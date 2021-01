Alejandro Hohberg es el fichaje estrella de Sporting Cristal para esta temporada, en la que el cuadro rimense buscará el bicampeonato de la Liga 1 y realizar una buena campaña en la Copa Libertadores. El atacante dio detalles de la conversación que tuvo con Roberto Mosquera tras ser presentado como flamante refuerzo del campeón peruano.

Tras su paso por Alianza Lima y Universitario de Deportes, Alejandro Hohberg le dio el “sí” a Sporting Cristal por dos temporadas y de inmediato se puso a las órdenes del técnico. “Después de llegar a un acuerdo con el club, de haber sido presentado, el profesor se comunicó conmigo para darme la bienvenida, para recibirme de la mejor manera, de que me sienta cómodo, de que está a gusto de que yo me sume al equipo y estoy feliz por el respaldo del comando técnico. Estoy con muchas ganas”, declaró Hohberg en ESPN.

Manos a la obra

El exvolante de Universitario señaló que su fichaje por Cristal se debe a un nuevo reto en su vida profesional y la oferta celeste llegó en el momento indicado. Hohberg volvió a afirmar que está listo para ponerse la camiseta celeste y buscar el bicampeonato de la Liga 1.

“Estoy capacitado para adaptarme, el equipo viene con un funcionamiento de varios años. Es fácil llegar a un equipo con continuidad y buenos resultados. Por ahí me va a costar menos. Pondré todo de mi parte, seré lo más competitivo posible”, sostuvo.

Alejandro Hohberg fue presentado la semana pasada y en la conferencia de prensa reveló que su fichaje a Sporting Cristal se da “en uno de mis mejores momentos”. Además, el extremo indicó lo siguiente: “Me brindaron mucha confianza de que me sume a este proyecto, eso es lo que más me motivó.

