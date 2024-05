Sporting Cristal derrotó por la mínima diferencia a Comerciantes Unidos en Cutervo, sin embargo, perdió la oportunidad de coronarse como el ganador del Torneo Apertura por tan solo 1 gol de diferencia de Universitario de Deportes, quien se consagró como el ganador tras golear 4-0 a Los Chankas.

Tras este nuevo tropiezo, Joel Raffo, presidente de Cristal, salió a aclarar sobre su hinchaje. “Eso es totalmente mentira, aprovecho este momento para aclararlo, si ustedes ven la única camiseta que tengo de otro equipo y ven la parte del pecho sale un auspiciador que es la Copa de la Inka Cup, que nosotros organizamos en el año 2012 como empresa, tanto los equipos que participamos ‘U’ y Alianza en Estados Unidos me entregaron como organizador la camiseta y me la puse”, expresó el presidente a Entre Bolas.

“Desde que tengo 12 años estoy en Sporting Cristal, he jugado y me siento plenamente identificado en Sporting Cristal. No solo en palabras, sino en hechos, que mayor sentido de propiedad puede haber de tener que invertir de mi propio dinero a diferencia de muchos otros que dicen muchas cosas pero al momento que tuvieron que poner la plata no la pusieron”, agregó.