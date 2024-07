Años más tarde, en una noche fría en Francia (2009) frenaba la molestia de un Messi que aún no sabía patear tiros libres y le pedía que escuche los consejos de, curiosamente, un Maradona a cargo del timón de Argentina. Lo que vimos después es la mejor herencia de Diego a Leo.

El expreparador físico de Argentina habla con El Comercio y responde sobre el presente de la ‘Pulga’ y, también, de Christian Cueva, a quién conoció en su paso por la U. San Martín.

Lionel Messi cumplió 37 años, ¿cuál es la clave de su vigencia y que se encuentre bien físicamente?

Hoy se avanzó mucho en el tema del cuidado de los deportistas y también tiene que ver mucho la genética. Messi está favorecido con una genética que lo ayuda y él ha declarado que es lo único que sabe hacer. Además, su entorno, su familia lo protege, contiene, ayuda y defiende, Todo eso es un conjunto de cosas que logra que esté bien. En la selección de Argentina el estado emocional es decisivo.

¿Qué significa Messi para los argentinos?

No hay que exagerar tanto, significa para el fútbol argentino. Tampoco se puede exagerar poniéndole algo, porque después cuando pierde nadie se acuerda. Después lo critican como antes de conseguir la Copa América y el Mundial. Para los argentinos significa tanto y en cuanto ganen, porque si el resultado es negativo no significa nada. Messi es un extraordinario jugador de fútbol.

¿Argentina es favorito a ganar la Copa América?

SÍ, yo creo que son cuatro equipos. Pese a que en un partido cualquiera le pueden ganar y por eso el fútbol es tan atractivo. Uruguay y Colombia son equipos que tienen algo de competitividad.

Con Fossati al mando, ¿qué concepto tiene de Perú?

Perú está muy lejos de lo que merecería el fútbol peruano para estar a la altura de su historia. Está pasando por un momento de cambio y esperemos sobre todo que los futbolistas sean apoyados en su desarrollo y se puedan formar de la mejor manera.

Cueva llevaba 8 meses inactivo y sumó minutos en la Copa América 2024, ¿qué tanto puede aportar a Perú en las Eliminatorias?

Christian Cueva es importante para sus compañeros, ojalá juegue. Si está sano es un jugador que suma mucho, por el nivel que puede alcanzar en el campo, pero siempre y cuando lo acompañé su estado físico. Perú está obligado a recuperar un pasado que lo hizo conocido, admirado y hasta envidiado a lo largo de su historia. Los peruanos mismos tienen que hacer un mea culpa de la razón de esa debacle, porque seguramente las expectativas no son las mejores.

¿Pero con Fossati puede haber un cambio?

Si Fossati está apoyado por la Federación, porque acá los proyectos tienen inicio pero no se sabe el final, porque todo depende de los resultados. En Latinoamérica no hay dirigente que pueda soportar un fracaso por temor a la prensa, los sponsors, porque se arriesga la imagen de lo que dirigen los destinos del fútbol. Todo está ligado a resultados y pasó con Scaloni que, en un principio, fue criticado, pero después salió campeón. Sin embargo, también depende de los jugadores que se tengan, ya que eso sostiene resultados.

¿Paolo Guerrero debe seguir jugando al fútbol?

Yo creo que sí, pero no porque lleguen a esa edad son los mejores. Yo soy respetuoso de las decisiones de los técnicos y no conozco su estado actual físico. A lo mejor no está para 90 minutos, pero hay jugadores con menos tiempo pueden ser útiles.

