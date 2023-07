“Es porque viene el partido ante Alianza Lima. Qué raro”, reclama, según el canal Liga 1 MAX, el técnico Tiago Nunes. La polémica expulsión de Yoshimar Yotún despertó los reclamos de Sporting Cristal en la Liga 1 Betsson no solo por lo que les restaba de enfrentar a Unión Comercio, sino porque en el horizonte están los íntimos en un duelo que si bien es apenas la tercera fecha, es un partido que puede definir mucho en la Liga 1 Betsson.

Y Sporting Cristal llegará con la baja de Yoshimar Yotún por la roja que sufrió a instancias de la revisión del VAR por parte del juego Pablo López tras el llamado de Kevin Ortega.

Yotún intentó hacer una ruleta y en el giro pegó con el codo al jugador Neyra de Unión Comercio. El réferi no cobró la falta, pero luego amonestó al jugador celeste por la imprudencia. Sin embargo, el VAR lo llamó y luego de ver las imágenes, decidió expulsarlo.

Importante baja para Sporting Cristal para la visita del sábado ante Alianza Lima en Matute por la Liga 1 Betsson. Los rimenses y blanquiazules igualan en el liderato del Torneo Clausura con seis puntos, pero en la tabla acumulada los íntimos tienen siete puntos de ventaja.

Desde que Cristal sufrió la crisis deportiva tras las derrotas ante River y Universitario y el empate con Vallejo, en abril, no conoce lo que es perder. Desde ese partido ante The Strongest en el Nacional que terminó con el abrazo entre Nunes y Yotún, son trece partidos que han disputado, con nueve victorias y cuatro empates.

Y este nivel se debe mucho al aporte de Yoshimar Yotún, que se convirtió en líder del plantel con su juego. Sin embargo, ante Alianza Lima será una baja sensible. Si bien solo tiene un gol y una asistencia en la Liga 1 Betsson, es el encargado de elaborar todo el juego del equipo.

Así, los celestes se presentarían en Matute con una variante obligada. Este es el unoxuno de las líneas de Sporting Cristal que marca diferencia respecto a Alianza Lima.

La defensa

Hoy, Cristal tiene a la figura del fútbol peruano: Ignácio da Silva. Pero no se trata solo del brasileño, sino de un sistema que se apoya en la seguridad del portero Renato Solís. El liderazgo de Gianfranco Chávez, en la polivalencia de Rafael Lutiger y el crecimiento de Jhilmar Lora.

La defensa rimense que ahora es titular. (Foto: Cristal)

Cristal suele jugar con esa línea de cuatro, que por momentos se convierte en tres en el fondo para darle mayor libertad de ataque a Lora.

Equipo Arquero Lateral derecho Lateral izquierdo Centrales Cristal R. Solís - titular

14 partidos

13 goles recibidos Jhilmar Lora - titular

14 partidos (12 de arranque) Rafael Lutiger

12 partidos (11 de arranque)

-

Nilson Loyola

7 partidos (7 de arranque) Ignácio - titular

15 partidos (15 de arranque)

-

G. Chávez - titular

16 partidos (16 de arranque) Alianza A. Campos - titular

5 partidos

3 goles recibidos Edison Chávez

5 partidos (4 de arranque)

-

Yordi Vílchez

10 partidos (9 de arranque) Ricardo Lagos - titular

15 partidos (12 de arranque) C. Zambrano - en duda

8 partidos (8 de arranque)

-

S. García - por definir

14 partidos (14 de arranque)

-

P. Míguez

13 partidos (7 de arranque)

-

Y. Vílchez

10 partidos (9 de arranque) Fuente: Opta

Distinta realidad pasa Alianza, que en defensa no ha podido consolidar una línea titular. Ante Municipal se lesionó Santiago García, por lo que se espera las evaluaciones para ver si llega o no al partido. Pablo Míguez no está en la misma velocidad que los atacantes celestes y a los íntimos les cuesta los laterales.

Decidieron no arriesgar a Carlos Zambrano ante Muni, pero se espera que esté de vuelta ante Sporting Cristal. Los íntimos necesitan recuperar la seguridad en defensa, más ante rivales como Cristal.

Hoy debe saberse el estado de García. (Foto: Alianza)

Mediocampo

La baja de Yotún será muy complicada para Cristal, pero Tiago Nunes tienen nombres para ensayar las variantes. El primer nombre que suena para reemplazar a Yoshi es el de Jostin Alarcón, pero no sorprendería si opta por Martín Távara.

El técnico Tiago Nunes tiene algunas opciones. En los últimos partidos ha ensayado variantes que le han funcionado, como colocar a Leandro Sosa como interior, permitiendo que Joao Grimaldo sea el extremo por derecha.

El VAR sugirió la expulsión de Yotún y el réferi así lo decidió. (Foto: Violeta Ayasta)

Con Jesús Castillo como el jugador encargado de la marca, Yotún jugaba un poco más libre. Sin el creativo, lo rimenses pueden optar por mantener el sistema con el ingreso de Alarcón o pensar en protegerse algo más con Távara.

