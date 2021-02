Conforme a los criterios de Saber más

Con 35 años, Matthew Fredrick Riddle, o simplemente Riddle, como lo conocen en WWE, se ha ganado el cariño de la fanaticada y se encuentra en ascenso en la empresa de lucha libre más grande del planeta. El exluchador de artes marciales mixtas aún no se establece del todo; sin embargo, ha tenido el valor de desafiar a Goldberg y Brock Lesnar en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

El oriundo de Pensilvania, proviene del MMA, por lo que lucha sin zapatos, algo que es muy extraño en WWE. Asimismo, Riddle se hizo famoso en redes sociales por los encontrones que tuvo con Lesnar y Goldberg, dos viejas glorias de la WWE que aparecen esporádicamente, cobran mucho más que el resto y ofrecen luchas deficientes. Riddle conversó con El Comercio y se refirió a estos dos luchadores, su relación con Jon Jones y explicó por qué elegiría enfrentar a CM Punk antes que a The Rock.

¿Qué pasó con Brock Lesnar y por qué se ha hablado tanto de eso?

El año pasado, en Royal Rumble, antes de que empiece el evento, estaba hablando del “gran luchador que era Brock”, en una forma sarcástica. Entonces llego al evento y me encuentro a Brock al costado mío. Yo me sorprendo y le digo: “¿qué hay, bro?”, y él me dice, con una voz amarga: “Hey”. Uno de seguridad se me acerca y me pregunta si necesitaba ayuda con Brock, y Lesnar le dijo que se vaya. Yo pensé que iba a golpearme, me agarró del cuello, pero no sé si soy muy fuerte o él es muy débil, que no me hizo daño. En ese momento me dijo que nunca íbamos a trabajar juntos, que yo no le caigo muy bien y me amenazó. No quiere que lo mencione en redes sociales. La verdad, me decepcioné de él. Vino a encararme pero no quiso golpearme, si buscaba algo, no lo consiguió. No puedes estar llorando, venir, tomarme del cuello y decirme eso. Si no quiere luchar conmigo, está bien, no quiero forzar nada, pero no puedes dar esa imagen. Seguirá siendo mi sueño luchar con él, pero sé que no pasará.

Riddle le contó a El Comercio lo que sucedió con Brock Lesnar

Dijiste que Goldberg era un “bebé”, ¿quisieras luchar con él, sabiendo que no te hará lucir bien?

Yo creo que McIntyre hizo un gran trabajo con Goldberg en Royal Rumble; sin embargo, creo que yo tendría uno de los mejores combates de toda la carrera de Goldberg. Sé que puedo, conozco mis capacidades y sé lo que él puede dar. Asimismo, sé lo que puedo hacer por él y sé lo que él puede hacer por mi. ¿Pasará? Probablemente no. ¿Yo lo quiero? Sí, pero él me odia de verdad. A mí no me gusta su forma de pelear, pero él me cae bien. Él entretiene al público, pero no es un buen luchador. Todos lo sabemos, pero se molestó porque le dije la verdad. Sé que podría derrotarlo con facilidad y no solo al Goldberg de ahora, podría vencer al prime Goldberg.

Goldberg, Lesnar, Lashley, etc., te odian, ¿por qué?

Leonardo, te puedo decir lo siguiente: están envidiosos. Ninguno puede ser tan lindo como yo, tener este cabello hermoso. Soy joven, muy fuerte, tengo un récord muy bueno en MMA. Al final del día, sé que ellos están intimidados por mí. Yo quisiera pelear con ellos para demostrar de lo que estoy hecho. Muchos luchadores no dicen lo que piensan, yo sí me atrevo a decir lo que pienso en esta empresa. Quisiera que me reten a una lucha.

Riddle pertenece a Raw | Foto: WWE

Hablando de historias, se conoce que inmovilizaste a Jon Jones en el pasado, cuéntanos esa historia, por favor.

Yo compartí con él desde que éramos jóvenes. Hemos peleado en muchos campeonatos; sin embargo, técnicamente, nunca hemos peleado oficialmente. Él siempre perdía en las semifinales y yo siempre vencía al que lo vencía a él. Así que nunca lo he cubierto de manera oficial. En las prácticas sí, varias veces. Esto te lo digo a ti: quiero volver del retiro de las MMA solo por dos peleas, una contra Brock Lesnar y otra para vencer a Jon Jones. En UFC me fue bien, pero necesito esas dos luchas.

Riddle le contó a El Comercio lo que sucedió con Jon Jones

¿Te gustaría enfrentar a John Cena o The Undertaker?

Iría con John Cena por su forma física. Es muy inteligente y entiende el negocio muy bien. Hay muy pocas personas que han notado eso, por ello es que lo critican.

Contra quién te gustaría luchar, ¿CM Punk o The Rock?

Elijo a CM Punk porque es un luchador profesional. Quiso probar la UFC, mi ex casa, y le fue muy mal. Solo Lesnar pudo ser un pro wrestler y luego convertirse en campeón de UFC. Pero volviendo a Punk, creo que sería una gran storyline, habla muy bien y se desenvuelve muy bien dentro del ring. Creo que tenemos más cosas en común de las que él cree.

Riddle enfrentará a Keith Lee y Bobby Lashley en una triple amenaza por el título de Estados Unidos | Foto: WWE

¿Qué expectativas tienes para Elimination Chamber?

Este domingo, en Elimination Chamber, estaré peleando frente a Bobby Lashley (campeón) y mi hermano de otra madre, el genial Keith Lee. Obviamente, quiero el título de los Estados Unidos, pero también quiero golpear y vencer a Lashley. Le daré lo más fuerte que pueda. Saldré de ahí con el título y la gente gritará USOBRO, por USA y BRO, como su nuevo campeón de los Estados Unidos. Será uno de los mejores momentos de mi carrera.

Desde que somos niños, muchos vemos a WrestleMania o Royal Rumble como anhelos personales, ¿qué significó participar en el Royal Rumble?

Es mi PPV favorito. Siempre se ha celebrado en enero, yo nací en enero, por lo que mis padres me dejaban verlo completo porque era uno de mis regalos favoritos. Lo que sucedió este año fue genial. El año pasado pude participar, pero en este 2021 fue increíble porque pude compartir el ring con Daniel Bryan, Seth Rollins y eliminé a Bobby Lashley. Hice de todo. Obviamente quiero ganarlo en algún momento de mi carrera, pero lo disfruté mucho.

Por último, ¿qué es lo más difícil de ser una estrella de la WWE?

Creo que es tratar de mantenerte en la cima. Wrestling, a diferencia de otros deportes, no tiene una temporada, todo el año vamos a todo galope. La ruta hacia WrestleMania es la etapa más dura de un luchador, pero la noche siguiente a WM tenemos que estar en Raw y continuar con las storylines. No hay tiempo para descansar. Lo más difícil es mantenerte en lo más alto y seguir con esa mentalidad.

