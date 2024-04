Juan Manuel Vargas, pese a no oficializar su retiro del fútbol o haber tenido un partido de despedida, se encuentra alejado de la competencia profesional desde el año 2018.

En la segunda parte de su entrevista en el podcast ‘Enfocados’, conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se refirió a este tema.

“Yo soy hincha de la U, solo hincha, no me creo ídolo. No es me gustaría una despedida, pero creo que de la ‘U’ me debí quitar mejor”, apuntó el exseleccionado nacional.

“No me fui como yo quise irme y retribuir ese tema (cariño) cuando me recibieron. Las cosas pasan por algo y despedida, no”, agregó.

El popular ‘Loco’ tuvo una carrera de 16 años que inició en 2002 cuando debutó en el fútbol profesional con camiseta de Universitario.

En el extranjero vistió las camisetas de Colón de Santa Fe, Catania, Fiorentina, Genova y Fiorentina.

Además, fue internacional con la selección peruana en 62 encuentros con 4 goles anotados. Fue parte de la blanquirroja que consiguió la medalla de bronce en la Copa América de 2011 y 2015.