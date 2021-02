Conforme a los criterios de Saber más

Desde Chile, Gabriel Costa nos reveló el alivio que le produjo salvar el descenso con Colo Colo, mientras se recupera de un esguince en la rodilla izquierda. ¿Alcanzará el tiempo para un posible llamado a la Selección? La vida te quita por un lado, pero te compensa por el otro. En pleno sismo, que felizmente no acabó en terremoto para uno de los cuadros más grandes de Chile, Gabriel Costa recibió una de las alegrías más lindas en treinta años de existencia. El nacimiento de Amanda, su primera hija, amortiguó la frustración de no poder batallar junto a sus compañeros por la tan ansiada permanencia en Primera División. Aún afónico, nos hace una radiografía de una temporada totalmente atípica para él.

-Significó un desahogo grande poder ganar a Concepción por la permanencia en Primera.

Hasta el último momento estuvimos con el corazón en la boca. Fue un año muy difícil en general. Al final, también en lo personal. Con el esfuerzo del equipo y la dedicación que le pusimos tuvimos la recompensa. Gracias a Dios nos pudimos salvar. Estábamos en un lugar complicado y ahora estoy sin estrés y feliz

-Peleaste campeonatos con Sporting Cristal, es otra adrenalina luchar por la categoría.

Al estar en un equipo tan grande, siempre estás peleando cosas importantes. Nunca estás jugando esta clase de definiciones. Es muy complicado, porque uno no se da cuenta. Por suerte, tuvimos que cambiar ese pensamiento. Al final fue un tema de actitud. Colo Colo pudo contratar a un coach que nos ayudó mucho en esas fechas, porque fueron más de quince peleando abajo. Por la calidad de jugadores, pudimos sacarlo adelante.

-¿Dónde viste el partido?

Estuve en la cancha. Por eso, tengo esta voz (ronco). Estuvimos alentando a los compañeros hasta el último minuto. Cuando terminó fue un desahogo total. Hubo un grito muy apasionado también. Fue una sensación muy linda. Se vio a un equipo muy unido. Ese fue el motivo para poder ganar ese último partido.

-¿Cuánta impotencia hubo al no poder luchar junto a los compañeros en la cancha?

Mucha, al ser un partido definitorio que no está en tus manos. Lo único que uno puede hacer es acompañar a los compañeros. Darles algún consejo, quizás. Pero de mucho no sirve, porque al final las decisiones las toman ellos en el campo de juego.

Gabriel Costa anotó 32 goles en Sporting Cristal en tres temporadas. (Foto: GEC)

-¿Temiste lo peor con la lesión en el duelo contra Unión La Calera?

Sí. Eso mismo sentí cuando me doblé la rodilla. Estuve al límite. Se me pasó por la cabeza todo. Volver a empezar. Por suerte, no me tocó nada muy grave. Es muy difícil una lesión así para un jugador.

-Ya lo viviste, ¿las lagrimas fueron por recordar la ruptura de ligamentos de 2016 con Cristal?

Fue tal cual la sensación. Por eso, me largué a llorar. Se me vinieron pensamientos muy negativos que me llevaron a eso.

-Antes del esguince, ¿encontraste tu mejor momento futbolístico desde que llegaste a Colo Colo?

Estaba muy bien. Quedaban pocos partidos. Ahora me siento igual, al saber que no tengo una lesión grave. Nos dieron descanso. Tengo días para recuperarme y poder llegar bien a la pretemporada.

-¿Recuperaste la confianza con Gustavo Quinteros?

Más allá de la confianza, fue la oportunidad que me tocó. Pude aprovecharla. Yo estaba preparado, por todo lo que se habló de mí en este club. Deseaba que llegara ese momento. Me liberé de muchas cosas y estoy ahora con una confianza diferente.

-Al inicio en Colo Colo jugaste más de extremo como en Cristal, Quinteros te ubicó detrás del punta.

Sí. Jugué en varios lugares. Siempre en cada fecha faltaban uno o dos compañeros por lesiones o amarillas. Gustavo (Quinteros) decidió el lugar donde mejor podía hacerlo. Me tocó jugar muchos partidos detrás del punta, porque los rivales siempre dieron importancia al cinco (volante central). Gustavo precisaba de alguien que pueda quitar y atacar. Entonces, me tocó a mí. Estaba física y mentalmente bien para hacer ese trabajo. Lo pude hacer bien.

-Antes estuvo a cargo Mario Salas, ¿te encontraste con el mismo entrenador de Cristal en Colo Colo?

Son diferentes momentos y jugadores. Mario tiene un potencial enorme como técnico. Uno siempre desea que le vaya bien. En Colo Colo clasificó a una Copa Libertadores. Siendo segundo, le guste a quien le guste. Para mí, hizo bien las cosas. El último momento de Mario en Alianza, no lo seguí. Vi su primer partido contra Cristal y dije: “a Mario le va a ir muy bien”. No pensé que le fuera a pasar esto a Alianza.

Gabriel Costa fue campeón con Sporting Cristal el 2018 al mando de Mario Salas. (Foto: Colo Colo)

-Colo Colo y Alianza estaban en el limbo. Alianza Lima, tu ex equipo, no pudo salvarse de la baja.

Uno no piensa que pueda llegar ese momento y la posibilidad está. Es como nos pasó a nosotros. Son equipos que no están acostumbrados a enfrentar esos partidos. No saben cómo jugarlos. Cuando el trabajo se hace mal, se puede descender como le tocó a Alianza. Yo espero que vuelva rápido a Primera.

-¿Alguien del comando técnico de la Selección se comunicó contigo recientemente?

Sí. Siempre estoy en contacto con Néstor Bonillo. Se preocupan por los jugadores que tienen y por las oportunidades que les pueden dar en la Selección. Se enteró que me había lesionado. Estoy agradecido por ese compromiso que tienen hacia los jugadores. Es admirable. No hablamos más que eso.

-Gareca entrega la nómina el 12 de marzo, ¿podrías llegar?

Uno nunca sabe qué tiempo lleva la lesión. Yo me estoy recuperando. Me estoy preparando para empezar bien la pretemporada en Colo Colo. La decisión la tomará Ricardo (Gareca), que es el técnico de la Selección. Si se da, bien. Yo estoy preparado por si me llama en algún momento.

-El primer partido es con Bolivia, ¿cómo rendiste en la altura?

Me hicieron una estadística que decía que en altura me fue bien. Hice gol en Cusco y en lugares pesados. Hace poco me tocó jugar en Bolivia. Entré en el segundo tiempo en Copa Libertadores. Estoy preparado y con la mentalidad para jugar esos partidos.

-Podría ser la primera vez que juegas Clasificatorias.

Para un jugador de fútbol debe ser algo impresionante. Es hermoso. A mí todavía no me tocó estar. Estuve solo en partidos amistosos. Pienso que el entorno es diferente cuando te estás jugando los puntos para ir al Mundial.

-¿Hablas con los compañeros sobre la actualidad de la Selección?

Sí. Converso con Yotún. El otro día me mandó un mensaje. Con Carrillo también, cuando nació mi hija. Obviamente que ellos son referentes de la Selección. Eso demuestra la calidad humana que hay.

-Mencionaste a tu hija. No debe existir consuelo más grande para la lesión que su nacimiento…

No hay mal que por bien no venga. Es hermoso. Este parto lo disfruté un montón. Estamos sin dormir mucho, pero felices.

-Benicio (su hijo) tendrá alguien más con quién celebrar los goles del padre.

El Beni es un crack. Siempre atento al papá. Ahora está feliz por la hermanita.

-¿Seguiste el último título de Cristal?

Estoy pendiente siempre. Con los amigos que tengo allí, quiero que les vaya bien. El club siempre me trató bien. Me hizo sentir muy bien como jugador. Me dieron respaldo cuando me lesioné, así que le tengo un cariño especial.

Gabriel Costa y su salido a Sporting Cristal por los 65 años del club.

-Se fueron dos jugadores importantes del último tiempo como Cazulo y Herrera. ¿Cuánto pierde Cristal sin ellos?

Obviamente van a hacer falta. Son dos personas que le dieron mucho al club. Tengo la posibilidad de hablar siempre con Jorge. No sabía que Ema se había ido. Son jugadores muy importantes en todos los sentidos. Sabemos lo que significa Cazulo en Cristal, como persona y profesional. Ema igual, hizo muchos goles.

-¿Herrera fue el mejor socio que tuviste en ataque?

Nunca había visto un nueve así. Me encantó jugar con Ema. Espero que alguna vez me toque jugar de vuelta con él, porque fue la mejor conexión que tuve en mi carrera. De verdad, se te hace muy fácil jugar con un futbolista así.

-¿Qué te daba cada vez que lo asistías?

Me daba un chicle (risas). Cada vez que le daba un pase gol, me daba un chicle.

-¿Todavía ves los videos de tu final contra Alianza en 2018?

Siempre trato de motivarme. Esos goles tan importantes te devuelven a la imaginación del pasado. Son momentos lindos que uno pasó y que lo llenan de emociones.

-Tu nivel más alto en Cristal lo alcanzaste en el tercer año y se viene el tercero en Colo Colo, ¿se puede dar tu mejor versión en la próxima campaña en Chile?

Eso es verdad. El tiempo marca a la persona. En mi caso, me tengo que adaptar y conocer más a mis compañeros. Al principio no me acoplo. Espero estar bien este año, prepararme y poner al club donde se merece como equipo grande.

-¿Es la tarea pendiente el título en Colo Colo?

Sí, obvio. Yo lo deseo al igual que mis compañeros. Esto que nos pasó nos hará más fuertes en todos los sentidos. Este equipo merece pelear el título. Yo quiero salir campeón.

