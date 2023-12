Las razones

Lo que era hasta el viernes a la mañana la inminente llegada de César Farías había dividido las aguas. De alguna forma, la U se evitó un conflicto. En una orilla estaban los hinchas tradicionales -me incluyo- que miran -miramos- siempre al Río de la Plata con fascinación, tanto para buscar entrenadores como refuerzos. Si es un uruguayo que jugó en clubes chicos de su país, más que mirar en sus números, se fían en el pasaporte. Es lo que se llama el vínculo con la historia. En la otra orilla anclan los fanáticos de hoy, que se informan en TikTok y no compran un diario deportivo por nada. Para ellos, ultrainformados, no hay discusión sobre cómo cambió el mundo en el continente: Independiente del Valle vendió un jugador a la Premier en 100 millones de euros y Liga de Quito es el actual campeón de la Sudamericana. Y más arriba, Venezuela es cuarto de la Eliminatoria, tiene una generación subcampeona del mundo y hasta hace una semana al 9 de River Plate. Ítems que el fútbol peruano no completa ni juntando sus 112 años de historia.

Fabián Bustos hizo historia en Barcelona de Ecuador. (Foto: Agencias)

Con Bustos, sin embargo, había también una relación directa: Edgardo Adinolfi, el asistente técnico de Gregorio Pérez en las dos etapas que tuvo el uruguayo con la administración Ferrari, trabaja hoy con Bustos. La comunicación entre Universitario y Bustos/Adinolfi era cercana y diaria, sobre todo en las últimas horas, cuando Farías tenía entrampada su salida de Colombia. Este factor -Adinolfi- fue importantísimo para ambas partes y la fluidez con que se cerró la negociación. Del actual plantel, por ejemplo, el asistente charrúa conoce a Aldo Corzo, Nelson Cabanillas, Diego Romero, Alex Valera, de aquellos años en Campo Mar, y por supuesto, a los seleccionados Edison Flores y Andy Polo. Pero además, en 2021, año en que como técnico de Barcelona de Ecuador clasificó hasta las semifinales de la Libertadores, Bustos tuvo en el plantel del ídolo a Williams Riveros, megatitular hoy en la U. La relación que tienen hoy, según ha contado Rolando Azas, exasistente técnico de Fabián Bustos en Barcelona, siempre fue buena, incluso después del escándalo que envolvió al Barcelona en un caso de apuestas deportivas. “A Williams lo conozco muy bien, es una buena persona, lo acusaron de haber apostado en ese partido, pero todo fue un invento ”, dijo Azas a Expreso de Ecuador hace unos meses.

Una fuente al interior del club agrega además dos factores que sumaron para que la chance de Bustos no se apague: su conocimiento de vestuarios en equipos grandes -en los últimos tres años dirigió, además del Barcelona, al Santos de Brasil y al América Mineiro, con discreta suerte-, su liderazgo ante planteles que buscan gloria y lo más importante, su adaptación a los sistemas que le permitan implementar sus futbolistas. Aquel Barcelona semifinalista, por ejemplo, jugaba 4-3-3 pero podía pasar también a un 4-3-2-1 sin problema, con jugadores como Damián Díaz, el uruguayo Gonzalo Mastriani o Adonis Preciado en el frente de ataque.

Lo que viene será acelerar. Y profundidad en el conocimiento: Bustos firmará contrato por dos temporadas con la U la mañana del sábado, luego de su arribo a Lima programado para la noche del viernes. Y en ese tiempo, el plan de Universitario es que Bustos pueda sumar al proyecto integral que lidera hoy Piero Alva en la Dirección Técnica de Menores. Antes, cerrar el plantel: el extremo o media punta extranjero que le falta al plantel del campeón lo decidirá él. También, aquí la bomba: Fabián Bustos elegirá en los próximos días si Christofer Gonzales o Jairo Concha le suman a su equipo.

En sus manos está el futuro, entonces.

Fabián Bustos y su CT están viajando de Manta hacia Guayaquil, luego tomarán un vuelo para llegar a Lima esta noche. Mañana (1 p.m.), en el Hotel Pullman de San Isidro, será presentado como técnico de Universitario para su centenario. @dt_elcomercio — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) December 29, 2023