Melgar vs UTC EN VIVO y ONLINE | Este martes 22 de octubre del 2024 se da inicio a la fecha 15 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, no te pierdas los detalles del partido que enfrentará a Melgar vs UTC de Cajamarca a las 6:00 p.m. desde el Estadio de la Universidad Nacional San Agustín. ¿Dónde ver EN VIVO UTC vs Melgar? Los partidos de la Liga 1 podrás visualizarlos desde L1 Max vía DIRECTV Sports y Claro TV. Melgar viene de cobrar una victoria frente a Sport Boys, al contrario de su adversario UTC quienes cayeron derrotados en su último enfrentamiento con Alianza Lima. Por lo que el equipo estará sediento de victoria en esta contienda.

