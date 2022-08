LEE TAMBIÉN | La historia detrás del regreso de Ruidíaz a la selección y por qué Reynoso lo considera un goleador de época

Benites, mejor conocido como ‘Chin’, es hoy por hoy el goleador sensación de la Liga 1 2022. Nadie puede superarlo en la tabla de goleadores. 15 conquistas en su cuenta, un gol cada 58 minutos para ser más exactos, le posiciona como uno de los mejores atacantes del torneo, y eso que no es centro delantero.

Extremo de 26 años, piurano de nacimiento, y de mucho profesionalismo, Luis todavía no tiene toda la atención que ya debería tener como máximo goleador del campeonato local, pero él le resta importancia. En esta entrevista exclusiva con el Diario, el ‘21′ de Sport Huancayo hace un repaso de sus inicios, cuenta paso a paso cómo se consolidó en Primera División y comparte los sueños que espera cumplir en un futuro no tan lejano.

***

—Para comenzar, ¿Cómo inició tu aventura en el fútbol?

Empecé yendo a los estadios por mi padre, ya que también fue futbolista profesional. Mi padre fue Sergio Benites, que estuvo en Juan Auricho, en Atlético Torino, Atlético Grau… en varios equipos de Piura. Desde ahí despertó esa pasión. Desde niño, en realidad desde bebito, porque mi mamá me cuenta sus anécdotas y siempre me gustaba el gol, la pelota y todo. Luego, en mis inicios me formé en la Academia Florito Esbith, me invitaron a participar de un campeonato junto a la Academia Nel’s de Castilla, el distrito donde yo nací, y es ahí donde yo me empiezo a formar. Cuando era Sub 14, me fui a Alianza Lima Piura, que tenía consorcio con Alianza Lima de Lima. Ahí me terminé de formar.

—¿Cómo así llegaste a jugar la Copa Perú?

A los 16 años empecé a jugar Copa Perú. Me dio la opción la Universidad Nacional de Piura (UNP) por darme mis estudios pagados, todos los de la carrera, mientras yo quiera jugar para la universidad. Es ahí donde yo empiezo a jugar Copa Perú, empiezo a mostrarme. En dicho año, Defensor la Bocana nos elimina y yo refuerzo la etapa nacional a ellos.

—¿Qué representó para ti el haber ascendido luego a Primera con Defensor La Bocana? ¿Cómo fue esa etapa?

Fue muy difícil, fue una cantidad de partidos larga como es Copa, pero fue una experiencia muy linda. Llegamos a Lima, enfrentamos a Cantolao, logramos vencerlos en Matute y pudimos salir campeones en Copa Perú. Así, a mis 18 años me puso a debutar en Primera División el profesor Miguel Miranda, que en paz descanse. Me gané mi primer contrato profesional con Defensor La Bocana. En lo personal me fue bien; lastimosamente el equipo descendió por deudas.

Luis Benites en sus inicios

—¿Representó un duro golpe para ti no poder salvar la categoría?

Sí, eran mis inicios y me chocó no haber podido lograr los objetivos que teníamos trazados desde el inicio, que era mantener la categoría. No se pudo, pero lejos de eso me dejó grandes enseñanzas, porque, o sea, no descendimos por lo futbolístico, descendimos por deudas del club.

—Aún así tú lograste seguir en Primera firmando por Alianza Atlético…

El presidente Lander Alemán me dio la oportunidad y yo le prometí que iba a trabajar de la mejor manera, a seguir creciendo. Me fue bien con el Alianza Atlético, aunque descendimos.

—Después jugaste Segunda con Atlético Grau y, aunque no lograste el ascenso, el Mannucci se fijó en ti, ¿Por qué crees que el elenco trujillano apostó por tu fichaje?

El que apostó por mi fichaje, en realidad, fue el profesor Pepe Soto, otra persona en mi carrera con la que yo estoy muy agradecido. Él fue el artífice de mi contratación en Mannucci, me invitó a la pretemporada con el primer equipo sin tener contrato y me dijo ‘mira, me gusta tu juego y yo quiero que te ganes un puesto acá’. Con esa idea fui a Trujillo en la pretemporada, me gané un puesto y gracias a Dios, él (Pepe Soto) peleó mi contrato, Por él es que volví otra vez a la Primera División Profesional.

—¿Qué tan difícil ha sido consolidarte como jugador de Primera en todo este tiempo?

Desde que debuté yo sabía que esto no iba a ser fácil. Fácil es llegar, difícil es mantenerse, como se dice. Pero yo creo que con la disciplina y la humildad y la base para un futbolista, la alimentación. el descanso y el cuidado personal, lo pude lograr.

Luis Benites jugó dos años en Carlos Mannucci | Foto: Instagram

—¿Cuáles fueron las dificultades que se te presentaron?

