Con el rostro molesto, incómodo, decepcionado y queriendo salir del lugar donde se encontraban los periodistas, Carlos Compagnucci, técnico de Universitario de Deportes, a su salida del aeropuerto, Jorge Chávez, por más que no quiso declarar, fue respetuoso con los colegas y dijo: “El único responsable soy yo. Los jugadores dieron todo. No voy a decir otra cosa”.

Hoy un comunicado de Universitario anunciaba la desvinculación de Carlos Compagnucci junto a su comando técnico del Club Universitario de Deportes y ahora Jorge Araujo, técnico de la reserva se hará cargo del primer equipo. Atrás quedó la alegría de ese debut soñado con goleada por 4-0 frente a Academia Cantolao, puesto que los resultados posteriores fueron derrotas dolorosas ante Unión Comercio (1-0), Alianza Lima (1-2) y Carlos Mannucci (2-0).

De esta manera, Deporte Total realizó una encuesta a destacados personajes deportivos cercanos a Universitario de Deportes.

¿Es buena decisión la salida de Compagnucci?

Germán Leguía - Ex jugador de Universitario

No creo. Traer un entrenador en estos momentos no sería bueno.

Pedro Ortiz Bisso - Exsubdirector de El Comercio

Los resultados mandan. Es cierto que la ‘U’ ha jugado mejor que sus rivales, ha querido ser protagonista en cada partido y ha generado muchas situaciones de gol, pero necesita ganar y no lo ha hecho. Tampoco ha ayudado que la mayoría de refuerzos no haya dado la talla, pero esa es también su responsabilidad porque son jugadores que él eligió. El crédito, lamentablemente, se le acabo.

Ángel Flores - Willax TV

Si se debe ir. Tres derrotas consecutivas en Universitario es una decepción. Deja mal parado al equipo y da ventaja en la lucha por el título. Pareciera que no conoce a sus jugadores (el mismo los trajo) no confía y duda al planificar su once. Valera, Urruti y Quispe deben ser titulares, han demostrado que con ellos en cancha mejorará el accionar. Por último, su equipo no juega a nada y el técnico trasmite nervios.

📄 Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/NObkL6Os4A — Universitario (@Universitario) February 28, 2023

Nicolás Salazar - TV Perú

Sí se debe ir. Compagnucci no transmite nada a sus jugadores (menos a los hinchas). Desde afuera se percibe una falta de liderazgo. No plantea ni replantea bien. Si hablamos de un proceso hacia el centenario es mejor corregirlo antes de que sea demasiado tarde.

Jampool Cuadros - América Deportes

Todavía es precipitado pensar en su salida. En ninguna de las tres derrotas consecutivas de la ‘U’ la han pasado por encima. Compagnucci es un técnico que el año pasado demostró contenido, pero hoy está fallando en la elección de jugadores. Algunos podrían estar incómodos con sus variantes y precisamente es la armonía de su vestuario la que tendría que estar de la mano con su propuesta. Le urge ganar para no perder el poco crédito que aún le queda.

Lo que se le viene a Universitario de Deportes

El partido más importante del año, para Universitario de Deportes será el duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana, el próximo jueves 9 de marzo, pero antes, el domingo 5 de marzo se enfrentará en el Monumental ante Melgar. El triunfo es el único resultado que importa en Ate para calmar las aguas tensas que se viven en estos momentos, puesto que, como equipo grande, la consigna siempre es ganar cada fin de semana.

Pablo Sabbag marcó el 1-0 de Alianza Lima sobre Universitario. (Video: GOLPERU)