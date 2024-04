Guiados por el consejo de Gregorio Pérez, el uruguayo que marcó el camino de la ‘U’ pese a sus dos breves periodos (2019-20 y 2021) por temas de salud, el administrador Jean Ferrari y el gerente deportivo Manuel Barreto fueron a buscar a Jorge Fossati. Los cremas necesitaban un líder, un “Viejo Zorro” con mil batallas sobre sus espaldas. La complicada situación así lo requería. “Cuando llegamos primero había que recuperarlos, estaban golpeados”, confesó el ahora seleccionador de Perú en una entrevista con DT después de sacar campeón al cuadro crema ante Alianza Lima, su clásico rival.

Para explicar cómo Universitario llegó hasta donde está hoy es necesario mencionar a Fossati. Con él empezó todo. El 3-5-2 que implantó nadie más lo sacó y probablemente nadie se atreva a hacerlo. Le dio jerarquía a Corzo como stopper, potenció a Piero Quispe (hoy en Pumas de México) y revivió la carrera de Andy Polo como carrilero. La ‘U’ entonces empezó a saborear más alegrías que tristezas. Antes de que empiece su racha, el 19 de agosto con el 1-1 ante Deportivo Garcilaso en el Monumental, los merengues habían conseguido 19 triunfos en 31 partidos. Es decir, algo se estaba haciendo bien.

El sábado 19 de agosto arrancó el invicto. Un 1-1 en casa que fue cuestionado por el hincha. A la semana siguiente, un 2-2 frente a Atlético Grau en Piura fue, para Fossati, el punto de quiebre. El uruguayo sintió un corazonada de lo que iba a ocurrir a fin de temporada. “Un día volvíamos en el bus hacia el hotel. Había sido el partido contra el Grau (2-2 de visita), allá. Salimos del hotel y resulta que estaban cortadas las calles. Sol terrible a esa hora, esas cosas que no me cierran aún del torneo. Tuvimos como dos horas para llegar. Fue un partido complejo por todos lados. Entonces, cuando volvíamos en el bus, no recuerdo bien con quiénes venía, pero con Adrián (Gilabert) seguro, Jean (Ferrari) también y Manuel (Barreto). Pregunté, ¿cuántas fechas quedan? Siete, son 21 puntos. Y... -les dije- vamos a hacer de 18 a 20 puntos. Y vamos a salir campeones”, contó a DT.

Con Fossati, la ‘U’ facturó once partidos sin perder: seis victorias y cinco empates. Luego le dio la posta a Fabián Bustos antes de aceptar tomar las riendas de la selección peruana que, casualidades de la vida, se encuentra casi en la misma situación en la que estaba el elenco crema antes de su llegada.

Bustos llegó para guiar

Su primer mensaje fue claro: “Si la línea de tres es lo mejor, seguiremos”, declaró el día que fue presentado como técnico. Fabián Bustos, cordobés de 54 años, dos veces campeón en Ecuador y semifinalista de la Copa Libertadores 2021, supo desde un comienzo que si llegaba a Universitario iba a seguir para seguir el camino ya trazado por Fossati.

Con Bustos había una relación antes de su arribo. Y es lo que siempre buscó la ‘U’: no romper los lazos ya construidos, no tocar el proyecto ya estructurado. Edgardo Adinolfi, el asistente técnico de Gregorio Pérez en las dos etapas que tuvo el uruguayo, trabaja hoy con Fabián. Fue él quien le dio todas las referencias necesarias sobre el club, su grandeza, su cultura, sus hinchas… todo.

La ‘U’ de Bustos no es la de Fossati, pero mantiene las bases. De hecho, apenas hay tres cambios con respecto al equipo que salió campeón el año pasado. El primero está en el arco: tras la salida de Carvallo hacia Vallejo, el uruguayo Sebastián Britos ocupa de gran manera el puesto. Después, Segundo Portocarrero, jugador pedido por el DT argentino, le ganó el puesto a Nelson Cabanillas. Tercero está la aún duda de quién es el reemplazante ideal de Piero Quispe en el medio. Lo ha sido Christofer Gonzales, Jairo Concha y ante Junior jugó Ureña, pero más por cuestiones tácticas.

Los 23 partidos sin perder

de Universitario Resultado Torneo Técnico vs. Deportivo Garcilaso 1-1 Liga 1 Jorge Fossati vs. Atlético Grau 2-2 Liga 1 Jorge Fossati vs. Municipal 1-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. Cristal 0-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. Boys 3-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. Vallejo 0-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. UTC 3-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. Cusco 1-1 Liga 1 Jorge Fossati vs. Huancayo 2-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. Alianza Lima 1-1 Liga 1 Jorge Fossati vs. Alianza Lima 2-0 Liga 1 Jorge Fossati vs. Mannucci 4-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Grau 1-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Alianza Lima 1-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Melgar 2-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. UTC 0-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Huancayo 2-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Deportivo Garcilaso 2-2 Liga 1 Fabián Bustos vs. Cusco 1-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Vallejo 0-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. LDU 2-1 Libertadores Fabián Bustos vs. Alianza Atlético 1-0 Liga 1 Fabián Bustos vs. Junior 1-1 Libertadores Fabián Bustos

Con el cordobés, los cremas suman ocho triunfos y cuatro empates, 17 goles a favor y solo cuatro en contra. Tienen la defensa más sólida de un Torneo Apertura en el que marchan en el segundo lugar con 24 puntos, uno menos que el líder Cristal; y en la Libertadores le remontaron un 1-0 en el debut a LDU, el vigente campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana, y este martes empataron 1-1 con Junior en Barranquilla, equipo que viene de derrotar al brasileño Botafogo en su casa.

Universitario viene haciendo las cosas bien con la administrado de Ferrari. Tanto en lo institucional como en lo deportivo. Encontrar a tres técnicos casi del mismo corte, con experiencia y pragmatismo, es un punto a favor y la base de este invicto que buscarán seguir alargando en los próximos partidos.