Paolo Guerrero: cuatro puntos aclarados con los testimonios de los ex trabajadores del Swissotel

Las relevaciones de trabajadores y ex trabajadores del Swissotel, difundidas en el programa Domingo al día de América Televisión, pueden variar el curso del caso relacionado a Paolo Guerrero.

Luis Escate, Jordy Aleman, Erick Paz -hoy fuera de la empresa-, Anthony Abanto y George Zúñiga -aún en la compañía según el reportaje-, desvelaron detalles ignorados respecto a lo ocurrido con el delantero de la selección peruana.

De hecho, los testimonios permiten aclarar algunos puntos que habían sido presentados por el conocido hotel en su defensa. Como se recuerda, Paolo Guerrero había iniciado acciones legales contra el Swissotel.

Contaminación dentro del hotel

De acuerdo a las declaraciones de Luis Escate (ex trabajador), Anthony Obando (mozo que atendió a la selección peruana) y Erick Paz (ex mozo) sí hubo contaminación cruzada y ello es responsabilidad del Swissotel.



Anthony Abanto: “Yo tengo la seguridad que la contaminación se dio en el hotel”.



Luis Escate: “Sí hubo contaminación cruzada dentro del hotel porque había muchas personas, quienes tenían mucha falta de profesionalismo. Como los eventuales, que a veces iban”.



Erick Paz: “Todo el hotel sabía que era una contaminación cruzada porque en el área en la que fue mi compañero Anthony (Obando), no hay una máquina de lavado. Él solo lo hizo en un lavadero cualquiera”.



Negligencia en el uso de utensilios

De acuerdo con las versiones brindadas por Jordy Alemany (ex asistente de alimento y bebidas), Erick Paz, Anthony Abanto y George Román -estos últimos fueron reportados como trabajadores del hotel- revelaron que hubo mala manipulación de los utensilios usados para preparar y servir el té a Paolo Guerrero.



Jordy Alemany: “Anthony Abanto (mozo que atendió a la selección peruana) saca del área sucia, como tenía prisa, una tetera llena de mate de coca que había sido utilizada previamente por otro comensal. Ni siquiera pasa por el agua, bota lo que hay encima”.



Anthony Abanto: “Como no hay detergente para que tenga el proceso de lavado (pasar por una máquina de agua caliente), han agarrado una jarrita donde ha estado servido el mate de coca y no lo han lavado bien, han metido el té con limón y lo han servido ahí”.



George Román: “Agarras un reciente que está de mate de coca adentro y no lo lavas correctamente y le metes agua caliente, no está limpio, sigue estando con mate de coca”.



Erick Paz: “Anthony Obando había bajado a un punto de venta y con un compañero que trabaja ahí (George Zúñiga), habían pedido un té en el cual no había pasado el procedimiento (de lavado), baja al primer piso, le dice a George que necesita la tetera para que le sirvan un té a Paolo (Guerrero), no lo lavan correctamente y aún así lo sirven”.



Mate de coca en la carta

Por otro lado, los protagonistas de esta historia revelaron que, contrario a los que afirmaba el Swissotel, el mate de coca sí se servía en el establecimiento. Incluso, el producto aparecía en las cartas.



Luis Escate: “Por supuesto, sí había. Yo me acuerdo de que sí había”.



Anthony Abanto: “Ahí se vendía el mate de coca. En banquetes teníamos arriba. Abajo, en puntos de venta también. En el lobby, por eso le cambiaron de carta”.



Ingreso de alimentos y bebidas

De otro lado, el Swissotel afirmó que alimentos y bebidas ingresados a la concentración son previamente supervisados y autorizados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Es decir, el hotel se despojaba de cualquier responsabilidad.



Luis Escate: “No (podía entrar cualquier persona) porque se bloqueaba la sala donde ellos entraban. Los únicos que tenían acceso eran el supervisor de turno y el personal”.



Jordy Alemany: “Es imposible entrar alimentos porque cuando tú estás dentro de las instalaciones del hotel todo lo que tú ingieres es responsabilidad del hotel. Si yo traigo algo de fuera y me lo dejaron pasar, yo lo como y yo me hago daño, es culpa del hotel por haberte dejado pasar”.



Erik Paz: “Es un salón normal, privado. Nadie puede entrar, es imposible que nadie entre porque ellos tienen cámaras, seguridad personal del hotel y terceros”.