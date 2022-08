“No es una reforma como tal, es poner y quitar herramientas”, ha dicho Jean Ferrari, administrador de Universitario, quien critica que los clubes se hayan enterado de los cambios a través de una conferencia de prensa. En ese aspecto coincide Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.

Deporte Total consultó con especialistas y personajes ligados a nuestro balompié sobre las principales medidas anunciadas por Agustín Lozano, titular de la FPF. Los aplausos son escuálidos, las dudas resuenan.

¿Es una buena decisión haber eliminado la bolsa de minutos?

El inventor de la bolsa de minutos es Óscar Hamada. El experimentado técnico nacional fue el impulsor de la medida tras la fulgurante aparición de los ‘jotitas’, hace 14 años. “Lo grave -sostiene- no es que exista o no la bolsa de minutos, sino que no se haya consolidado el proceso, que no se esté trabajando bien en divisiones de menores, que los dirigentes no tengan claro que el único capital humano de sus clubes son sus jugadores juveniles”, indica.

Reemplazar la bolsa con la creación de dos categorías en reservas no cree que sea la solución. “Los chicos no van a competir, madurar, jugando solo con jugadores de su categoría. ¿Cuándo crecen? Cuando los llevas a la alta exigencia. ¿Por qué un jugador de reserva no podría jugar a la vez en Segunda División o en Copa Perú?”, se preguntó.

Víctor Zaferson, periodista y scouting, está en contra de la eliminación de la bolsa. “Está comprobado que existen talentos Sub 21 que no juegan o lo hacen muy poco. El jugador promedio en el Perú necesita entre 100 y 120 partidos en Primera para nivelarse”. La medida -apuntó- es un triunfo de los clubes que “no quieren invertir en menores”.

Para Ferrari, en cambio, el peligro es que no exista obligación para que los chicos que estarán en reservas jueguen luego en Primera. “¿Cómo vas a motivar a ellos, a sus padres, a los clubes, a los inversores?”.

Roberto Castro, director de dechalaca.com, cree que la bolsa “ya cumplió su ciclo” y que si los clubes no invierten en menores es porque “no es negocio”. La fórmula para cambiar esta situación pasa por una mirada económica: “Antes que pedirles formar jugadores por formar, es necesario crear un buen sistema que estimule la inversión en menores en los clubes”.

¿Es un avance la implementación del VAR?

“El VAR no es una reforma, es una necesidad. Sin embargo, debe ser para todos los partidos y con la misma cantidad de cámaras”, sostiene Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, quien aún recuerda con amargura la experiencia blanquiazul en la final del 2019, donde “hubo más cámaras en Matute que en Juliaca”.

El administrador de la ‘U’, en tanto, no está en contra del VAR pero duda de que exista infraestructura adecuada en todos los estadios para acogerlo. Además, considera que antes es fundamental mejorar la capacitación de los árbitros, cuestionados semanalmente por su deficiente desempeño. Óscar Romero, en tanto, señala que es una iniciativa “interesante”, pero le gustaría saber cuál es el presupuesto con que se implementará.

¿Es un acierto que la Liga 1 se juegue con 18 equipos desde el 2024 y la Copa Perú pierda el ascenso directo?

Sobre lo primero, Ferrari cree que es “una corrección, no una reforma” producto de malas decisiones tomadas durante la gestión Lozano. Respecto a la Copa Perú, le parece que antes de quitarles un ascenso se debió “profesionalizarla”. En provincias, refiere, “la inversión es muy grande y al ser un torneo amateur esta no se sincera. Esos inversores se van a perder”.

Romero recordó que los estatutos señalan que los equipos de Primera son 20 y si se quiere hacer una modificación, es necesario cambiar los estatutos. No obstante, señala que el tema de fondo es otro: “La federación no tiene claro qué hacer con la Primera, con la Segunda ni con las departamentales. El señor Lozano dice que el problema es la pirámide del fútbol y no se da cuenta que a la cabeza de esa pirámide está él”.

Por su parte, Ordóñez afirma que eliminar el ascenso directo desde la Copa Perú es un acierto. Plantea que el torneo se reestructure y los ascensos se determinen no solo por resultados deportivos, sino a través del cumplimiento de diversas exigencias como infraestructura y servicios.

Los derechos de televisión

Si bien no formó parte del paquete de cambios anunciados, durante la conferencia de prensa Lozano mencionó que todos los clubes “tendrán derechos de televisión” y que la federación es “respetuosa” de los contratos vigentes. Agregó que en los primeros días de setiembre concluiría el proceso de licitación.

Esto, sin embargo, no ha aliviado la incertidumbre. “El gran debate entre los clubes es cuánto van a recibir por derechos de televisión. Estamos a menos de 60 días para acabar el campeonato, y no se sabe qué presupuesto tendrán para sus contrataciones, cuánto le tocará a cada uno”, dijo Romero.

Ferrari insistió en que Universitario tiene contrato con el Consorcio del Fútbol hasta el 2025, el cual cuenta con una cláusula de preferencia. Una vez concluido el mismo, esperarán una mejor oferta y tomarán una decisión.

Castro cree que la negociación centralizada a través de la federación es una buena decisión ya que evita que los dirigentes negocien por su parte y luego “le metan un candado” a sus sucesores, dejándolos sin dinero (cobrando facturas por adelantado, por ejemplo).