El exfutbolista Rainer Torres se pronunció sobre la recta final de la Liga 1 Betsson, pues la fecha 15 finalizó el lunes 25 de setiembre. Como se sabe, Melgar se encuentra como líder en la tabla de posiciones del Torneo Clausura seguido por Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima.

“El clausura está que arde. Y pensar que jugué en los 3 primeros y en los 3 campeoné. Bueno, el que pierde esta fecha le puede decir chao al clausura”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.

— Rainer torres (@TorresRainer) September 26, 2023

¿POR QUÉ RAINER TORRES DEJÓ EL FÚTBOL?

El exjugador Universitario se retiró en el 2016, a los 36 años, debido a que le detectaron el Síndrome de Guillian Barré, lo cual le impedía continuar en los campos.

“En 2016 me retiro oficialmente del fútbol, ese año campeono con Melgar en 2015, es un tema medio complejo, la gente no sabe por qué me retiré, pero yo me retiro por una enfermedad, yo tuve el Síndrome de Guillian Barré, eso te consume todo el sistema nervioso, nadie se había enterado lo que me pasó”, dijo durante una entrevista en el canal de YouTube de Luis Guadalupe.

‘Motorcito’ también reveló que intentó jugar en los siguientes meses a pesar de la enfermedad en Sport Boys (cuando se encontraba en segunda división). Sin embargo, no pudo y se vio obligado a renunciar.