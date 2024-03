Por esa razón, El Comercio llamó a Duilio Cisneros, entrenador de la San Martín, para que explique esa metodología de trabajo y cuente sobre los nuevos fichajes de cara a la Liga 2 de 2024.

- Profesor, Duilio, vimos que están bailando junto a sus jugadores en la pretemporada, ¿a qué se debe?

Nosotros consideramos que el baile es muy bueno porque podemos entrenar la coordinación, tú sabes que el futbolista necesita ser coordinado para que pueda ejecutar los gestos técnicos, cuando hablamos de técnica, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con el trato de balón, pase, conducción, dribbling, remate, control con el pecho, control con el muslo, el juego de cabeza e incluso los mismos movimientos que se hace en los desplazamientos cuando juegas un partido de fútbol requieres ser coordinado. Entonces, creemos que el baile solicita mucha coordinación, incluso con coordinación de ritmo, ya que tienes que sincronizar tus movimientos al ritmo de la música.





Rodrigo cuba bailando en pretemporada de la San Martín

- ¿Desde cuándo lo aplica en su metodología de trabajo?

Es algo que la verdad creemos desde hace muchos años, y mi preparador físico, el profesor Carlos Penalillo lo viene aplicando desde el 2005. En esa época trabajábamos en las categorías menores de Sporting Cristal, ya que lo hacíamos como parte de la sesión y en la planificación poníamos una sesión de baile. El profesor Penalillo ha bailado música negra y traía su cajón. Luego, alineábamos a los jóvenes entre 12 y 13 años, haciéndolos bailar al ritmo de la música negra. Yo era asistente del profesor Fernando Mellán y en esa época eran jugadores menores de Cristal, Deyair Reyes. Joazinho Arroé, Edu Saavedra y, cómo es la vida, hoy en mi equipo están Arroé y Reyes como jugadores y Edu Saavedra como asistente técnico. Ahora hemos querido aplicar lo mismo como parte de una de las sesiones de entrenamiento del día porque estamos entrenando a doble turno y algunas mañanas estamos incluyendo el baile como parte del entrenamiento. Ya no está a cargo el profesor Carlos porque aquí la Universidad San Martín tiene un profesor de baile que se encarga de hacer ejercicios de estiramientos con los trabajadores de la universidad, así que nos contactamos y él muy gentilmente ha venido a entrenarnos, digo eso, porque yo también estoy bailando al igual que los profesores a hacer ese entrenamiento que nosotros llamamos coordinación con ritmo.

Comando técnico de la San Martín 2024

- ¿Qué otros beneficios da la coordinación con ritmo en el fútbol?

La coordinación con ritmo te ayuda más a la parte técnica, ya que para hacer pressing por ahí se necesita más concentración y un despliegue físico de no perder la marca. El baile nos ayuda a ese modelo de juego que nosotros intentamos evidenciar en el estilo de ataque combinativo que exponemos se requiere un buen trato de balón, no perder la posesión de balón, dar buenos pases, tener buenos controles de balón y para eso te ayuda el baile o la coordinación con ritmo como nosotros lo llamamos.

¿De cuántos jugadores está conformado el plantel y ya cerró las incorporaciones para su equipo?

Sí, ya se cerró, porque el lunes culminó el libro de pases. Tenemos 39 jugadores, te pido disculpas si todavía no puedo decir quienes son en total, aunque por ahí viendo el baile, ya puedes ir viendo quienes son. Esperemos que en las redes sociales del club se anuncie el plantel, porque diariamente publicamos dos jugadores por día. Ya van a salir el resto en los transcursos días.

- Nos llegó la información de que uno de sus fichajes es el arquero colombiano Ignacio Silva, que estuvo en Santa Fe disputando la Copa Sudamericana...

Tenemos cuatro arqueros. El año pasado teníamos a Pedro Ynamine, pero él fue contratado por Alianza Universidad de Huánuco y hemos traído al arquero colombiano que mencionas. Están dos chicos como Sebastián Soteldo y Alexandro Cavaña que continúan del año pasado y son canteranos y hemos traído un cuarto arquero de las formativas llamado Franco, que ha empezado a entrenar con nosotros esta temporada.

- Hemos visto a Raziel García, ¿fue difícil convencerlo para que juegue Liga 2?

La historia de mí con Raziel García es antigua, no sé si la sabes, inicia desde el 2017 cuando lo dirigí en Unión Huaral y siempre tuve conversación con él. Yo estoy feliz por lo bien que le ha ido. Obviamente, es un jugador de primera e internacional. Vino a jugar a Perú, estuvo en Mannucci y su pase todavía pertenece al Tolima de Colombia y me atreví a llamarlo. Faltándole el respeto, quizás porque todos sabemos que es un jugador de primera y pese a que tenía ofertas de primera división de Provincia, él no puede jugar en Tolima por un tema de cupos y solo podía entrenar. Así que lo persuadimos para que regresara a su casa, ya que fue formado en San Martín. Además, el adicional que sabe mi metodología de trabajo y el estilo de ataque que queremos evidenciar, entonces, lo persuadimos, ya se le pudo ver bailando. a pesar de que en las redes no se publica su contratación.