No fue dificultad, pero me movió la venida de mi hijo. Nuestra carrera no es segura, uno nunca sabe lo que pueda pasar, por eso la verdad fue duro, pero a la vez muy feliz. Créeme que desde que llegó mi hijo a mi vida, me cambió totalmente. Todo fue hacia arriba, fue como un trampolín. Llegó mi hijo y fue una bendición tremenda. Todo me fue súper bien. Todo. Creo que mi hijo es mi amuleto. Lo es todo. Creo que es mi impulso de salir adelante.

—Ahora ya en Sport Huancayo eres figura a nivel nacional. ¿Cómo lograste afianzarte en este equipo?

A base de trabajo. Yo soy muy profesional en mi trabajo, me cuido al máximo tanto dentro y fuera de la cancha, y trabajo como si fuera el último día de mi vida. Créeme que disfruto mi carrera como si fuera el último día de mi vida. Trato de dar el 100% en cada práctica para sacarle provecho a lo que quiere el entrenador que esté en dicho momento.

—¿Cuál fue la clave para ser el goleador del Apertura?

La clave fue, más que todo, el apoyo de mis compañeros. Ese es mi pensamiento. Creo que sin ellos yo no sería nadie, porque este es un trabajo en equipo y gracias a ellos yo fui el goleador de dicho torneo. Sin ellos, yo no hubiese logrado nada, lejos de mi preparación, muy aparte de eso, la base que yo pongo por delante es el trabajo en grupo. Eso me hizo verme bien en el primer torneo y anotar los goles que hice.

—¿Persigues el mismo objetivo en el Clausura?

Sí, yo no me voy a conformar. Voy a seguir tratando de dar lo mejor, de seguir anotando goles, de apoyar al equipo desde donde me toque, ya sea un minuto, ya sea 90′. Esa es mi idea, terminar bien el año y y que el equipo se meta en un torneo internacional y, por qué no, pelear el título nacional.

DATOS de LUIS BENITES con SPORT HUANCAYO en LIGA 1 2022.



🥇 Más influyente (15G+2A).

🥇 Máximo goleador (15).

🥇 Peruano más influyente.

🥇 Más goles dentro del área (14).

🥇 Más goles de derecha (14).

🥇 Mayor promedio de gol por minutos jugados (anota cada 58').

🔝 2 dobletes. pic.twitter.com/QcfnTI96W8 — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) August 16, 2022

—Nunca antes has tenido una temporada tan goleadora como esta. ¿Siempre has jugado como extremo?

Con Pablo Peirano tuve la oportunidad de jugar de lateral derecho; con Willmar Valencia en Sport Huancayo me puso a jugar la Copa Sudamericana de lateral izquierdo, jugué seis partidos de lateral izquierdo y lo hice de la mejor manera; y de ahí sí, con la mayoría de técnicos que he tenido jugué de volante derecho, volante izquierdo, he jugado en el medio de contención, mixto, a veces al costado del 6, a veces de 10, atrás del punta… Por ese lado fui un jugador muy polifuncional. En Primera me ha tocado jugar en varias posiciones, solo me falta de central, de arquero y de ‘9′.

—¿Sientes, de alguna forma, que aquí nadie se está dando cuenta de lo que estás logrando?

La verdad no me pongo a pensar en esas cosas. No te voy a mentir. Me enfoco en mi trabajo, en que esté bien mi familia y en mí mismo. La pelea es conmigo mismo, el tratar de superarme todos los días. Yo no veo lo que piensen otras personas. Si bien es cierto, es importante hoy en día la prensa, pero no me fijo mucho en eso. Mi mayor obstáculo soy yo mismo. Trato de seguir adelante por el bien mío y por el bien del grupo.

—¿Pero crees que amerita un mayor reconocimiento lo que estás haciendo con Huancayo?

Por lo que vengo haciendo, no soy quién para decirte, pero lo que sí rescato es que vengo haciendo las cosas bien. Vengo tratando de dar lo mejor por mi equipo y me llena de felicidad y de ilusión, porque es Sport Huancayo está en el tercer puesto del acumulado y hace tiempo no lo lograba. Por ese lado sí me doy mérito, a mí y a todo el equipo, por las cosas que venimos haciendo. Y calladito, porque de Sport Huancayo no se habla mucho, pero es parte de, toca seguir trabajando y seguir por la sombrita como se dice.

—Desde que se fue Alex Valera, eres el único jugador que ha podido superarlo en la tabla de goleadores. ¿Qué representa eso para ti?

Es algo muy lindo de verdad, porque él ahora está en Arabia Saudita y la verdad me siento muy bien porque estaba compitiendo con un jugador de selección, que ha jugado un repechaje y que era goleador en Universitario. Ahora lo compraron por no sé cuánta plata. Eso me motiva, porque es un jugador que también se lo ganó a pulso. Hace años Valera estaba jugando en Copa Perú y ahora está en la selección, está en Arabia Saudita. Alex es un jugador a seguir como ejemplo, a cómo puedes llegar a alcanzar tus metas como él.

