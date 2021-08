A los quince años que llegó al Lolo Fernández y se vio obligado a postergar su hinchaje por Alianza Lima, pues creció entre canteranos de Universitario de Deportes. El ‘Puma’ Carranza lo hizo sentir como en casa, lo arropó y rugió a su lado como un verdadero ‘Tigre’ en la medular crema. “Guardo un cariño especial a Universitario”, nos cuenta Marko Ciurlizza, sobre el club que le abrió las puertas al fútbol profesional y que retribuyó con un tricampeonato, en 1998, 1999 y 2000. Cuatro años de alegrías y títulos, hasta que tocó la puerta su primer amor: Alianza Lima.

En el Centenario, con el equipo de sus amores, cumplía un sueño impensado. Una contratación que rompió el mercado de pases y que despertó el repudio de los hinchas merengues. “Salí campeón en los cien años, en el 2001, luego logré un bicampeonato, en 2003 y 2004, y el último título en el 2006. Épocas bonitas que la gente recuerda por los títulos que conseguí en las instituciones más grandes del país”, confesó orgulloso el exestudiante de Turismo y Hotelería.

El clásico del miércoles está a la vuelta de la esquina, así que charlamos con Marko Ciurlizza, un ex futbolista, que ganó títulos con los ‘compadres’. “Lo importante fue haber ganado campeonatos, no solo haber jugado”, destacó el ‘Tigre’.

–Fuiste tricampeón en Universitario siendo hincha de Alianza Lima…

Mi sueño de chico era jugar al fútbol, lo disfrutaba mucho, paraba con una pelota de arriba a abajo. A los trece años era un niño y la oportunidad que se me presentó era la ‘U’. Yo cada vez que saltaba a un campo sentía la pasión por jugar. Todo lo que me tocó vivir en menores de la ‘U’ fue muy lindo, le agarré mucho cariño, por eso tengo un gran agradecimiento, después el tema del hinchaje pasó a segundo plano. Cuando me tocaba usar la camiseta de la ‘U’ o de Alianza, tenía que salir muerto de un campo de juego, sea cual sea la camiseta . En aquellas épocas no se hablaba mucho del hinchaje, se hablaba más de las condiciones, venía de menores.

–¿Qué recuerdos del primer capítulo en la ‘U’?

Cuando jugaba en Regatas, dirigentes de la ‘U’ como Jaime León, me llevaron al club, y ahí empecé mi carrera. Tuve la oportunidad de ver los entrenamientos del primer equipo en el ‘Lolo’ Fernández. Quería jugar en el primer equipo, era mi sueño jugar en la ‘U’ con toda su hinchada, felizmente pude cumplir mi primer sueño, y el otro fue jugar en el equipo del que soy hincha, Alianza Lima.

–¿Te cayó a pelo el sobrenombre de ‘Tigre’ en Universitario?

Sí, a mí me gustaba. Antes que me digan gordo, prefería ‘Tigre’. Ya después me decían ‘Tigre gordo’ (risas). Cuando llegué ya habían otros referentes con otras chapas, como el ‘Puma’, el ‘León’ Rodríguez, así que me bautizó la prensa como ‘Tigre’.

Ciurlizza es compadre de Carranza

–¿Te apadrinó el ‘Puma’?

Yo paraba con los de mi categoría, pero el ‘Puma’ siempre nos cobijaba. Eso aprendí de José con los más jóvenes. Lo que uno extraña en el fútbol son jugadores como el ‘Puma’. La convivencia. Con el ‘Puma’ todo el día bromeaba cuando se traba de ‘chacota’.

–¿Nunca te fuiste a los golpes por tanta ‘chacota’?

No, yo sabía qué tipo de bromas hacer. Me podía jugar a las bromas con el ‘Puma’, Chemo, Galliquio; eso es lo que uno extraña en el fútbol. Era un ambiente excelente, gente grande, primaba la camaradería. T eníamos dos a tres jugadores por puesto, en todas las líneas, por eso la ‘U’ pudo lograr tres títulos consecutivos.

