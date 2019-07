El gol que anotó Mario Ramírez en Cusco sigue siendo tema de conversación y, seguramente, a fin de año puede recibir algún premio nacional o internacional. Pero, el volante de Pirata FC se propuso especial reto: el Puskas de la FIFA.

El volante colombiano aún no sale de su asombro por el golazo que marcó en la fecha 1 de la Liga 1 Clausura. Pero sí sabe que como su nombre no es muy conocido, no se habla mucho.

"No sé si es un gol Maradoninano, pero si lo hubiera hecho Messi, Cristiano Ronaldo o James Rodríguez estuviéramos hablando mucho, pero creo que es un gol bonito porque hay que valorar que fue en altura", dijo el volante en entrevista con Radio Ovación.

Pero, aunque no sea conocido, pidió que el video se haga viral. Que llegue hasta quienes eligen el premio Puskas y que pueda pelear ahí por ganarlo.

"Todos los futbolistas sueñan con hacer un gol de esa magnitud y por eso hay que hacerlo viral. Cuando entré al camerino, vi la jugada y me sorprendí. Hay que presentarlo a los Premios Puskas porque puede quedar allí", finalizó.