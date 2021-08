Su singular celebración con la lengua afuera y los brazos estirados y agitándolos, con la dorsal número ‘9’ de Universitario de Deportes, es la imagen que Roberto ‘Foca’ Farfán perenniza en la foto de perfil en su WhatsApp. El tío de Jefferson Farfán, bicampeón con los cremas en 1998 y 1999, y campeón con Alianza Lima en el Centenario del 2001, conversa con nosotros ad portas de un nuevo clásico. “Pongo la foto para que la vean y se acuerden de mí”, nos dice y suelta una carcajada el ex atacante de fines de los años 90. Eso sí, fiel a su estilo, marca distancias por el sobrenombre con su sobrino. “Yo soy la ‘Foca’, Jefferson es la ‘Foquita’, así le pusieron por mí cuando estábamos en Alianza”, aclara a puertas de un nuevo clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes.

Fresco, atrevido y con calle, dentro y fuera de la cancha, así era el familiar del ‘10’ de La Victoria. Como delantero, cargoso, de los incansables que correteaban a los defensores hasta el pitazo final, y cerca al arco, un verdadero cazador de rebotes. “Marcaba goles decisivos ante los equipos grandes, gracias a Dios, por eso me recuerdan”, nos comenta con una alentadora sonrisa, mientras recuerda anécdotas con su ‘compadre’ Luis Guadalupe en vestuario crema, así como sus cábalas en los clásicos y repasa la realidad futbolística de ambos clubes con miras a su enfrentamiento, este miércoles en el Estadio Nacional.

—¿Cómo nació ese festejo con la lengua afuera?

Salió de un entrenamiento en Universitario. Con los muchachos, en la pichanga, antes de un partido, metía gol y hacía mis locuras, ahí salió ese festejo de la lengua afuera, loqueándome un poco.

—Con Alianza también la hacías…

Sí, primero pegó fuerte en todas las portadas con la ‘U’, luego en Alianza cuando marcaba goles, me identifiqué con esos festejos.

—¿Qué te decía tu ‘compadre’ ‘Guadalupe?

Me molestaban. Llegaba a los entrenamientos y todos me sacaban la lengua, era parte del show. Después querían que la haga a cada rato, sabes cómo son los vestuarios. Pegó bien, a la gente le gustó, salí de lo común.

—Eres uno de los pocos que campeonó con los ‘compadres’. ¿Qué se siente?

Es algo bonito, pues logré títulos con los dos grandes del fútbol peruano. Eso me pone siempre contento. Con la ‘U’, en Alianza, en el Centenario.

—En ese equipo blanquiazul había varios ex cremas…

Sí, contrataron a Marko Ciurlizza, Eduardo Esidio, ya estaban Alexis Ubilluz, Juan Carlos Bazalar, Roger Serrano, bastantes jugadores de la ‘U’. Pero uno era profesional, además ya conocía a Waldir Sáenz, a Jayo de la Sub-23, no tenía problemas.

—Pero más te identificaste con Universitario…

Yo soy crema, no hay duda. En la ‘U’ lo he pasado de maravilla, también tengo bonitos recuerdos de Alianza, pero uno se siente feliz por todo lo que significó pasar por Universitario.

—¿Tu mejor amigo en el fútbol es Lucho Guadalupe?

No somos amigos, somos hermanos. Son años de amistad, muchas cosas en común, aparte es padrino de mis hijos, es terrible conmigo. Estoy feliz por todo lo que le está pasando.

—Con la fe, el cutismo, enviando mensajes a Lapadula, Cueva, sale en todos lados…

Sí, incluso me ha dejado un poco olvidado. La otra vez salió con Lapadula, no sé qué está pasando con mi ‘compadre’. Voy a tener que publicar la foto cuando me besaba en la boca. La voy a publicar para que le baje un poco.

—¿Un anécdota de concentración con ‘Cuto’?

¡Uy, con mi ‘compadre’! No quiero destruirlo... Esta es buenaza. Estábamos concentrados en el hotel Ariosto, yo compartía cuarto con mi ‘compadre’, el técnico era José Basualdo. Después de la cena nos vamos a dormir, ya eran como las diez de la noche y todos teníamos que dejar la llave puesta en la puerta, ya que a veces pasaban a revisar. Entonces, antes de dormir, le digo que voy a fumarme un cigarrito para relajarme, pero me botó al baño. Apenas terminé, me eché perfume para que no huela. De repente abren la puerta, y era el preparador físico del equipo, pero no había preguntado nada, hasta que mi ‘compadre’ dijo: ‘ Farfán es el que fuma’ . ¡Qué! Me echó sin que le pregunten, me metió en cana en ‘one’. Muy mal, nunca me voy a olvidar de esa anécdota (risas).