–¿Alguna anécdota en vestuarios cremas?

Una vez le hice una broma al ‘Pelado’ Grondona y me empezaron a corretear como diez jugadores por toda la cancha auxiliar del Monumental. Me calatearon. Me da roche contar la bronca, pero me dejaron en calzoncillos por la broma pesada. Felizmente no hubo prensa. Me quisieron quitar el bóxer, pero me aferré tanto, tuve que repartir patadas, sino me quedaba calato. Uno extraña todo eso.

Celebrando el tricampeonato crema.

–Alianza rompió el mercado de fichajes con tu contratación…

Fue un sueño de niño, no pensé que se iba a dar, pues ya estaba identificado con la ‘U’. Mi objetivo era consolidarme en la selección, jugar en el extranjero, pero cuando Alianza me buscó, la ‘U’ no hizo nada por retenerme, así que tuve que irme, más allá de mi hinchaje, fue un tema profesional.

–Los hinchas de la ‘U’ no lo entendieron igual. Imagínate con redes sociales…

Me hubiesen triturado. Fue una responsabilidad enorme. Me fui con veintidós años. Sabía que se me cerraba una puerta grande como la ‘U’, que no iba a volver, pero tenía que demostrar mi juego y ser campeón en Alianza. Pero jugué seis meses, me fui a Brasil, salí campeón en el Centenario, y entré en la historia. Felizmente fue de la mano con más títulos, como el del 2003, 2004 y 2006, por eso la gente me recuerda con cariño. Después, de la ‘U’ nunca hable mal, siempre con cariño. Ha veces me siento triste por lo que viví y cómo está el club ahora con las administraciones y una deuda tan grande, no es normal en un equipo tan grande como la ‘U’.

–En Alianza te recibieron Pepe Soto, Waldir Sáenz, Jayo…

Eran los mayores referentes en Alianza, estaba también el ‘Churre’ Hinostroza. Mi relación fue espectacular, como si hubiese estado toda mi vida en Alianza. Si bien conocían de mi hinchaje, pero eso se acrecentó por jugar bien y lograr títulos. Tuve la suerte de coincidir con grandes personas y futbolistas. Además, mi forma de ser ayuda.

Ciurlizza y Jayo eran la "aduana" de Alianza

–¿Alguna anécdota de los clásicos?

Cuando jugué mi primer clásico con Alianza, recuerdo que los hinchas de la ‘U’ hicieron billetes de dólares con mi rostro y el de Esidio, en el estadio Nacional. Para mí me pareció anecdótico, era excesivo el fanatismo. Cada vez que tocaba el balón, todo el estadio me pifiaba, pero eso me incentivaba. Recuerdo que empatamos 2-2, pudimos haberlo ganado. Enfrenté al ‘Goyo’, Grondona, el ‘Cheta’ Domínguez, salió un clásico bonito, con goles. Tengo más clásicos ganados que perdidos tanto en la ‘U’, como en Alianza. Estuve rachas importante.

–Qué recuerdos del clásico que campeonaste en 1999, pero que no pudiste dar la vuelta olímpica contra Alianza…

El destino no quiso que esté en la celebración. Me rompí el labio faltando poco para que acabe el partido. Todos los compañeros celebraron con la hinchada, yo me fui a los vestuarios para curarme. La gente me decía que no había querido celebrar, pero no fue así. Salí con ‘Pajita’, me puse a llorar por la emoción y me fui a camerinos, tenía un tajo muy grande, fue en una jugada con el ‘Churre’ Hinostroza. No pude celebrar ese título como hubiese querido.

–¿Cómo fueron los reencuentros con el ‘Puma’ Carranza en los clásicos?

Desde el 2002 al 2004 lo enfrenté. Cuando se ponía fosforito, yo le decía a mi compadre que lo iban a expulsar, que iba a dejar a la ‘U’ con diez. Se quería pelear con todo el mundo, hasta con el árbitro. Le sacaban la amarilla y se ponía como loco. El ‘Puma’ es mi compadre, soy padrino de su hija Francesca.