- ¿Ya cerró amistosos de pretemporada?

Nosotros hemos ingresado a la concentración el miércoles pasado, hoy cumplimos una semana concentrados y terminamos este 2 de marzo con un par de partidos amistosos. Hemos pactado un amistoso con Deportivo Municipal y estamos viendo la posibilidad de otro equipo más, sea Alianza Lima reserva u otro equipo. Estamos tratando de coordinar eso para cerrar la pretemporada porque tenemos 39 jugadores, por tanto, dos equipos y entonces vamos a ser dos partidos.

- ¿Pero jugarán amistosos en Provincia?

Perdona que no te pueda dar nombres, pero hemos sido invitados para la presentación de dos equipos de Liga 2 y nos sirve para adaptar el viaje y conocer la cancha que vamos a jugar cuando empiece el torneo.

- ¿Ya se queda con los 39 jugadores o va a reducir el plantel?

No vamos a reducir. El año pasado también terminamos entrenando con 41 jugadores, podrán decir, es un exceso, es antipedagógico, pero estamos hablando de 22 jugadores que son menores, ¿no? Entre categoría 2004 y 2007 incluso que son chicos de las canteras, ya que este club, como sabes, tiene una política canterana que yo comparto y traemos a los menores a que vivan la experiencia de entrenar con un equipo profesional.

- ¿Cómo manejar la presión de lograr el ascenso?

Entiendo que es el objetivo de todos los equipos cuando inicia un campeonato, nosotros nos quedamos en una semifinal contra Alianza Universidad y ahora queremos superar eso y ascender.

-Vimos que estuvo realizando unas pasantías en el exterior, ¿cuéntenos esa experiencia?

A mí me gusta eso. Si has podido seguirme, te agradezco. Trato siempre de viajar, un año si el otro no. En esta oportunidad viajamos con Alberto Masías a Colombia, estuvimos seis días y además fuimos a ver jugadores, precisamente el arquero colombiano que hemos traído y un par de jugadores. Aproveché para verme con el profesor Jorge Luis Pinto, vi entrenamientos del Deportivo Cali y del Atlético Nacional. Lo mejor en Colombia fue reunirme con el profesor Luis Fernando Montoya, que salió campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores y luego le metieron un balazo y quedó cuadripléjico, lo fuimos a visitar a su finca y estuvimos conversando de fútbol dándome consejos de vida. Pero él sigue luchando por su vida y me aconsejó recibiéndome en su casa. De todo el viaje lo que aprendí fue con esa conversación con el profesor Montoya.

- De este viaje a Colombia, ¿qué metodología aplicará con la San Martín?

Uno siempre trata de aprender, copiar y adaptar lo que se hace en otros países. En Colombia hemos visto una intensidad diferente y también la hemos vivido cuando fuimos a jugar con la sub-23 en México por el mes de diciembre, allá no se demora mucho en sacar un lateral o no se quedan tirados mucho tiempo en el piso cuando le hacen un foul. No hay mucho reclamo, los árbitros dejan jugar y no ves un árbitro que para el partido y se va a la banca a decir algo a un entrenador, el fútbol es más fluido y eso demanda una mayor intensidad y por lo tanto exige una mejor preparación física para que puedas por lo menos los 90 minutos que dura un partido no haya tanto tiempo muerto. Los estudios dicen que acá en Perú los 90 minutos de juego solamente hay 45 minutos de tiempo efectivo, imagínate, entonces, nosotros estamos entrenando para subir ese nivel y por lo menos tener 70 minutos de tiempo efectivo y para ello, entrenamos con mayor intensidad. Buscamos que el jugador no se preocupe en hacer tanto tiempo y por ahí recibe un foul no se quede tirado en el piso y se levante, estamos tratando que los jugadores aprendan para que en los partidos oficiales propongan mayor intensidad.

- ¿Ya hay una fecha para el inicio de la Liga 2?

El reglamento oficial, todavía no sale a la luz, sin embargo, ya nos han enviado información e iniciaría la primera semana de abril.

- ¿La Liga 2 estará más difícil que la temporada pasada?

Claro que sí, no solo por los equipos que han bajado, sino con los equipos que han subido, ya que son cuatro equipos como el ADA de Jaén, de Cajamarca, que es altura, y San Marcos de Huaraz, que también es altura. También está UCV de Moquegua, que tiene un buen entrenador como lo es Erick Torres, que ya está acostumbrado a ascender equipos y tiene el respaldo de la universidad César Vallejo. Imagínate enfrentar a Binacional, que también tiene altura, y San Pablo de Chiclayo, que ya serían cuatro equipos de esa zona y se pone más difícil.

--