—Pocos son los ‘9’ en el fútbol peruano cargosos, que no dejan salir a los defensas, como tú…

Yo correteaba a los defensas, era cargoso, sí, el rival no podía salir libre tocando el balón. Por ejemplo, el chico que me encanta como juega es Lapadula. Cargosea, desgasta a los centrales, siempre los incomoda en el saque. Así no llegue a la pelota, igual me tiraba, era lo mío.

—Marcar goles en los clásicos debe ser único para los ‘9’…

Claro, yo anotaba el primer gol a Alianza en la final, a Cristal le marqué dos goles, siempre hice goles. He tenido la suerte de anotar, por eso la gente me recuerda.

—Ahora al juego pícaro, al talentoso con la pelota, le dicen que tiene ‘chocolate’. ¿Qué piensas?

¿Chocolate? Ahora es puro turrón, turrón, es lo que juegan.

—¿Siempre fuiste picón dentro del campo?

Siempre, yo defendía lo mío dentro de la cancha, con todo, después, al otro día, ya te daba la mano. Mi cena no la voy a comer fría, primero la como yo, después que esperen los otros.

—¿Y los clásicos de hoy en día?

Ya no es como antes. A una semana de los clásicos, uno entrenaba cuatro horas y preparaba mis chimpunes con toperoles para echarle alcohol. Salía preparado para esos partidos.

—¿Tenías alguna cábala en los clásicos?

Yo le decía a ‘Pajita’, el utilero de la ‘U’, que le eche alcohol a mis chimpunes con toperoles rojos para que a la hora que los raspe, no se vayan a infectar, aunque sea un poco en la punta.

—¿Hubiese gustado que la ‘Foquita’, tu sobrino, haya jugado en la ‘U’?

Uy, otra cosa hubiese sido, pero cada uno tiene sus gustos, se respeta. Él se inicio en Municipal, también ahí me lo encontré, era pequeño.

—No figuras en la película de tu sobrino, ‘El ‘10’ de la calle’. ¿Por qué?

Eso tendrías que preguntarle a él. Yo no he visto su película. ¿Para qué? Yo sé la realidad. Además, no tengo plata para la entrada. Yo también tendré mi película, se llamará: ‘La Foca, el original y la fe de ‘Cuto’”, así será. Contaremos la realidad, la verdad, como son las cosas vividas en el fútbol (risas).

—Guarda que por ahí lo vemos más adelante a ‘Cuto’ incursionando en la política…

Noooo. No lo metas en eso, nada de política. Déjalo que venda su humo tranquilo, me hiciste reír, déjalo con la fe, nomás.

—¿Cómo hacía con la talla de sus chimpunes?

Los traía de Estados Unidos, calza como 49.

—¿A los futbolistas les costaba más que ahora jugar en un grande?

Claro, antes tenías que hacer méritos para jugar en la ‘U’ o Alianza. Además, por los jugadores que habían, era un nivel alto. Pero todos los tiempos cambian, ahora están los chicos, solo queda apoyarlos. Ahora todos paran en las redes sociales, ya la gente no se reúne. Se bañan con el celular.

—¿Te enteraste que ya no trabaja Paolo Maldonado en la ‘U’?

Sí, yo también estuve en la reunión que me invitaron por los 97 años de la ‘U’. Qué raro. Como jugador, los invitan a todos. Qué gente tiene el club con un trabajador de la ‘U’. ¡Cómo estamos! Ojalá se solucione todos los temas en el club.

—¿Qué tal los ‘9’ de la ‘U’?

El chico Alex Valera tiene condiciones, ha estado en la selección. Ahora Succar se recuperó. El otro extranjero que han traído (Enzo Gutiérrez), mejor yo me pongo mis chimpunes, que me pague la mitad de lo que gana, te aseguro que hago más goles. Uno puede hablar, pero los clásicos se ganan. Ahí se ven los gallos, uno empieza a meter y correr.

—Ante Uruguay, ¿Quién debe ser el delantero de Perú, el próximo 2 de septiembre, en Lima?

Lapadula no puede jugar por suspensión, tenemos que esperar como llega Paolo Guerrero. Para el nivel que se va a jugar, no hay otro como él. La jerarquía de Paolo distinta ante un uruguayo.