–¿La adaptación fue rápida en Alianza Lima?

Sí, conocía a varios de selección. En Alianza voy con más experiencia, ya jugaba con Jayo, no me costaba tanto. Era de los grandes a pesar que tenía veintitrés años. Después estaban José Soto, Waldir Sáenz, el “Churre” Hinostroza…

–Ambas instituciones están atadas con realidades distintas, pero con administraciones temporales. ¿Qué opinas?

En el caso de la ‘U’, no se manejó bien la administración. En Alianza pasó lo mismo, pero pudieron corregirlo, se manejan mejor en relación a las deudas, no como en Universitario. Los más perjudicados son los jugadores, pues se habla de pagos y no de fútbol. A veces los cuerpos técnicos y jugadores quieren separar los temas, pero no es fácil.

–En lo futbolístico, ¿Cómo avizoras el clásico sin gente, hasta el momento, por la pandemia?

Siempre veo a la ‘U’ y Alianza. No están para jugar con público todavía, por el coronavirus. Eso sí, los dos llegan con respaldo en la Fase 2, en el acumulado, eso es interesante. De hecho, me gustaría que gane Alianza, pero que sea un buen partido y ambos clubes mejoren en el juego . Universitario tiene buen plantel, pero muchos partidos los han ganado por el peso de la camiseta. En lo personal, me gusta el juego de Murrugarra. Es un chico que tiene mucho para dar. Tiene buena ubicación, buen pase. En Alianza, espero que continúen sacudiéndose de la campaña del año pasado. No tienen la presión de salir campeones. Están yendo partido a partido. Los resultados generan confianza.

–¿Alianza juega sin presiones por haber armado un plantel para Liga 2?

Sí, los jugadores son conscientes que la mayoría llegó para jugar Segunda, pero poco a poco con el trabajo del técnico, incorporaciones y la unión del equipo, han hecho que funcione de a poco el colectivo. Siento que pueden jugar mejor, así que vamos a ver. El campeonato está muy parejo, cualquier cosa puede pasar. Los chicos Oswaldo Valenzuela, Álex Moyano y Miguel Cornejo me parecen interesantes, ojalá sigan progresando en el día a día.

–Jefferson Farfán todavía tiene fútbol para darle a Alianza…

Es un jugador con mucha jerarquía, pero ahora lo dejaría tranquilo, que se recupere al cien por ciento, luego que lo lancen al ruedo. Jefferson es un jugador desequilibrante.

–Perú debe sumar todos los puntos posibles en la fecha triple ante Uruguay, Venezuela y Brasil, el próximo 2, 5 y 9 de septiembre…

Es importante que se hayan sumado jugadores en la Copa América de Brasil. Otros por el nivel que han mostrado se han ganado un lugar, eso es importante para Ricardo Gareca. Espero que se pueda recuperar puntos, más de local. No hay margen de error, hay que ganar a Uruguay y Venezuela para ir con seis puntos a Brasil.

–¿Quién debe ser el ‘9’ ante Uruguay tras suspensión de Gianluca Lapadula?

Paolo Guerrero. Ojalá que siga sumando minutos con Internacional. Es el ‘9’ para las tres fechas que vienen. Después se ha ganado un delantero importante como Lapadula, pero lamentablemente no estará ante Uruguay. Es un jugador que ayuda mucho al colectivo del equipo. Constantemente se muestra, busca espacios, más para los que juegan en el medio. Otro jugador interesante es Raziel García, a quien he visto jugar en Segunda y Primera, me parece muy inteligente. Su perfil se adecua al juego de la selección. Ojalá que tenga minutos en Eliminatorias.

–¿En algún momento, Sporting Cristal, intentó contratarte?

Sí, siempre hubo intenciones de que juegue ahí, pero se me hacía difícil hacer otro cambio como el de la ‘U’ a Alianza. Ya era suficiente. Había gente de Universitario que ya no me quería, y después, irme de Alianza implicaría algo similar, así que preferí evitarlo.