuando pierde con su selección”, dijo enfático Edu Aguirre.

