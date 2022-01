Llegó al Perú desde Nigeria con la ilusión de hacerse un nombre en el balompié nacional, pero terminó delinquiendo en las calles de la capital. Se trata de Okolie Chukwuroo , quien cambió su vida en África por defender y vestir los colores del Sport Boys en el 2010.

El mediocampista llegó con un importante cartel por su velocidad y portento físico, pero durante un partido amistoso en la Copa Sub 20 peruana, a poco tiempo de su debut, sufrió una grave lesión en la rodilla.

Okolie Chukwuroo aseguró que cuando sufrió dicha lesión tenía contrato vigente con Sport Boys, pero que el club no se hizo responsable por su recuperación. “Nunca me operaron, ellos esperaron a que mi contrato venciera para que me abandonaran”, apuntó en ese entonces.

Al no poder volver a jugar profesionalmente o conseguir trabajo, ni tampoco poder retornar a su país, el nigeriano comenzó a delinquir para tratar de buscar su deportación. En el 2019 fue detenido por asaltar a un taxista en el distrito de Miraflores, algo que ya había hecho en el 2017, pero en Arequipa. “Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad, por favor yo quiero que me deporten a Nigeria, te lo ruego por favor, te lo ruego”, dijo a Panamericana Televisión en aquel entonces.

Presente similar

Este viernes 28 de enero, en un enlace periodístico del programa ‘Dilo fuerte’ de Panamericana Televisión, captaron a Okolie Chukwuroo en una situación similar a la de antaño.

