Hasta el año pasado, Reimond Manco jugaba en el fútbol profesional. Vistió los colores de Santos FC y de Juan Aurich, en la Liga 2 del fútbol peruano. Sin embargo, para este 2023 no fichó por ningún equipo.

Por ello, este 2023 Reimond sorprendió a todos con su presencia en la conducción de un programa en YouTube (Cojo y Manco) y sobre todo al reforzar a Los Íntimos en la Superliga de Fútbol 7. Ahí, Rei mostró todo su talento en solo tres partidos para llevar a los blanquiazules al título, venciendo nada menos que a Embajadur Crema en la final.

Su presente

Y mientras se esperaba su retorno al fútbol, sorprendió la noticia que fichaba por el Jackson TN Boom, equipo hermano del cuadro de básquet Jackson TN Underdawgs de Tennessee. El cuadro estadounidense lo anunció como su “primer fichaje internacional” con un video donde se muestran las mejores jugadas de Manco con camiseta de clubes del fútbol peruano.

La pregunta que todo se hacen es si Reimond Manco volverá a vestir la camiseta de un equipo de primera. Él mismo confesó hace poco que solo espera el llamado de un equipo para volver al fútbol, pero que por ahora no está motivado para regresar a la actividad.

Hace un año falleció su padre o como él llamada, su “mayor crítico”. Fue un golpe muy duro dentro de su familia, pero poco a poco ha ido superando esa pena.

Sin embargo, para Reimond Manco, el fútbol es algo más que ponerse a punto. “Yo sé que puedo jugar, pero no le quiero faltar el respeto al fútbol”, dice por su actual momento. El Rei no encuentra motivación para ser parte de un equipo por el momento.

“No pasa por ponerse bien físicamente. Lo mío pasa por motivarte de acá [se señala la cabeza]. Si yo me motivo, puedo hacerlo, pero tengo que estar bien de acá (de la cabeza)”, aseguró hace unas semanas en una entrevista con Yako Ezkenazi para América TV.

Reimond no ha vuelto a jugar al fútbol profesional y solo espera el llamado de un cuadro para encontrar esa motivación para volver a los campos de juego. “Me gustaría volver al Boys. Una vez lo salvamos y ahora veo que está mal. Me motivaría poder ayudarlos. Si es otro equipo, no me nace”, aseguró en la referida nota.

Por eso, ahora Reimond Manco está que muestra su talento en el Fútbol 7 y su buen pie le ha permitido llegar hasta el Jackson TN Boom, donde entrena ya hace varias semanas. Incluso, un video suyo haciendo una chalaca se hizo viral en los últimos días.

El torneo

La TST organiza una serie de torneos, principalmente de básquetbol, siempre con el entretenimiento como su principal capital. Esta vez ha decidido mirar el fútbol 7 y ha elaborado un certamen con una serie de reglas que lo hace distinto a los demás, con el premio final de un millón de dólares.

La TST 7V7 arranca este 1 de junio en el WakeMed Soccer Park en Caray, Carolina del Noret y ahí veremos a Reimond Manco en el Jackson TN Boom.

Las reglas Definición del partido en un tiempo especial Son 32 equipos que jugarán en formato Mundial: fase de grupos con ocho grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos mejores pasan a octavos.

Cada equipo contará con 24 jugadores, tres de ellos denominados “misteriosos”, ya que los rivales no sabían su identidad hasta el pasado 23 de mayo.

Tras los dos tiempos de 20 minutos, se jugará el llamado Tiempo Objetivo, que será marcar un gol más que el cuadro que más tantos tengas. El que llega primero a ello, gana el encuentro. Es decir, si los dos tiempos termina 5-4 para un equipo, el en tiempo objetivo gana el primero que llegue a 6 tantos.

Si durante este Tiempo Objetivo no se marca goles, cada 5 minutos se irán retirando un jugador por equipo hasta que se pueda cumplir con llegar al objetivo.

Grupo G

Jackson TN Boom

Team Dempsey

Zala FFF

Sneaky FOX FC

Fixture

Fase de grupos

Jackson TN Boom vs. Team Dempsey - 1 de Junio - 12:15 a.m.

Jackson TN Boom vs. ZALA FFF - 1 de junio - 10:00 p.m.

Jackson TN Boom vs. Sneaky Fox FC | 2 de junio - 1:30 p.m.

Octavos

Viernes: horaio nocturno

1G vs. 2H - 7:30 p.m.

2G vs. 1H - 10 p.m.

Cuartos

Sábado: horario de día

Semifinales

Sábado: horario nocturno

Final

Domingo - 3 p.m.

El certamen será transmitido por algunas televisoras estadounidenses, pero también podemos ver en acción al peruano junto a otras estrellas como Cesc Fábregas vía TST Youtube, las redes sociales del gigante TST, organizadora del evento.

