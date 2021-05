“Me mató los nervios, la ansiedad de debutar. Pero es una enseñanza para el próximo partido que juegue. Entraré con más seguridad porque ya di el primer paso”. Tiene 16 años, cursa su último año de colegio, pero se expresa con la madurez de un futbolista con cien partidos encima. Jhonnier Montaño Jr. fue noticia el último lunes luego de convertirse en el primer jugador categoría 2004 en estrenarse en la Liga 1. Lo hizo a la misma edad en la que su padre, Jhonnier Montaño, marcó su único gol con la selección colombiana: ante Argentina en la Copa América 1999. Pero él lo tiene claro: “Es algo bonito tener un récord, pero es el primero de muchos. Quiero hacer lo que no pudo mi papá”.

El cronómetro marca el minuto 35 del segundo tiempo. Deportivo Municipal gana 1-0 a Alianza Universidad por la fecha 7 del torneo local. Al borde del campo, junto al ahora experimentado Jorge Bazán (30 abriles por delante), está Jhonnier. Se acomoda las medias y se persigna. Dobla los brazos hacia arriba mirando al cielo y agradece. Se frota las manos y da unos cuantos saltitos intentando sacudir los nervios. ‘Coco’ está más calmado. Ya sabe cómo actuar en estos casos, cómo es la rutina. Jhonnier no. Recibe unas últimas indicaciones e ingresa por Hideyoshi Arakaki. Nuevamente da un par de saltitos, esta vez con la pierna derecha haciendo la cábala de todos los futbolistas antes de entrar al campo. Y cumple su sueño a los 16 años, 4 meses y 10 días .

“ Me acordé de mi abuela que me iba a apoyar cuando era pequeño y hoy ve mis logros desde el cielo . De mis padres yendo a cada partido mío en Copa Federación. De todas las personas que me ayudaron a llegar hasta donde estoy. Era el momento que tanto esperé, por el que tanto me esforcé. Ahora trabajaré el triple para consolidarme”, promete.

Jhonnier hizo historia en el fútbol peruano aún siendo colombiano. Nació en el país cafetero el 31 de diciembre de 2004 y se vino al Perú en 2007 luego de que su padre firmara por Sport Boys del Callao. “Catorce años viviendo aquí, tengo mis amigos, todo. Me siento un peruano más, aunque muchos dicen que yo rechacé jugar por la selección peruana y las cosas no fueron así”, se defiende.

“ Me ofrecí a nacionalizarme y no me quisieron apoyar. No sé qué pasó, pero no me volvieron a llamar . La selección de Colombia sí lo hizo y era una oportunidad que no podía desaprovechar. Estoy feliz con ellos, me han apoyado muchísimo para adaptarme al fútbol de allá”, aclara Montaño que espera jugar el Sudamericano Sub 17 que se desarrollará en Ecuador. La fecha posible es en octubre de este año.

Jhonnier Montaño Jr. ingresando al campo en su debut oficial en la Liga 1. (Foto: Prensa Deportivo Municipal)

Según la nueva normativa FIFA, Montaño tiene chances de sobra para jugar por la bicolor. Incluso si Reinaldo Rueda lo convoca para algún partido. Eso sí, debe nacionalizarse. “No le cierro las puertas a nadie, pero ahora mi mente está puesta en Colombia”, añade.

Jhonnier ocupa una plaza de extranjeros en Deportivo Municipal. Doble mérito para su auspicioso debut. “Estoy muy agradecido con el profesor Víctor Rivera. Tiene mucho que ver en mi formación. Me dio la oportunidad de estar en el primer equipo. Incluso iba a debutar el año pasado, pero por cupo de extranjeros no pude. Con la llegada del ‘profe’ Franco Navarro, que es como un papá para mí, sí lo logré. Antes de entrar me dijo que había llegado mi momento, que esté tranquilo y haga mi fútbol”, recuerda.

Un detalle sobre Jhonnier Montaño Barona en Municipal: debutó en Primera con menos edad que la de su técnico, Franco Navarro, cuando éste debutó con los ediles en 1979.



- Montaño lo hizo a los 16 años, 4 meses y 10 días.



- Navarro lo hizo a los 17 años, 8 meses y 25 días. pic.twitter.com/UnDFOhLwBJ — Roberto M. Gando (@Roberto_Gando) May 11, 2021

De la mano con papá y las enseñanzas de Julio César Uribe

Jhonnier Montaño Jr. creció disfrutando la magia de su padre en el fútbol peruano. Primero en Sport Boys. Luego en Alianza Lima y San Martín. Lo acompañó cuando salió campeón con Melgar en 2015 y ahora es su primer alumno tras graduarse como técnico de menores.

“Cuando no tenía clases o cuando mi papá entrenaba un sábado, lo acompañaba. Compartía con sus compañeros. Ahora tiene su carnet de técnico de menores. Entrenamos tres veces a la semana después de mis entrenamientos con el club . Siempre me aconseja. Estuvo muy feliz por mi debut, me mandó un mensaje y conversamos más calmados llegando a casa. Me dijo que lo tome con calma, que no se me suban los humos a la cabeza, que siga siendo ese niño humilde y sonriente de siempre. Él es mi ídolo y le debo todo lo que tengo”, recuerda.

Jean Pierre Archimbaud y Jhonnier Montaño tras el debut del colombiano. En el 2018, jugando Copa Federación, marcó 43 goles en un año.

“ Hay algo que me queda marcado y es con el profesor Julio César Uribe. En 2014, cuando el ‘profe’ entrenaba a mi papá en San Martín, siempre me jalaba a un lado del campo y me enseñó a controlar el balón. Me entrenaba aparte . Le tengo un gran aprecio. Me llamó también para felicitarme. Y, como yo le ganaba en el fútbol tenis cada vez que íbamos a su casa con mi familia, me dijo que ya tocará la revancha, que no me agrande, jaja”, agrega.

Pese a sus 16 años y monedas, Jhonnier Montaño tiene la mentalidad de futbolista veterano. Esa que tanta falta hace en nuestro fútbol. Ganar minutos, consolidarse, ganarse un nombre y superar a su padre. Los objetivos claros y metas trazadas. “ Es el comienzo de una carrera que espero sea muy larga. Me seguiré esforzando y entrenando duro, es lo único que me prometo a mí mismo. El trabajo es el camino al éxitos ”, finaliza. Madurez, una virtud que debe ser más valorada en los jóvenes talentos.

