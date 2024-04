Club América y New England Revolution se verán las caras nuevamente por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf. En el encuentro inicial, las ‘Águilas’ lograron poner un pie en la semifinal tras aplastar por 4-0 al club de la MLS. A continuación, conoce cuándo juegan, a qué hora y en qué canales se podrá ver este partidazo.

¿CUÁNDO JUEGA AMÉRICA VS. NEW ENGLAND?

El duelo por la semifinal de la Copa de Campeones Concacaf entre América y New England se disputará este martes 09 de abril del 2024 en el estadio Azteca.

¿A QUÉ HORA JUEGA AMÉRICA VS. NEW ENGLAND?

El partido entre América vs. New England está programado para jugarse a partir de las 21:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 20:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Chile: 23:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Paraguay: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas

¿EN QUÉ CANAL JUEGA AMÉRICA VS. NEW ENGLAND?

El encuentro entre América vs. New England por los cuartos de final de la Concachampions será transmitido por las señales de FOX Sports para todo México, mientras que para Estados Unidos, la señal habilitada para emitir el partido es la de FOX Sports y TUDN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER AMÉRICA VS. NEW ENGLAND?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre América vs. New England hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Star Plus, Fanatiz y TUDN App. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

El América de México puso un pie en la semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf-2024 tras golear 4-0 al New England Revolution de Estados Unidos, el martes en Massachusetts por la ida de los octavos de final.

Al minuto 16, Henry Martín se hizo de la pelota en el área del Revolution, de espalda al arco, dio la media vuelta ante la marca del defensa Henry Kessler y firmó el 1-0 con un disparo que se le escapó al portero Earl Edwards.

El 2-0 cayó al 24 cuando Alejandro Zendejas recibió un pase filtrado en el áera, el atacante se sacó de encima la marca del zaguero David Romney con un quiebre y definió con un toque de zurda a segundo palo.

Al 63, Cristian Calderón se encargó de marcar el 3-0 al rematar dentro del área chica un balón rechazado por el guardameta.

Ya en tiempo de compensación, al 90+1, el uruguayo Brian Rodríguez sentenció el 4-0 con una definición frente al arquero tras recibir un pase frontal en el área.

El partido de vuelta de esta eliminatoria se jugará el martes 9 de abril en el estadio Azteca de la Ciudad de México.