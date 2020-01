Pep Guardiola se mostró categórico durante la conferencia de prensa previa al duelo entre Manchester City vs. Manchester United por las semifinales de la Liga Inglesa. El estratega español, hoy técnico de los ‘Citizens’, fue consultado sobre si dirigiría a los 'Diablos Rojos’, pues en un pasado, mientras entrenaba al Barcelona, se comentó aquella posibilidad.

Antes de venir aquí [Manchester City] se te había ligado mucho al [Manchester] United. ¿Lo contemplas como una posibilidad en un futuro, o el hecho de entrenar aquí hace que lo descartes?, fue la consulta del hombre de prensa.

Guardiola: "Nunca entrenaré al United o al Real Madrid"

Pep Guardiola, aún sin oír el desenlace de la pregunta del periodista, negó con su cabeza enérgicamente mientras cerraba los ojos.

“Después de entrenar al City, nunca entrenaría al United. Igual que nunca entrenaré al Real Madrid”, respondió Guardiola mientras el periodista refutó: “¿Rotundamente no, independientemente de lo que pase en el futuro? ¿Incluso si es la única oferta?”, cuestionó.

“Estaré en las Maldivas si no tengo ninguna oferta”, contestó Guardiola, “Eso está bien”, replicó el hombre de prensa. “Bueno, en Maldivas no porque no hay campos de golf, pero en algún lugar como ese", dándole fin a la charla.

