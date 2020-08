Parece fantasía: el fútbol peruano vuelve a jugarse este viernes. Luego de largas reuniones por zoom entre futbolistas profesionales (y poco profesionales), las líderes de Agremiados y los responsables de la FPF -que incluye un protocolo que está detallado aquí-, la Liga 1 regresa bajo un clima de excepticismo y pánico por la pandemia (1). Si no se cumplían estos protocolos, y sin el aval del Gobierno, no tenía que volver. Pero se ha hecho el esfuerzo y faltan horas para verlo por TV.

Para entender mejor este escenario, hicimos este breve diccionario.

(1) Cifras actualizadas a hoy miércoles 5 de agosto de 2020, día 143 del estado de emergencia por Covid-19: 439.890 contagiados, 20.007 muertos y 6.790 nuevos casos.

Ricardo Gareca

Entre el ricocán para Almendra, su bella collie, y la preocupación por el futuro de Christian Cueva, Ricardo Gareca es el verdadero impulsor del regreso del torneo local. Hace más de un mes hizo un tour por todos los medios para exigir, en todos los tonos, que la actividad profesional vuelva en el Perú. “Es muy importante que se reinicie la actividad en el torneo peruano. No es normal que un profesional esté tanto tiempo parado”, dijo el técnico mundialista de la selección. Su voz, sin duda, existe. Casi en paralelo, inicios de junio, la FPF concretó citas con el Minsa y Palacio de Gobierno para elaborar un protocolo de seguridad fiable para el retorno de los entrenamientos. Fue clave su aparición pública, con esa barba de Cristo en Semana Santa.

Futbolista profesional

Según un informe de FIFA del 2019, en el Perú solo hay 898 futbolistas y 30 clubes profesionales. Antes de los últimos eventos, claro. Jhony Baldovino, representante legal de los Agremiados en el Perú, agrega información a esta data: “En SAFAP activos, tenemos unos 1000 aproximadamente... entre los de Primera, Segunda y jugadores libres 2020”. Si estos mil futbolistas agremiados tiene una familia básica por mantener -digamos, 4 integrantes-, llegamos a otra cifra. Si incluimos cuerpo técnico por cada club, equipo de utilería, personal administrativo, llegamos a otra cifra. Si recordamos que una industria se mueve alrededor -marketing, marcas, servicios, a otra. Quien cree que el fútbol es solo una pelota no ha entendido bien esto. El fútbol moviliza como ninguna otra actividad. Activa. Crece. Educa. Ese fútbol, señores, va a volver.

Pruebas moleculares

Columna principal que sostiene todo el proceso de la vuelta al fútbol en el Perú. Es, además, la más confiable. Según la FDA -la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos-, esta es una de las dos tipos de pruebas de diagnóstico para detectar el virus. Las llama RT-PCR. Para la Liga 1, se están aplicando pruebas moleculares rápidas, en fácil, un test veloz que puede detectar positivos por coronavirus en menos tiempo y a un precio más accesible. Su desarrollo está a cargo de científicos peruanos de la Universidad Cayetano Heredia. Según el Dr. Jorge Alva, presidente de la Comisión de Salud de la Federación Peruana de Fútbol, los resultados de estas se obtienen en 30 minutos.

Estadio Monumental

Construido en un terreno de 214 mil metros cuadrados, tras una compra final en 1994 al señor Eugenio Isola Cambana por la suma de 2.145,536.00 de soles, el Estadio Monumental de la ‘U’ es un moderno coloso donde Universitario juega sus partidos de local. O debería. Modernizado a finales del año pasado por una alianza entre Conmebol y la FPF para recibir la primera final única de Copa Libertadores, es también el símbolo de una lucha entre las administraciones de la ‘U', que se odian y perjudican a los futbolistas, que no solo no pueden entrenar allí. Tampoco van a jugar allí, pues desde Videna no supieron con quién negociar, Gremco o Sunat, Moreno o Leguía, los malos o los más malos. El Monumental, como tantas veces, será un elefante blanco en el regreso de la Liga 1.

Chile

Alianza Lima es el Perú y también es Chile. No se puede contar la historia del club íntimo sin rescatar la relación con ese país, precisamente con Colo Colo, desde los tiempos del Combinado del Pacífico, los refuerzos colocolinos Quiróz, Pinto y Letelier post tragedia hasta los campañones de Fernando Martel y Rodríguez. En este regreso, Alianza deja de tener mirada uruguaya: despidió a Bengoechea y contrató a Mario Salas, y rescindió con Balboa y Rodríguez para centrar todas sus balas en Patricio Rubio. ¿Cómo puede ser este nuevo equipo aliancista? Ungido Cruzado como organizador, y con el discurso de la posesión como bandera, Alianza tiene la oportunidad de volver a jugar como le gusta a su gente. Sobre Rubio, un dato: 107 goles en 10 años de carrera.

Patricio Rubio dejó Everton para empezar un nuevo desafío en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Cebiche

También seviche, ceviche, pero esencialmente peruano, el cebiche es el plato bandera del Perú y tentación que modifica en orgullo patrio. Sea por una encuesta de Netflix o por esta necesidad -casi vicio- que obnubila: cuatro jugadores del campeón Binacional FC rompieron protocolo de seguridad de la FPF por visitar una cebichería y fueron aislados en un hotel. Fueron más noticia que Cateriano, el breve. Se tomaron una impresionante Leche de Tigre carretillera en un local de La Victoria y, para inmortalizar, se tomaron un selfie.

Tripletes

Para quienes ya frisamos los 40 años, esa palabra suena a Divercity. “Vamos al Nacional a ver el triplete”, era, con el mayor de los respetos por los nuevos parques de diversiones, una saludable posibilidad de conocer flora y fauna del fútbol peruano en 6 horas. Se desayunaba temprano o se llevaba el almuerzo en un taper: a las 11 jugaba Inter-Meteor, a la 1 Boys-Defensor y a las 3:30 p.m. Universitario versus Alianza Atlético de Sullana. Su variente son los dobletes, es decir, un menú de dos encuentros que igual eran imán, antes que construyan el Jockey. Este fin de semana -si se juega- habrá doblete en Videna y Matute (el sábado), doblete en el Gallardo y el Nacional (el domingo).

Víctor Villavicencio

Con estudios de Derecho y Management del Deporte en la Universidad Católica Argentina, Víctor Villavicencio Mantilla es el Gerente General de la Liga de Fútbol Profesional y ya trabaja más de 9 años en la Federación Peruana de Fútbol. En sencillo, el responsable de que todo esto camine o nos hunda.