Luis Benites es el actual goleador de la Liga 1 2022 | Foto: Sport Huancayo

—A pesar de que ahora tú eres el goleador, se sigue hablando mucho de Valera y poco de ti… ¿A qué crees que se deba?

La verdad no sé, ya son cosas de la prensa, pero igual no me preocupo de eso. Yo simplemente me dedico a trabajar y si hablan de mí, bienvenidos sean. Yo estoy contento y lo que priorizo ahora es seguir trabajando y tratar de mantener mi nivel.

—Sport Huancayo estuvo cerca de ganar el Apertura, pero no le ha ido tan bien en las primeras fechas del Clausura. ¿Sientes que hay chances todavía de pelear por el campeonato nacional?

Mientras estén los números, yo creo que sí existen todas las posibilidades, porque hemos peleado el primer torneo, le hemos jugado a todos los equipos del fútbol peruano de igual a igual, tanto de local como de visita. Confío en mis compañeros, en el gran grupo de jugadores que tenemos, para seguir afrontando el torneo. Creo que aún faltan muchas fechas, no se sabe lo que pueda pasar, pero nos vamos a preparar de la mejor manera para darle una alegría a la linda gente que nos acompaña siempre acá en Huancayo.

—La mayoría de veces has partido en el banco, ingresas y anotas gol. ¿Te consideras mejor como pieza de recambio o crees que lo harías igual de bien como titular?

Así como he tenido partidos que he entrado y anotado, me tocaron iniciar también varios partidos y siempre terminé haciendo gol igual. Yo me preparo al 100%, trato de dar lo mejor para jugar de titular, pero ya esas no son decisiones mías. Por eso te digo, yo al equipo lo apoyo, así sea un minuto, o sean 90′, estaré preparado para cuando me toque la oportunidad.

—¿Consideras que este buen presente goleador te acerca, de alguna forma, a la selección?

No soy quién para decirte eso, no te voy a negar tampoco que anhelo llegar a vestir la camiseta de la selección. Es una de mis metas. Qué jugar no quiere vestir la camiseta de su país. Yo quiero seguir logrando cosas, no me quiero conformar con nada. Quiero seguir logrando mis metas y voy poco a poco.

—Hablando de selección, un referente como Yoshimar Yotún, entiendo, te regaló sus chimpunes. ¿Cómo se gestó esa historia?

Esa historia hace poco pasó y la conté. Por medio de Jimmy Valoyes y Marcio Valverde, amigos del fútbol que tengo, se dio. Lo que pasa es que Yotún es compadre de Marcio Valverde, que es como un hermano para mí. No fue por necesidad, sino que yo admiro el juego de Yoshimar. Es un gran jugador, es un crack para mí, y le dije a Marcio ‘mira, no sé si pueda caber la posibilidad de que Yotún me obsequie un par de zapatos de él. Sería un honor usar esos zapatos, porque soy su hincha’. Justamente en esos tiempos, a Jimmy Valoyes lo convocaron para jugar el partido amistoso de extranjeros de la Liga 1 con los seleccionados de Perú. Entonces, Marcio le comenta a Yoshi y este le entrega a Jimmy los zapatos y me los hace llegar. Esa es la anécdota. La verdad me habló bien de él, que es muy humilde, porque sin conocerme me obsequió algo. Y como jugador, lo admiro mucho.

—¿Los usas?

Claro, los 15 goles los hice con ese regalo.

Los chimpunes de Yotún, la cábala de Luis Benites

—¿En qué otro referente peruano te inspiras para seguir creciendo?

En Jefferson Farfán. Es otro de los jugadores que admiro mucho por su talento y por la clase de jugador que es.

—¿Y el mejor jugador con quien hayas compartido equipo?

Hasta ahora con Willian Chiroque, mi padrino. El año que debuté fue él quien me cortó el cabello.

—¿Qué planes tienes a futuro?

A futuro, yo la verdad quiero seguir creciendo. Quiero seguir poniéndome obstáculos y metas, como yo le llamo, y tratar de vencerlas, de pasar la valla. Mi idea es no conformarme con nada y seguir creciendo, que aún no he logrado nada. Si bien es cierto, ahora soy el goleador del torneo, pero eso queda ahí. Yo anhelo seguir creciendo en todo aspecto.

—¿Qué sueño esperas cumplir pronto?

En un par de años, una de mis metas es salir al exterior. Creo que saliendo al exterior va a ser mucho más accesible la posibilidad de poder ser tomado en cuenta en un microciclo de selección, ya que eso es lo que se ve hoy en día. Si el jugador la está rompiendo en otro país, le dan la oportunidad. Por eso es una de mis metas, pero vamos paso a paso como te digo. Esa es una meta a futuro y para eso se necesita trabajo, no solo hablarlo.