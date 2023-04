Y Universitario ha dejado claro su postura: quiere pelear el Apertura. En el partido que en la previa era el de mayor exigencia para los cremas y sin sus figuras Piero Quispe, Luis Urruti y Alex Valera, lo solucionaron con solvencia en base a mucha presión, ocuparon bien todos los espacios ya no desaprovecharon el terrible partido que hizo Cristal con variantes que pocos se entendieron en el trámite.

Con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los cremas vencieron 2-0 a los celestes y mantienen la diferencia de dos puntos con Alianza, a quien pueden superar la próxima semana si vencen a Sport Boys -partido de visita a jugarse en el Monumental porque los chalacos no tienen estadio disponible-, ya que los íntimos descansan.

Y será una fiesta en Ate, como cada fecha que recibe a su equipo. Ayer el Monumental lució nuevamente un marco espectacular y los cremas no fallan en casa. Desde la derrota en el clásico, llevan cinco victorias seguidas, lo que los hace uno de los mejores locales del torneo.

Cristal no solo llegó tarde al Estadio Monumental -por el tráfico arribó a las 8:10 p.m. cuando el partido estaba programado para las 8:30 p.m., por lo que se tuvo que retrasar para las 8:45 p.m.- tampoco estuvo a tiempo en cada jugada dividida. Planteó mal el encuentro Tiago Nunes sin un 9 de área y con laterales muy por debajo de su nivel. No se puede competir si solo se realizan seis toques en el área contraria. Así, los celestes sumaron su quinto partido seguido sin poder ganar.

TODO CREMA

Y la ‘U’ mostró que también tiene banca, porque apareció Horacio Calcaterra para generar juego –y dar la asistencia del primer tanto–. El ‘reemplazante’ de Piero Quispe demostró que también tienen suplentes de lujo, capaces de liderar al equipo cuando hacen falta los llamados titulares.

Un cuadro crema que, pese a que cambió gran parte de su sistema de ataque, fue capaz de rematar 24 veces a la portería de Cristal, aunque solo 8 de ellas fueron al arco. Y fue capaz de hacer daño porque tiene a jugadores entusiastas como José Rivera, quien siempre juega de forma vertical hacia el arco contrario. Por fin se le dio su gol con camiseta crema, por eso las lágrimas en la celebración final.

Pero esta ‘U’ se sostiene porque encontró en el mediocampo a ese capitán del barco que rengueando es capaz de ganar una dividida y generar un contragolpe que casi termina en gol: Rodrigo Ureña.

El volante chileno ha jugado once partidos, todos de titular -solo no estuvo en el duelo ante Melgar tras ser expulsado ante Mannucci- y quien más minutos ha jugado de todo el plantel. Suma 917 minutos, superando los 900 de José Carvallo (10 partidos completos), y los 908 de Matías di Benedetto, otro que ha jugado once encuentros como titular.

Jugador Partidos Titular Sustituido Minutos Rodrigo Ureña 11 11 5 917 Matías di Benedetto 11 11 1 848 José Carvallo 10 10 - 900 Martín Pérez Guedes 12 11 7 848 Williams Riveros 9 9 - 810 Fuente: Opta

No fallan los cremas de la mano de Jorge Fossati. Diez partidos sin perder (ocho victorias y dos empates), para ser protagonistas en la Sudamericana y pelear en la Liga 1. No lo quieren decir, pero saben que el próximo sábado pueden tomar la punta del Apertura y dejar con la presión a Alianza de remontar. Hasta ahora los cremas han podido con esa responsabilidad de estar detrás y no fallar.

--