El recordado capitán de Universitario de Deportes, Roberto Martínez, vuelve a ponerse la crema en el ámbito deportivo. Así, Martínez vuelve a Ate en medio de la crisis más grande que ha tenido la ‘U’ en toda su historia. Su nombre volvió a tener eco en el universo crema después de su incorporación como asesor del área de planificación deportiva. Todo ello, en medio de la posibilidad de la salida de Gremco como administrador del club, lucha que los hinchas merengues llevan consigo hace ya varias temporadas.

Aunque con poco tiempo en el cargo, el excapitán crema ya se ha visto envuelto en una polémica. Y es que Paolo Maldonado, entrenador de menores, fue despedido el día de su cumpleaños. Algunos hinchas de la U criticaron a la constructora y a su más reciente contratación.

“Consulté sobre el tema, porque muchos me preguntaban y me dijeron que desde hace un tiempo se está haciendo una reducción de personal. Me informaron que Paolo (Maldonado) tenía contrato hasta junio por locación de servicios y ya se venció su contrato”, dijo Roberto Martínez al diario Líbero.

Si bien ha tenido un inicio con turbulencias, ¿qué busca hacer Roberto Martínez en el club crema? En esta nota, conoce más sobre su actual labor, además de un repaso sobre la carrera del excapitán de Universitario de Deportes.

Roberto Martínez fue regidor en la Región Callao.

Roberto Martínez, de vuelta a Universitario

El regreso de Roberto Martínez no ha sido el mejor ni se da en medio de una estabilidad en el club. Más bien, todo lo contrario. La contratación de Martínez como el asesor del área de planificación deportiva lo ha llevado a, aunque no quiera, tomar decisiones dentro de una ya cuestionada administración. Y es justamente Gremco que, al parecer, tendría los días contados en el club crema.

Como ya se mencionó, Roberto Martínez fue muy criticado por la hinchada crema tras el despido de Paolo Maldonado como técnico de menores. En relación al trabajo con las canteras, Martínez ya había expresado sus deseos.

“Lo que queremos es que el club empiece a generar chicos con la identidad que se requiere, que sean vendibles para el extranjero y generen recursos para la institución. Queremos que el club tenga una estructura que no nazca de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba”, dijo en una entrevista.

Pese a ello, descartó cualquier influencia en el despido del también exjugador de Universitario de Deportes. Así, Martínez es el encargado de ver las decisiones que se van a tomar en el club crema en cuanto al ámbito deportivo. P or lo tanto, el excapitán crema es también una de las personas que decide si los jugadores podrían renovar o no.

Al respecto, el excapitán ha hablado sobre Luis Valverde y Hernán Novick. El primero se irá tras una indisciplina y al segundo se le busca renovar de todas maneras, pues ha demostrado ser el mejor jugador crema en el presente campeonato. Con la posibilidad que Gremco quede fuera de la administración en una lucha que los hinchas de Universitario han peleado desde hace ya varios años, Roberto Martínez podría quedar también fuera. Por ahora, el exvolante busca seguir ‘apoyando al club sin ningún otro interés’ en un intento de hacer crecer su nombre en la institución. ¿Cuál es el pasado de Roberto Martínez en el club crema?

Roberto Martínez fue tendencia por despido de Paolo Maldonado de la 'U' (Foto: GEC)

Roberto Martínez, el recordado capitán de Universitario en los noventas

El paso de Roberto Martínez por Universitario es bien recordado, tanto por los campeonatos conseguidos como por el equipo del que formó parte en el club crema. Formado en la ‘U’, Martínez debutó en el Deportivo San Agustín, donde se convirtió en el mejor jugador del campeonato y, encima, ganó la final ante el clásico rival: Alianza Lima.

Después, Martínez regresaría a Universitario donde jugaría desde 1987 hasta 1996. En ese periodo salió campeón en cuatro ocasiones en lo que sería una de las mejores décadas del fútbol para el club crema. En la ‘U’, Martínez fue capitán desde el 92′ y también es autor de un recordado gol en 1995, donde marcó el tanto que llevó a la U a la Copa Libertadores del año siguiente.

Hinchas criticaron a administrador crema y a Roberto Martínez (Captura)

Tras su paso por Universitario, Martínez jugaría para el Sport Boys y el Deportivo Municipal, donde se retiraría del fútbol en 1998. Justamente, en su último partido, Alianza Lima le anotaría un 7-0 a Municipal. Ese Alianza Lima que había sufrido tanto por Roberto Martínez a lo largo de los años, sería el mismo que le daría la despedida en un partido amargo.

Sin embargo, con él, se fueron las historias y campeonatos compartidos con el ‘Puma’ Carranza y ‘Chemo’ del Solar, sus compañeros durante los años que Roberto Martínez jugó en Universitario.

Roberto Martínez y su carrera después del fútbol

Después de su retiro, Roberto Martínez sería entrenador en unos cuantos clubes, entre ellos Universitario, pero tan solo hasta el año 2004. En la década del 2010, se le podría ver participando en un reality de baile en televisión nacional. Esta faceta de Martínez, también explorada en los noventas tras su matrimonio con Gisella Valcárcel, duraría también bastantes años.

Ahora, de vuelta en el fútbol y en el equipo donde más veces fue campeón, Roberto Martínez busca mejorar lo que ya existe en el club. Sin embargo, todo ello en medio de una tempestad llamada Gremco que, aunque parecía no tener fin, parece ser que dejará el club según lo publicado por la Sunat. Así, el futuro de Martínez estaría lejos de la ‘U.’ Un cuadro crema que ahora lo ha criticado por apoyar a la constructora que ha envuelto a Universitario de Deportes en su mayor crisis institucional.

“Ese tema lo tengo claro, si me dicen ‘hasta acá nomás’, así será. Mientras pueda aportar y yo me sienta contento estoy feliz de hacerlo, como he sido feliz cuando otros exjugadores han trabajado con alguna administración. Mientras el apoyo sea porque quieres al club y no hay otro interés, bienvenido sea”, dijo Roberto Martínez en relación a un posible despido tras la salida de la administración actual.

