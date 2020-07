Ángel David Comizzo cargó su maleta y caminó con sigilo por los pasillos del Aeropuerto de Ezeiza. Curiosos se preguntaban si en verdad era él, el flaco de cabello largo del que todos habían hablado en los últimos días. De una lista de candidatos, el ‘Indio’ fue el elegido y, ahora, le tocaba dejar su amada Reconquista, en Santa Fe, para volar al auxilio de un equipo que lo necesitaba. Aunque la escena es cercana, no estamos en el 2020. Es junio de 1990 y el portero cruza de Buenos Aires a Roma para incorporarse a la selección argentina que juega el Mundial de Italia. Treinta años después, con el mismo pálpito, el técnico de Universitario vuelve a pisar Lima esta mañana para iniciar una tercera etapa con el club merengue.

Si existiera un grupo de WhatsApp de aquella Albiceleste finalista de Carlos Salvador Bilardo en el banco, Diego Maradona con un pie lastimado y Claudio Caniggia corriendo como el viento, los mensajes de buenas vibras y aliento habrían llenado de notificaciones el celular de Comizzo. A algunos miembros del grupo les sobraría las razones. Tienen el sello del Perú en el pasaporte.

Pedro Monzón, autor del 1-1 ante Rumanía en Nápoles, jugó sin brillo en Alianza Lima en 1995. Edgardo Bauza, integrante del plantel, es conocido por los hinchas de Sporting Cristal tras ganar como técnico el torneo Clausura 2004. Pero sobre todo, el ‘feeling’ estaría en lo que escribirían José Basualdo y Pedro Troglio. Ambos, como Comizzo, saben lo que es entrenar en Campo Mar, ser coreado por la Trinchera Norte en el Monumental, sufrir con los problemas dirigenciales y pensar que Universitario de Deportes se siente el más grande del Perú.

Maradona celebrando el 1-1 frente a Italia en semifinales. Momento histórico antes de la clasificación a la final. (Foto: FIFA)

Hoy que Comizzo se vuelve a poner el buzo crema, es justo y necesario traer a la memoria cómo le fue a cada uno en el banquillo de Ate. ¿Le robaron el título del Apertura 2005 al ‘Pepe’ Basualdo? ¿Cuál fue la primera impresión de Troglio sobre el mundo de Universitario? ¿Qué pensó el ‘Indio’ cuando no le renovaron a fines del 2019? Un ensayo de sinceras respuestas.

-La Reconquista de Ángel-

Reconquista es una ciudad que no llega a los cien mil habitantes. Se encuentra a 300 kilómetros de Santa Fe, provincia a la que pertenece, y a 800 de Buenos Aires, capital de Argentina. Es el lugar que vio nacer a un goleador como Gabriel Omar Batistuta, y a un portero felino como Ángel David Comizzo.

De Reconquista partió el arquero para jugar en Talleres de Córdoba (1979-1988), y luego dar el salto a River Plate (1988-1990). En Reconquista estaba de vacaciones cuando Julio Grondona en junio de 1990 lo llamó para darle la noticia. La FIFA aceptaba un reemplazante para el lesionado Nery Pumpido, y Comizzo -campeón semanas antes con los ‘Millonarios’- le ganaba la pulseada a Julio César Falcioni y Luis Islas para ser el tercer arquero de la selección argentina en el Mundial de Italia.

Como toda escena del fútbol, hubo novela y Comizzo fue el protagonista. La prensa especuló que dio condiciones cuando habló por teléfono con Bilardo. O era titular o no viajaba, decían los medios. En Italia, Sergio Goycochea, en cambio, recibía el respaldo del técnico. “Hasta donde lleguemos el arquero vas a ser vos”, le dijo el ‘Narigón’.

En Ezeiza, antes de tomar el vuelo 130 de Aerolíneas Argentina que lo llevaría hasta Roma, Comizzo respondía sin apresurar al paso. “Yo no efectué ningún tipo de planteos como ese. Yo no soy el técnico para andar diciendo si tengo que jugar o no. Viajo para ponerme a las órdenes de Bilardo, quien resolverá si voy al arco o al banco de suplentes. No pongo condiciones”, reporta el Diario Clarín.

El Diario Clarín de Argentina sobre viaje de Ángel Comizzo al Mundial Italia 1990.

Todavía no sabía que el jugador ’23′ de aquella Argentina en Italia 90 no jugaría ni un minuto. Ni iría al banco nunca. El segundo arquero hasta la final contra Alemania fue Fabián Cancelarich. No sabía tampoco que se pasearía por el fútbol mexicano, que regresaría a River Plate (2001) y se retiraría en Atlético Rafaela (2004). No intuía que se haría director técnico y conseguiría su primer título en Perú con Universitario de Deportes en el 2013. No sabía que se iría dando un portazo el 2014 y regresaría pidiendo disculpas a mediados del 2019. Muchos menos imaginaba que, después de pelear por ganar el último Clausura sin un centrodelantero como referente de ataque y desperdiciando cinco puntos de ventaja en la tabla, se acabaría el vínculo con los cremas.

“Me banqué faltas de respeto de la gente de la actual Administración Temporal. Nunca pedí un sol mas de lo que ganaba. Nunca pedimos aumento de sueldo. Como “premio” recibo de parte de Ferrari bajarme el 40% del sueldo. Me faltaron el respeto, me manosearon”, decía en ESPN en diciembre pasado sin ocultar su enojo.

Ángel Comizzo sacó campeón a la 'U' en el año 2013. (Foto: El Comercio)

Sin embargo, como las fieras que esperan su momento para volver a atacar, el ‘Indio’ dejaba un mensaje como presagio de lo que ha sucedido seis meses después. “Yo creo que es un hasta pronto. No nos vamos a ir por siempre, creo que no vamos a tardar en volver. Ojalá mi ilusión y mi sueño de volver pronto a esta casa se concrete”. Y así sucedió.

En el historial de entrenadores de Universitario, Comizzo está dejando atrás a todos los últimos que lo intentaron al menos dos veces en el banco. Sergio Markarián, es uno de ellos (93-94; 95-96), o Iván Brzic (91-93; 97), Osvaldo Piazza (1998; 2002), Roberto Chale (99-2000; 2015-2017) y Chemo del Solar (2010-2012; 2014). Emula a don Roberto Scarone, el hombre que vivió sus últimos días repitiendo una frase. “Me voy para mi casa, me voy para la ‘U'”. El slogan debe esperar con letras gigantes al nuevo técnico cuando vuelva a ingresar al vestuario merengue.

-La aventura de ‘Pepe’-

José Basualdo se escapa del mundo. El estadio Delle Alpi aún no deja de vibrar por el golazo de Claudio Paul Caniggia, y el ‘Pepe’ se cree Diego Maradona ante los ingleses, rompe las líneas y corre hacia el arco de Brasil. Un mar camisetas verdeamarelas lo persigue con lanzas y cuchillos, pero él no se detiene. Cerca al área, solo la pierna de Ricardo Gomes impide que concrete el segundo gol de Argentina. Expulsado el brasileño, glorificado el argentino. El milagro se cumple en los octavos de final de Italia 90: la Albiceleste camina hacia su segunda final consecutiva.

El recuerdo es solo un botón de lo que fue Basualdo como jugador. Multicampeón en los años noventa con Argentina, Vélez Sarsfield y Boca Juniors, el ‘Pepe’ levantó el teléfono cuando su fichaje como técnico de Universitario -en enero del 2005- estaba confirmado. “Me convenció el desafío”, dijo a DT El Comercio.

“Sé que la gente que sigue a Universitario mete mucha presión, que la ‘U’ es el Boca del Perú. El desafío ha hecho, incluso, que no importe mucho el dinero. Yo voy a Lima a salir campeón. Sé de la presión que tienen los equipos grandes como la ‘U', pero en la cancha somos once contra once: los hombres son los que ganan campeonatos. Voy para allá a buscar jugadores con temperamento, que se sacrifiquen, que peleen partido tras partido y no quedarse en el intento”, fueron sus primeras palabras como técnico crema.

Basualdo habló de traer canteras de Vélez o Boca, y no sucedió. Llegaron junto a él los futbolistas Javier Pereyra, Leonardo Lemos, Javier Molina y Mauricio Mendoza antes del Apertura. Y se incorporaron luego Roberto ‘Toto’ Cornejo y Luis Tonelotto con el torneo en curso.

La 'U' de Basualdo quedó en segundo lugar del Apertura 2005 con 48 puntos. (Foto: El Comercio)

Con la obligación de la bolsa de minutos aún lejana, digamos, la ‘U’ conformó un plantel de jugadores experimentados. ‘Chiquito’ Flores al arco, ‘Cuto’ Guadalupe en la defensa, el ‘Chino’ Pereda en la volante y ‘Kukín’ Flores en el ataque. Basualdo, con el palmarés de ultraganador, armó un equipo sólido que daba algunas sorpresas como ganar en Arequipa (2-0 a Melgar), empatar ambos clásicos (2-2; 0-0), golear a Sport Boys (4-1) y ganarle a Cristal 1-0 en el último minuto.

Sin embargo, llegó al tramo final del Apertura peleando hombro con hombro frente a un Cienciano sólido en Cusco. En el partido que definió el título, los cremas perdieron por 2-0 en el estadio Garcilaso con goles de Sergio Ibarra y Roberto Silva el 24 de julio. El proyecto Basualdo tuvo su gran revés. Meses más tarde dejó el cargo alegando problemas familiares. La ‘U’ no saldría campeón nacional hasta el 2009.

