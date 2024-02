La receta para mantener el nivel es de Enderson Moreira, testigo de la gesta cervecera en 1997, cuando se iniciaba como técnico. Pasaron 27 años y ahora comanda al conjunto peruano que vio ante Cruzeiro en el Mineirão, con la misión de instalarlo en fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Qué ha mostrado el equipo más contundente de la Liga 1?

Ajustes en defensa

Ignácio Da Silva tiene nuevo socio. Leonardo Díaz se ha ganado el titularato y no ha salido del once de Moreira en lo que va del Apertura. Desde la Tarde Celeste se ubicó a la izquierda del brasileño en la zaga central y no desaprovechó la oportunidad, dejando a Gianfranco Chávez en el banco. Por afuera no hay cambios. Jhilmar Lora recorre la banda derecha y Nicolás Pasquini juega al otro extremo de la defensa.

ignácio da Silva. (Foto: GEC)

Yin Yang en la volante

La intención de Moreira desde su llegada a La Florida es balancear el mediocampo con recuperación y buen pase. Fuerzas opuestas y complementarias que están conectadas. El trabajo sucio es para Gustavo Cazonatti y Jesús Pretell. Ambos han tenido dos partidos al lado de Martín Távara, quien se ha involucrado más en faceta defensiva. El brasileño tiene la primera opción, pero el volante nacional pasa por un gran momento y no desentona.

Yotún más cerca del arco

Puede jugar de lateral o al medio, pero es más peligroso cerca a la medialuna del área rival, listo para el último pase o el zurdazo, aunque no ha podido mostrarlo a nivel oficial este año. Moreira sorprendió en la presentación del plantel ante Católica. Yoshi arrancó detrás de Caute, más libre que 10 o segundo delantero. Sin embargo, la variante táctica no se ha podido repetir en la Liga 1 por una distención muscular del capitán rimense. Hohberg y Sosa continuaron con los ensayos. ¿Puede jugar junto a Cazonatti? También podría asumir el rol que viene desempeñando Távara.

Sporting Cristal sumó su último entrenamiento en La Florida, de cara al debut en la Copa Libertadores. (Foto: Prensa SC)

Máquina de goles

Ningún equipo peruano ha marcado más goles que Sporting Cristal. Lleva 15 conquistas en cuatro partidos y diez pertenecen a su nuevo goleador, Martín Cauteruccio. El uruguayo está en la mejor racha de su carrera y ha encontrado aliados ideales. Sebastián González, otro de los refuerzos celestes, lidera el ataque por el sector derecho y crea desequilibrio en las defensas contrarias. El atacante argentino registra un gol definiendo como 9 ante la proyección de Lora, movimiento que repite cuando el lateral se proyecta. Por izquierda ahora va la promesa del Rímac, Joao Grimaldo, quien viene de no jugar ante Los Chankas por un esguince de tobillo. Al 100% es titular indiscutible y la Copa Libertadores es el lugar ideal para que recupere brillo.

¿Cómo juega Sporting Cristal?

El Cristal de Moreira destaca por su juego vertical y agresivo, juega con la defensa adelantada y utiliza salidas construidas, transiciones rápidas, carga el juego por las bandas y también apuesta por el pase largo. Los laterales también colaboran para tener mayor volumen en ofensiva, por momentos uno se desprende y se convierte en quinto atacante —cuando también se abre un volante—, el otro se queda y arma línea de tres en la defensa. El equipo cervecero aplica presión alta para recuperar y es asfixiante cuando se lo propone.

La distribución de jugadores en el campo varía de acuerdo al rival y al momento del partido: 4-2-3-1 y 4-4-2 al defender, con el equipo cerrado al centro para obligar el juego por las bandas, donde los rimenses se hacen fuertes para robar el balón. Los celestes son fuertes en el 1 vs 1 cerca a la línea, se proyectan por una banda y finalizan por el sector opuesto. Y por ahora andan finos en la toma de decisiones. No obstante, por momentos abusan de los envíos largos ante la falta de pase y son vulnerables cuando estos son interceptados.

Cauteruccio lleva 10 goles en cuatro partidos con Sporting Cristal | Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec