Alex Valera anotó el tanto del triunfo (1-0) de Universitario sobre UTC por la última jornada del Apertura y así, se consolida como el máximo artillero del cuadro crema en la temporada (10 goles). Debido a su buen presente, el nombre del delantero sonó como fichaje de Rosario Central por pedido expreso del técnico Carlos Tévez, de acuerdo con información del periodista Quique Genovar

Sin embargo, el atacante nacional señaló que se mentaliza, por ahora, en el club crema. “Las ofertas las maneja mi representante y yo estoy enfocado en la ‘U’ y el día que haya algo concreto, yo lo saldré a decir. Estoy concentrado en cada partido”, declaró para GOLPERÚ tras la victoria ante el cuadro cajamarquino.

Por otra parte, Alex Valera recordó el disparo que erró durante la tanda de penales en el encuentro de la selección peruana y Australia. “Tuve las ganas de ir, lamentablemente no entró el balón. Ya lloré y lo superé”, mencionó.

“Esto es fútbol, la pude meter, como fallar. Estuve triste, no me voy a decaer, seguiré adelante y entrenando todo lo que me haga falta para seguir creciendo como futbolista. El fútbol da revanchas”, añadió.

Universitario está mentalizado en el Clausura

Es importante mencionar que el equipo crema debutará en el Clausura 2022 el próximo domingo a las 3:30 p. m. (hora peruana ante Cantolao. En la primera rueda, ambas escuadras se enfrentaron y el equipo merengue venció por 3-0, aunque ahora, el ‘Delfín’ llega motivado tras un triunfo (2-1) en la altura de Ayacucho.

El elenco dirigido por Carlos Compagnucci se ubica en la novena casilla con 28 unidades debido a sus ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas en el Apertura. Además, anotó 24 goles y recibió 19.