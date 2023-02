La Liga 1 2023 continúa este fin de semana con la fecha 5 del Torneo Apertura. En esta jornada tendremos interesantes partidos como el Sporting Cristal vs. Melgar o el Sport Huancayo vs. Cienciano. Sin embargo, las miradas estarán puestas en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima.

A continuación, conoce la programación completa de la jornada 5 con los horarios y canales de transmisión respectivos.

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 2023. / Liga 1

FECHA 5 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 17 de febrero del 2023

16:00 | Sporting Cristal vs. FBC Melgar vía Liga 1 Max (DIRECTV)

Sábado 18 de febrero del 2023

13:00 | Sport Huancayo vs Cienciano vía Liga 1 Max (DIRECTV)

15:30 | Sport Boys vs Carlos A. Mannucci vía Gol Perú

15:30 | UTC vs Cantolao vía Liga 1 Max (DIRECTV)

Domingo 19 de febrero del 2023

13:00 | Atlético Grau vs ADT vía Liga 1 Max (DIRECTV)

15:30 | Universitario vs. Alianza Lima (canal por confirmar)

18:00 | Cusco FC vs Alianza Atlético (canal por confirmar)

Lunes 20 de febrero del 2023