La voz de Lucho Horna le dio presencia peruana al Australian Open. El extenista profesional sorprendió a todos con su tarea como comentarista para la cadena ESPN del primer Grand Slam del año y la pregunta que saltó a la vista fue: ¿Por qué no hay peruanos disputando el torneo?

El deporte peruano tiene grandes representantes, sin embargo, a la mayoría le cuesta estar en el más alto nivel por las condiciones que existen de apoyo al deporte en el país o porque en el momento no se dio la posibilidad de decir presente. El tenis es uno de esos deportes. Con nombres ilustres en su historia hasta momentos épicos, hoy aún no contamos con un representante en los cuadros principales de los Grand Slam desde que Lucho Horna lo hiciera en el 2008. Juan Pablo Varillas, de 25 años, ha estado cerca en el 2020 con participaciones en la qualy del Australian Open y Roland Garros, pero no llegó a acceder al evento principal. Mientras, del lado femenino, Bianca Botto logró decir presente en las qualys del Australian Open y Roland Garros en el 2015 y el US Open en el 2012.

Últimos representantes Grand Slam Luis Horna Roland Garros 2009 - 2R Qualy

US Open 2008 - 1R cuadro principal

Wimbledon 2008 - 1R cuadro principal

Roland Garros 2008 - 2R Qualy

Australian Open 2008 - 1R Juan Pablo Varillas Australian Open 2020 - 2R Qualy

Roland Garros 2020 - 1R Qualy Sergio Galdos Wimbledon 2017 (Dobles) - 1R Qualy Bianca Botto - damas US Open 2012 - 1R Qualy

Australian Open 2015 - 1R Qualy

Roland Garros 2015 - 1R Qualy

¿A qué se debe que tengamos solo una opción desde hace más de una década para tener presencia en un Grand Slam masculino?

Vale empezar diciendo que Juan Pablo Varillas ocupa el puesto 162 del ránking ATP, con lo que pudo disputar la qualy del Australian Open, que culmina este domingo, sin embargo, en sus planes no estuvo ir a Australia debido a las condiciones que existían -jugar en Doha antes como preparación y luego pasar cuarentena, lo que hacía más caro el viaje-, y además porque no pudo entrenar cómo hubiera querido previo al torneo, por eso decidió ir a jugar en Turquía en canchas de tierra. Ahora se encuentra disputando las qualys el Open de Córdoba -este domingo juega la segunda ronda-.

“Hay que ser realistas. No somos Chile, Argentina o Brasil para decir que estamos en una situación caótica por no tener jugadores en un Grand Slam”, empieza explicando Lucho Horna. “Es la realidad de lo que siempre ha pasado en el tenis nacional”, dice y cuenta que en las últimas décadas solo él, Jaime Yzaga, Pablo Arraya, Carlos Di Laura y el ‘Chino’ Iván Miranda han podido estar en los Majors.

Así, llegamos al principal problema, el limitado universo de jugadores que nos hace notar el ex tenista profesional Duilio Beretta. “Es un tema de cantidad de jugadores. Si no llegas a tener tantos en el circuito, no hay opciones”, nos dice y compara que mientras el ránking de menores peruanos no llega ni a un centenar, en otros países sobrepasa eso. “Claro, en otros países tienen una metodología y un sistema instructivo más completo, con mejor infraestructura, mejores profesionales en preparación física y especialistas en medicina deportiva”, nos dice.

Y la razón por la cual el tenis no logra masificarse es, según nos explica Rodrigo Escalante, gerente general de la Federación de Tenis, por un tema social en el cual al niño o joven le cuesta mantenerse en la actividad. “Mucho tiene que ver con la transición de junior a profesional. Muchos no terminan optando por el profesionalismo”, asegura. Ejemplos tenemos muchos, de deportistas que tienen que compartir sus entrenamientos con los estudios o los que se dedican a los segundo bajo la idea de asegurar un futuro. Lamentablemente, el deporte no le da esa garantía, esa seguridad.

En efecto. En el ránking actual ATP Perú solo tiene a nueve representantes. En cantidad superamos a Paraguay, sin representantes, y los 3 de Venezuela y Uruguay, pero los charrúas tienen a Pablo Cuevas continuamente en los Grand Slams (72 ATP). Mientras que Chile tiene a Cristian Garín (25 ATP) y ni qué decir de Argentina con el puesto 9 de Diego Schwartzman y la presencia de cinco de sus tenistas en el top 100. Ese es el pantallazo de la representación sudamericana.

El otro tema que ataca al deporte nacional es el de la inversión. En una entrevista con El Comercio, Juan Pablo Varillas aseguró que para poder realizar su temporada completa necesitaba unos 60 mil dólares anuales. Para el periodista especializado en tenis Jorge Salinas, si se quiere realizar las giras con todo el comando técnico, eso puede llegar a 100 mil dólares “para poder jugar entre 25 a 30 torneos en 54 semanas”. Una inversión que es difícil de hacer por parte de un nacional porque no encuentra el apoyo económico. En el país existen dos programas de subvención de dinero: el Programa de Apoyo al Deportista -más de 4 mil soles mensuales a los del nivel máximo- y el programa Vamos con Tokio -para los que buscan cupo para los Juegos-, sin embargo, estos recursos son limitados cuando se comparan con todos los gastos.

Pudimos saber que Juan Pablo recibe la subvención del PAD y posee un apoyo olímpico que otorga el Comité Olímpico Peruano. Él no está en el programa Vamos con Tokio porque sus chances de acudir a los Juegos son distantes, aunque no imposibles.

“Es caro hasta entrenar, porque en el Perú no hay jugadores con quién entrenar, entonces tienes que ir a otro país y así el presupuesto crecer”, advierte Beretta y coincide Jorge Salinas en que acá, por ejemplo, Varillas no encuentra en el Perú un jugador que lo exija, por lo que tiene que hacer su base en otro país.