La 'U' perdió toda chance al título del Apertura tras caer 2-0 ante Cienciano en Cusco. (Foto: El Comercio)

En el 2016, en una entrevista con DIRECTV, el ‘Pepe’ recordaba así cómo fue aquella definición contra Cienciano. “A mí me pasó en Perú, en una final. Yo entrenaba a Universitario y fui a jugar al Cusco contra Cienciano. Con el empate, yo era campeón. Les dije ‘miren al árbitro’. Teóricamente yo tenía mejor equipo. A los cinco minutos, yo tenía un bestia que jugaba de ‘5′, patea al arco, da el rebote, un jugador mío entra solo para cabecear y un rival se tira de chilena. Patea cabeza y todo. Mi jugador fue al hospital. Penal dije yo. Pero no, saque de arco para ellos”, relató.

“Sí, ya está. No cobraron penal y me mandan a un jugador al hospital. Uno ya intuye...”, sostuvo Basualdo, quien acusó que en aquel partido hubo arreglo con el árbitro Héctor Pacheco. El réferi FIFA en el 2014 fue culpado de ser cabecilla de una banda de delincuentes en el norte del país.

El ‘Pepe’, en Perú, también dirigió a José Gálvez (2006) y, curiosamente, también a Cienciano (2006). Desde el 2017, tras dejar a Cerro Largo, no se ha vuelto a sentar en el banco de ningún equipo profesional.

-Como Pedro por su casa-

Primer acto. Pedro Troglio salta más alto que todos los soviéticos y clava un frentazo tras pase de Olarticoechea. Es el primer gol del 2-0 que le dará un respiro a Argentina en Italia 90. Último acto. Pedro Troglio se quiere comer con zapatos y pito incluido a Edgardo Codesal, el árbitro uruguayo nacionalizado mexicano que cobra el fatídico penal con el que Alemania le gana la Albiceleste en la final del Mundial.

Sentado frente a la playa de Campomar, el nuevo técnico de la ‘U’ saluda, bromea, se ríe. Su felicidad es contagiosa. Está recibiendo uno a uno a los periodistas peruanos que hemos llegado a preguntarle todo lo que los hinchas cremas querían saber de su nuevo técnico. Es el verano del 2017, y el equipo sufre en el arranque el torneo.

“Toda la locura que rodea a la ‘U'. En los medios, en la gente. En mi cuenta de Twitter, cuando se conoció que ya era técnico de la ‘U', me agregaron como diez mil personas en un par de horas. Y, luego, todos los medios deportivos que me llamaban. No imaginé que encontraría esta locura”, respondió a la pregunta de cómo va a recordar dentro de una década su llegada al club.

Troglio llegó a Universitario a fines de marzo del 2017. Y se fue a mediados del 2018. (Foto: El Comercio)

Con Pedro Troglio el recuerdo es más fresco. Ayudan tanto los videos de YouTube como los memes en Facebook. Debutó goleando (3-0) en el clásico frente a Alianza Lima y se fue después de sufrir con el castigo de no poder contratar jugadores a inicios del 2018 y ver cómo la ‘U’ caminaba derechito hacia el descenso.

En medio, dejó recuerdos altos y momentos bajos. Cerró bien el Torneo de Verano, y tuvo una racha de seis triunfos consecutivos en el Apertura. Hizo de Alexi Gómez el jugador que convocó Ricardo Gareca a la selcción y, cuando buscaba dar batalla en el Clausura, llegaron los castigos de la Comisión de Licencias de la FPF.

Alexi Gómez y Pedro Troglio estuvieron juntos en la 'U' y en Gimnasia. (Foto: GEC)

Semanas atrás, en plena cuarentena por coronavirus, trató de explicar su rendimiento en el banco merengue. “Me vinieron a buscar de Emiratos Árabes. Cuando me reuní, me preguntaron cuántos títulos gané y le dije que tenía uno con Cerro Porteño, tres subcampeonatos con Gimnasia de La Plata, uno con Argentinos Juniors. Traté de explicarles que salí campeón con Universitario, pero luego nos quitaron puntos”, dijo a Radio Impacto.

“Entendí que tenía que irme a un equipo grande, pero de una liga menor”, sostuvo. Y por tal razón, partió al Olimpia de Honduras, donde ganó el Apertura 2019, el segundo título de su palmarés tras campeonar con Cerro Porteño el 2009.

Una frase distinguió su paso por Ate. “Cuando se dirige a un grande, hay tanto apoyo detrás, tanta fuerza y química de la gente que solo nos queda hacer bien las cosas para pelear el campeonato”.

El proyecto de Pedro, como la de ‘Pepe’, tampoco tuvo celebración final. En el tercer intento de Comizzo, habrá revancha multiplicada por tres.