Incluso, en el partido inicial del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, Cristal bo pudo contar con Yotún por su convocatoria a la selección -al igual que Castillo y Lora- y Nunes optó por jugar con otro sistema. Con tres en el fondo, puso a Távara y Ascues en el mediocampo, para dejar a Sosa y Loyola como laterales extremos.

Equipo Volantes Cristal Y. Yotún - suspendido

-

J. Castillo - titular

13 partidos (11 de arranque)

-

L. Sosa - titular

18 partidos (12 de arranque)

-

Opciones

J. Alarcón x Yotún - hombre por hombre

M. Távara x Yotún - Para dejar más libre a Sosa

Pretell x Yotún - para reforzar la marca Alianza J. Ballón - titular

14 partidos (14 de arranque)

-

J. Castillo - titular

14 partidos (6 de arranque)

-

J. Concha - titular

15 partidos (11 de arranque)

-

Opciones

Cueva x Concha Fuente: Opta

En el lado del frente, Alianza Lima parece ya no tener dudas en su volante. Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Jairo Concha son los hombres que forman esa línea de avanzada. No se ve que Chicho Salas pueda ensayar variantes, salvo que decida por Christian Cueva desde el arranque.

Jairo Concha ha recuperado el titularato en base a su verticalidad. El joven volante recuperó el puesto ante la lesión de Andrés Andrade y el bajo nivel de Cueva. El 10 siempre busca jugar hacia adelante en cualquier lugar del campo. Además, físicamente está en perfectas condiciones y eso le permite colaborar en el retroceso.

¡GOLAZO PARA EL RECUERDO! 🤩



En uno de los mejores tantos de lo que va del campeonato 🔝, Jesús Castillo ⚽️ se dio un autopase y disparó de manera perfecta para darle la victoria a @ClubALoficial ⚪️🔵 contra @CCDMunicipal ⚪️🔴 en el Estadio Nacional 🏟️.#TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/RMEtzxO47U — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 2, 2023

Los goles

Arriba Sporting Cristal ha encontrado su tridente que pega bien. Joao Grimaldo por derecha es una pesadilla para cualquier defensa, por izquierda Alejandro Hohberg ha recuperado su nivel y es protagonista, y arriba Brenner Marlos ha borrado esa primera mala impresión y con goles y juego se ha ganado ser el 9 celeste.

Entre los tres han elaborado 33 de los 49goles que tiene Cristal en la temporada (Liga 1 Betsson y Copa Libertadores). En el torneo local, Hohberg y Brenner igualan en 8 tantos cada uno, mientras que Grimaldo marcó su segundo tanto en el torneo local ante Comercio. Luego, entre los tres suman ocho asistencias en el fútbol nacional.

Marlos fue criticado al inicio del año, pero ya mostró su capacidad goleadora. (Foto: Cristal)

Equipo Extremo derecho Extremo izquierdo El 9 Cristal J. Grimaldo - titular

15 partidos (11 de arranque)

2 goles

2 asistencias

11 remates

-

Opciones

L. Sosa (está jugando como volante) A. Hohberg - titular

16 partidos (14 de arranque)

8 goles

4 asistencias

31 remates

-

Opciones

W. Corozo B. Marlos - titular

16 partidos (10 de arranque)

8 goles

2 asistencias

20 remates Alianza F. Zanelatto

12 partidos (6 de arranque)

3 goles

1 asistencias

6 remates

-

A. Rodríguez

12 partidos (5 de arranque)

2 goles

0 asistencias

6 remates

-

G. Costa

12 partidos (10 de arranque)

4 goles

2 asistencias

12 remates B. Reyna - titular

11 partidos (10 de arranque)

3 goles

1 asistencias

14 remates H. Barcos

16 partidos (7 de arranque)

8 goles

2 asistencias

33 remates

-

P. Sabbag

12 partidos (10 de arranque)

8 goles

0 asistencias

26 remates Fuente: Opta

En Alianza es donde más dudas hay en ataque. Solo la presencia de Bryan Reyna como extremo por izquierda no se discute. Luego, dependerá mucho de lo que decida Chicho Salas con los hombres que tiene a disposición.

Ya Pablo Sabbag tuvo minutos tras superar su lesión y podría volver al titularato en reemplazo de Hernán Barcos. Por derecha también ya está recuperado Gabriel Costa, pero Franco Zanelatto ha demostrado que cada vez que ingresa le cambia la cara al ataque íntimo, mientras que Aldair Rodríguez sigue siendo el jugador que ayuda en la marca por su banda.

Zanelatto y Sabbag podrían ser titulares. (Foto: Alianza)

Así, el próximo sábado en Matute se jugará una final adelantada entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los íntimos llegan pensando solo en la Liga 1 Betsson, los celestes lo darán todo, pero también tienen en unos días después su partido ante Emelec por la Copa Sudamericana.