Y siempre fue así. Horna se instaló en Argentina, Yzaga y Arraya en Estados Unidos. Ahora Varillas lo hace en Argentina, tal como Nicolás Álvarez. En el Perú existe cierta infraestructura con las once canchas en el Campo de Marte que tiene la Federación de Tenis, cuatro canchas duras entre ellas, pero no es suficiente ya que los tenistas requieren trabajar junto a su comando técnico y estos son del exterior. ‘Juanpi’ y Nico tienen entrenadores argentinos.

Carencias y apuestas

La palabra inversión parece no existir en el deporte. No se apuesta más que los las figuras fijas, los grandes éxitos. El apoyo a los deportes que no son masivos o a figuras con proyección es muy poca. “Con los Panamericanos aumentó el apoyo estatal, pero con la empresa privada es complicado. A nivel de tenis, están acostumbrados a ver los Grand Slam y no otros niveles”, nos dice Rodrigo Escalante.

Por eso, la queja de los deportistas también pasa por los medios de comunicación. “Los candidatos salen en todos lados. Cuando acabó Lima 2019 a los deportistas solo los llamaron de un par de programas. Los medios no hacen que el deporte se fomente y haya esa capacidad de informar a la gente”, recuerda Duilio Beretta.

El periodista Jorge Salinas hace hincapié en una realidad que pasa en la mayoría de disciplinas. “Los que están hoy en día, se hacen profesionales con su propio peculio. Y así también era antes. No como en Chile y Colombia que las empresas privadas apoyan directamente al tenis”, nos dice el administrador de la web “Tenis al Máximo”.

Juan Pablo Varillas fue ‘bañado’ por sus compañeros luego de darle la victoria a Perú en Copa Davis. (Video: Global TV)

Para darle vuelta a la situación es que en el Perú se está buscando exhibir el tenis. Desde hace más de una década es que se realiza el ATP Lima Challenger, que convoca a varios tenistas top 100. Ahora lo que se está planificando es ver la manera de tener más que un torneo de esta naturaleza. “Que se organicen más torneos locales puede ser importante no solo para Juan Pablo. El organizador le puede dar Wild Card si por ránking no puede entrar”.

El ideal de la Federación de Tenis es llegar a organizar un ATP de mayor nivel y para ello requiere de la apuesta privada para los premios. “El ATP te vende la fecha y tú tienes que ver los recursos con los que tengas”, nos dice Rodrigo Escalante. El aporte estatal no puede usarse para los premios, por lo que se debe buscar el presupuesto para la estadía de los jugadores, jueces y sobre todo para elevar el nivel de premios, lo que hace más atractivo el evento, además de los puntos que reparte.

Caso Juan Pablo

En el 2020 Varillas apuntó a meterse a un cuadro principal de un Grand Slam. Empezó el año en el puesto 143 del ránking, lo que le permitió acceder a las qualys. En las rondas clasificatorias compiten 128 tenistas por 16 cupos. Para este año, el tenista peruano también pudo ir a Australia a tentar la qualy pero decidió no ser parte del certamen y viajó a Turquía en enero para el Challenger de Antalya, donde cayó en primera ronda.

Cifras de JPV

Ránking: 162 ATP

Mejor puesto: 135 ATP - marzo 2020

Títulos Challenger: Campinas 2019 / Santo Domingo 2019





¿Por qué Juan Pablo Varillas no fue al Australian Open? Según pudimos saber, el peruano no logró trabajar en buena forma a inicios de año debido a que no contaba con su preparador físico y no pudo trabajar en cancha dura -piso donde se juega el Grand Slam-, por eso viajó a Turquía donde se juega en campo de arcilla.

“Ir a una qualy no es una tómbola, se decide en base a estadísticas y probabilidades que tengas en el torneo. Pero si estás en condiciones de mezclarte con niveles grandes, debería ser la primera opción”, asegura Duilio, pero explica que Varillas no fue porque “no hizo pretemporada como lo quiso hacer, porque no pudo ir a Argentina y acá trabajó sin su preparador físico. Hay cosas que la gente no conoce”, nos dice.

Para Luis Horna, en condiciones normales Juan Pablo hubiera ido a Australia, por lo que confía que podrá estar en algún Grand Slam cercano. “En el caso de Juan Pablo el tema no es por qué. Él ya está en los puestos. Ahora debe dar el salto. Lo que sí se debe gestionar es que no solo haya un Juan Pablo, sino más para que puedan empujarse para saltar niveles”, nos dice. Así, nuevamente caemos en el caso de que el nivel peruano no impulsa a Varillas a más, por lo que debe trabajar solo en el extranjero.

Durante el 2020 Varillas cayó unos 20 y una de las razones que explica Jorge Salinas es los cambios de entrenador que ha tenido. Hasta el 2019 Juan Pablo trabajaba con Duilio Beretta. El año pasado estuvo con el argentino Pablo Fuentes y para este 2021 ha apostado por Diego Junqueira. “Es complicado cuando se abren nuevas etapas con nuevos entrenadores. Ahora que está con el ‘Chuky’, que es un entrenador que se compromete y creo que le va a convenir mucho a Juan Pablo”, asegura Jorge, quien siente que la estadía de Varillas con Fuentes no fue nada fructífera porque muchas veces el asistente del entrenador era quien se encargaba.

La realidad del tenis nacional es esa. Hoy todos los que gustan de este deporte gozaron de la final del Australian Open. Novak Djokovis y Daniil Medvedev significan en este momento lo mejor de la disciplina. Mientras, Varillas se encuentra en Córdoba, Argentina disputando la Qualy del Open. Con 25 años, aun tiene más tenis por delante.

