Alianza Lima descendió deportivamente en el 2020 tras no poder derrotar a Sport Huancayo en la última jornada del Torneo Clausura en el Estadio Nacional. Meses después, un fallo del TAS le devolvió la categoría al club íntimo para el 2021 y será reinsertado para disputar la Fase 1 en lugar de Carlos Stein. Sin embargo, para algunos jugadores que integraron el plantel 2020 no todo es así de claro, puesto que consideran que en “mesa no tiene valor”.

Patricio Rubio, parte del plantel del 2020 que descendió deportivamente, conversó con el podcast “Seguimo Creyendo” y se refirió a lo sucedido en la temporada pasada con la camiseta de Alianza Lima. Como se recuerda, el chileno llegó de la mano de Mario Salas, aunque no puedo completar grandes actuaciones en la Liga 1.

Así fue el gol de Patricio Rubio para el 1-1 ante César Vallejo. (Video: GOLPERU)

El actual ariete de la Unión Española dijo lo siguiente: “Me saqué el ‘muertito’ de encima (en alusión al descenso de Alianza Lima). Pero no, yo siento que descendimos bien, por secretaría (dirigentes) no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien, muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil”.

Luego acotó lo siguiente: “Yo me quedé tranquilo y la gente me lo hace saber. Me escriben por redes sociales y me dicen: “Ojalá vuelvas en algún momento a Alianza Lima” y me dan las gracias. Yo di lo mejor en el campo y siempre estuve a disposición para evitar el descenso.

Patricio Rubio se refirió al descenso de Alianza Lima

¿Cuándo jugará Alianza Lima por la Liga 1?

Tras la confirmación oficial de la Liga 1 de reinsertar a Alianza Lima en la Fase 1, se designó que el club íntimo ocupe el fixture de Carlos Stein, por lo que debutarán en la tercera jornada frente a Cusco FC. El partido está pactado para el martes 30 del presente mes, a las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo.

