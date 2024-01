Todos los secretos que guarda el WhatsApp de Edison Flores quedarán archivados bajo 100 llaves en la ‘U’. ‘Orejas’, antes del inicio de la Liga 1, jugó un papel clave afuera de las canchas. Fue el amigo que les habló del equipo, de la familia y el amor por Universitario. Fue necesario tocar esa fibra merengue que este 2024 cumple 100 años. Si hay garra, hay pasión. Y publicó una historia en Instagram comiendo canchita (pop corn) a la espera de lo que vino después: los pasos decisivos para que Jairo Concha y Christofer Gonzáles sean lo nuevos jugadores de la ‘U’.

El avión de regreso desde Trujillo -post Noche Poeta- trajo las primeras conclusiones de Fabián Bustos: el plantel necesitaba cerrar fichajes de peso en las siguientes horas. El martes, en una reunión entre el técnico, la administración y la gerencia deportiva se definieron los nombres que ya habían estado en contacto con el club Universitario de Deportes luego de conseguir el título 27 en noviembre pasado en Matute.

¿Qué faltaba con Jairo Concha? Una oferta económica mayor a la que se presentó semanas atrás. La agencia del volante, entonces, recibió el miércoles por la mañana con gusto las nuevas condiciones monetarias y tras algunos detalles (cláusula de salida que favorezca a ambas partes por si llega una oferta del extranjero) se cerró el acuerdo. Se grabó un video a todas luces en el Estadio Monumental para su presentación y el jueves temprano comenzó a entrenar en Campomar. “Es un sueño hecho realidad”, publicó Concha en sus redes sociales, donde el más feliz con la noticia fue Willy, su padre.

¿Cuál fue el segundo tema a resolver en la interna de Universitario? El fichaje de Christofer Gonzáles. La oficina del director deportivo Manuel Barreto, asesorada por Antonio García Pye (será anunciado en su nuevo puesto dentro del club en unos días), reactivó el contacto con el entorno de Christofer. Era sabido que el volante deseaba salir de la Liga de Arabia Saudita donde jugaba para el Al Adalah (28 partidos, 4 goles), y su agencia Pentafut pudo llegar a un acuerdo para resolver el contrato. Desde el Perú, la noticia fue bien recibida por la ‘U’ que le abrió las puertas del plantel 2024. A falta de firma, Gonzáles regresa a la institución que lo vio nacer en el fútbol después de 9 años.

Jairo Concha generó gran controversia por su llegada a Universitario. (Universitario)

Mercado de verano en Ate

En los dos casos, Universitario aprovechó la oportunidad y tuvo la paciencia para saber esperar el momento preciso. “Nosotros vamos a otro ritmo, más pensado y estratégico, no estamos desesperados”, le responden a El Comercio desde la ‘U’. Estas últimas declaraciones hacen eco a lo que afirmó Antonio García Pye meses atrás cuando pidió desterrar la idea “campeones somo sea”. “Nos hace irresponsables, no es el mejor camino”, sentenció. Hoy aquellas palabras tienen más sentido. En el club merengue no pueden derrochar el dinero. Por tal motivo, las negociaciones con Concha y Gonzáles han pasado por todos los filtros posibles y se ha pensado en lo mejor para la institución.

Ambos futbolistas extenderán su vínculo con Universitario hasta el 2026. Ambos fueron convencidos por el proyecto del centenario del club. Y ambos, claramente, priorizaron su hinchaje y el amor por la camiseta crema para jugar el 2024 en el Monumental.

En tanto, en las oficinas del Estadio Monumental no se han cerrado todas las contrataciones. Suenan nombres como Gonzalo Ríos (Audaz Italiano) o Andrés Ibargüen (Independiente de Medellí). Sin embargo, el último fichaje, el cual será un extranjero, aún no se ha decidido. Hasta hace unas horas, en la ‘U’ pensaban en un atacante que pueda jugar en más de un puesto del ataque. Por otro lado, si se concreta la venta de Alex Valera (oferta desde Japón), el club se vería obligado a buscar otro centrodelantero para que compita el puesto con Diego Dorregaray.

Edison Flores y Christofer Gonzales. (Foto: GEC)

La vuelta de otro hijo

Cuando entrenaban en Vidú, ‘Canchita’ no era ‘Canchita’. También le decían Orejas y jugaba en la categoría 1992 del club. Sin embargo, había un muchachito de Collique de apellido Flores que ganó mayor notoriedad entre las divisiones menores (jugaba en la 93 siendo del 94) y, entonces, la chapa cambió y por su cabellera de pelusa se ganó el mote de Canchita. Christofer Gonzáles no estuvo en aquel equipo titular campeón de la Copa Libertadores Sub 20 del 2011, aunque bien pudo pelear un puesto. En los videos de celebración es uno de los primeros que se abraza a sus compañeros Ampuero, Polo, Cáceda, entre otros. Al año siguiente no pudo hacer mucho para que el club defienda el título internacional en casa.

Lo que sí hizo fue ganarse un lugar en el primer equipo cuando su amigo ‘Orejas’ se fue al Villarreal de España y Andy Polo, la otra joya en ciernes del club, fue mal asesorado y puso condiciones para jugar el 2013 por el club. Canchita escuchó al técnico Ángel Comizzo. Se convirtió en la pieza principal en el eje de la volante. Trabajó a doble turno en Campomar junto a Gómez, Guarderas, Chávez, los otros Sub 20. Si había que concentrar dos semanas enteras por capricho del entrenador, lo hacía sin reclamar. Así consiguió ser el creativo del equipo campeón 2013 con 21 años en las finales contra Real Garcilaso.

Edison Flores espera el regreso de Christofer Gonzales a la 'U'. (Imagen: Instagram)

Se quedó un par de año más, pero la presión de jugar en el extranjero y asegurar el futuro de su familia lo obligaron a tomar decisiones apuradas. Es claro, buscó que no se le escaparan los mejores años de su capacidad futbolística. Se fue a Chile a jugar por Colo Colo y la rompió: tres títulos entre 2015 y 2017 con préstamos a Vallejo y Sport Rosario. Luego, cuando ya se había ganado un puesto entre las convocatorias de Ricardo Gareca, cruzó la vereda al Rímac. En Sporting Cristal le dieron lo que en ese momento Universitario no podían o no tenían: estabilidad y proyecto. El club merengue seguía manejado por una administración cercana a la constructora Gremco. Y cuenta el mismo futbolista que una vez pidió entrenar como invitado en Campomar y no le dieron permiso.

En La Florida salió campeón justo frente a Universitario el 2020. Luego, se fue al club Al Adalah que juega este año en la segunda división de la Liga de Arabia. Los malos resultados (no ganan desde noviembre del año pasado) y que el equipo ocupa el quinto puesto en la tabla con las razones deportivas por las que Gonzáles buscaba un equipo con mayor competitidad.

“La prioridad la tiene Sporting Cristal. He pasado momentos maravillosos con el club. En algún momento espero se pueda dar la posibilidad de volver. Estoy predispuesto, pero se debe negociar”, dijo tiempo atrás cuando entre rumores se comentaba que el proceso de adaptación del futbolista y su familia en Arabia Saudita no pasaba por un buen momento.

El 2024 ha arrancó con una velita misionera prendida para que Christofer vuelva a la ‘U’. Las decisiones que tomó en Arabia (rescindir contrato) solo hicieron posible que su vuelta se concrete. Ahora, le tocará hacerse responsable de las declaraciones donde afirmaba su afinidad por los celestes. No hay mejor respuesta en el fútbol que hablar sobre la cancha, y con goles.