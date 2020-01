Internacional vs. Sao Luiz EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 3 del Grupo A del Campeonato Gaúcho, este miércoles 29, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Premiere FC. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Paolo Guerrero en el ataque, Internacional tendrá su tercera presentación en el torneo estadual, en busca de su tercera victoria. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio 19 de Outubro.

El presidente de Boca Juniors descartó contratación de Paolo Guerrero.

Internacional vs. Sao Luiz: horarios del partido

México - 6:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (jueves 30 de enero)

Campeón del certamen gaúcho en 45 oportunidades, Internacional venció 1-0 a Juventude y 3-1 a Pelotas en sus dos anteriores presentaciones. En la más reciente, Paolo Guerrero dejó su sello al anotar el tercer tanto con el que el conjunto colorado sentenció el partido en Beira Rio.

Por ahora, Internacional de Porto Alegre encabeza su serie con 6 puntos, misma cifra que el segundo Ypiranga Erechim. Juventude es tercero con 3 unidades, seguido de Novo Hamburgo con 1. Pelotas y Sao Luiz cierran la clasificación sin punto alguno.

En la previa, el jugador de Internacional, Edenilson, confesó en conferencia el peculiar pedido que le ha hecho el entrenador Eduardo Coudet: aprender a festejar para hacer más goles.

“En primer lugar viene el equipo, pero en esta forma de jugar, hacer goles ayudan. El técnico me aconseja que entre al área. Él dice que no hago goles porque no sé celebrar. Tengo que hacer más para mejorar las celebraciones", contó el autor del primer gol del Inter frente a Pelotas.

Por otro lado, el brasileño también se dio tiempo para elogiar a Andrés D’Alessandro. “Es muy importante. Por mucho que parezca, la edad no es problema para él. No sé qué trabajo diferente hace. Es un tipo muy importante para el grupo”, dijo.

Luego del choque con Sao Luiz, Internacional se medirá con el Ypiranga Erechim, el sábado. Y el martes 4 de febrero, el equipo de Guerrero chocará con la Universidad de Chile, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Internacional vs. Sao Luiz: probables alineaciones

Sao Luiz: Lúcio, Itaqui, João Marcos, Jadson, Samuel Balbino; Maycon, Tássio, Jean Carlo; Lucas Carvalho, Michel y Elias. DT: Leandro Machado

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson, Johnny, D’Alessandro y Guerrero. DT Eduardo Coudet

Internacional vs. Sao Luiz: ¿dónde se ubica el estadio del partido?