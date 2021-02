Julio César Uribe sobre el ‘Vacunagate’: “Lo que ha sucedido no es para cortarse las venas, es para sacarse la cabeza”

El ‘Vacunagate’ que se ha destapado en el Perú ha provocado reacciones furibundas desde distintos ámbitos del país y el fútbol no ha sido la excepción. Julio César Uribe, leyenda del balompié nacional, reflexionó en un extenso video y afirmó que lo sucedido no es “para cortarse las venas, es para sacarse la cabeza”. Asimismo, lamentó la coyuntura actual de la nación.

“Más allá de la pandemia, que es muy grave, lo que está aconteciendo en nuestro país es mucho más grave. Pone de manifiesto una vez más las razones por las que se quiere llegar al poder. Buscan servirse del mismo y no servir al pueblo. De verdad, es lamentable lo que ha salido a la luz sobre Martín Vizcarra, con quien teníamos consideraciones diferentes. Informarse sobre su pasado no es relevante, importa lo que has hecho en estos momentos. La historia se hace resolviendo los problemas del país, en este caso, un país que se desangra por deficiencias históricas”, afirmó el ‘Diamante’.

La reflexión de Julio César Uribe sobre el vacunagate

Luego prosiguió: “De verdad, estas denuncias que hemos recibido son terribles. Los ciudadanos que hemos defendido la camiseta de la selección peruana de fútbol nos sentimos orgullosos porque lo hemos hecho con honestidad. No pudimos dar más, pero siempre lo hicimos de manera transparente, servimos al país desde el fútbol. Los que hoy nos sirven, en el Estado, no es para cortarse las venas, es para sacarse la cabeza”.

Julio César Uribe es una leyenda del fútbol peruano | Foto: GEC

Del mismo modo, Julio César reflexionó: “Amigos peruanos, estamos en crisis. No sabemos por donde salir, estamos desangrándonos como país. Los postulantes tienen propuestas muy graciosas. No se puede ser buen político si no eres un buen ser humano. Revisen la historia, el poder es para servir a los que elegimos y no al revés”.

Por último, dijo lo siguiente: “Estamos en un país donde se tiene que hacer cola para comprar oxígeno para salvar una vida, que es lo más preciado en este mundo. La vida les importa un caraj* a los políticos. Y el tema de las vacunas es alarmante, tarde o temprano se iba a saber. De verdad, hay que orar para que nuestro país mejore”.

