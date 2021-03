Conforme a los criterios de Saber más

Jaime Duarte es parte de la historia de Alianza Lima como jugador, como entrenador y ahora con valiosos cargos en las divisiones menores de la institución de La Victoria (es el actual jefe de captación de futbolistas juveniles). Ha sido dos veces mundialista con Perú (Argentina 1978 y España 1982) y tres veces campeón nacional con los blanquiazules (1975, 1977 y 1978), pero uno de sus momentos más exitosos también fue hacer debutar a uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años en el cuadro íntimo: Jefferson Farfán.

El sábado 28 de julio del 2001, el popular ‘Chiquillo’ envió al campo a un adolescente Jefferson Farfán (16 años). La ‘Foquita’ disputó los últimos 30 minutos en la victoria por 2-1 frente al desaparecido Deportivo Wanka y cumplió su sueño de vestir la camiseta de sus amores. Hoy, con 36 años, la ‘Foquita’ regresa a su hogar después de una crisis deportiva, que de no ser por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la historia sería otra. Duarte deja de lado estos temas y se enfoca en el legado que debe dejar Farfán en la institución de La Victoria. Nos habla de una tarea que abarca más allá de las canchas, de un sentimiento.

—¿Qué significa el regreso de Farfán para el pueblo blanquiazul?

Jefferson, junto a Paolo (Guerrero), son los mejores jugadores del fútbol peruano de los últimos 25 años. Para nosotros es un momento oportuno su llegada. Él debe haber meditado frente a muchos temas y bueno, se dio que nuevamente esté con nosotros. Este retorno no estaba planificado, así como su debut. Son circunstancias. Para mí el fútbol es como la vida, donde se presentan esta clase de momentos inesperados. No es muy común ver debutar a un chico de 16 años y siento que su presencia le va a dar jerarquía al campeonato nacional.

—¿Cuánto le aporta esta nueva versión de Jefferson al equipo?

Me gustaría que se sienta bien al jugar. Yo siempre hablo del sentido de pertenencia. A mí transmitieron ese legado (Pedro Pablo) ‘Perico’ León, (Víctor) ‘Pitín’ Zegarra, Teófilo (Cubillas), José (Velásquez) y el (Rafael) ‘Cholo’ Castillo. Luego, se lo transmití a Jefferson como un tema de etapas en la institución. Cuando tuve la oportunidad de estar en el equipo, cuando se presentan temas dificultosos, al momento de asumir lo primero que hago es subir a chicos de 17 años a menos. Es lo mismo que me pasó a mí con el profesor Castillo cuando estuvo de interino (en 1975) y es una situación similar a la mía con Farfán. No es que el ‘Cholo’ sea un genio o yo lo sea, sino que somos hombres del fútbol y las circunstancias se dieron así.

Jefferson Farfán, nuevo jugador de Alianza Lima, fue recibido por Waldir Sáenz y Jaime Duarte en Matute | Foto: José Rojas Bashe/ @photo.gec

—¿Hay un fundamento para acelerar el proceso de los juveniles o se da solo para que observen los escenarios de un primer equipo?

Como te digo, no soy un genio, soy un hombre del fútbol, que conoce a detalle la división de menores no solo de Alianza Lima, sino del Perú. Ahora, quiero aclarar que jugadores como Jefferson o Paolo son de otro tipo de clase, que se saltan los procesos. En el caso de Farfán yo tomé esa decisión no confiando, sino por mi sentir. Yo respeto la historia del club, el modelo de juego y con eso no quiero decir que quiero que jueguen como cuando jugaba en mi época. Para nada, pero el ADN aliancista lo tenía Jefferson, se observaba eso. Para mí no fue un tema de decir porque se saltó la categoría Sub 20 o reserva para jugar en Primera División. Sin embargo, el tiempo me dio la razón.

—Farfán o Guerrero pueden ser los casos de éxito, pero ¿se equivocó con otros casos de futbolistas?

Claro, yo me equivoco, pero con todo respeto, un poquito menos que los otros, que no están inmersos en el fútbol. No voy a hacer un osado en hacer jugar a un chico que no va a poder. Ese fue el tema principal con Jefferson. Lo que vino más adelante es tema de él, de su condición, de su proceso porque se fue cuatro años después, habiendo jugado torneos internacionales. Que Farfán se adelantó a su proceso, sí. Así como también lo hizo conmigo el profesor Castillo conmigo en su momento.

—¿Ese ADN aliancista ahora debe ser transmitido por Farfán?

Jefferson tiene los galones para transmitir a las nuevas generaciones el legado de Alianza Lima, el ADN de nuestro club. Lo que a mí me han transmitido, yo se le transmití a él. Hay mucha expectativa, pero espero que ese legado, toda esa experiencia de lo que ha recorrido de chico hasta ahora se lo pase a los chicos que tenemos en primera, a los menores categorías y en realidad a todo el Perú. Eso es sentido de pertenencia. Los que somos de Alianza estamos ahí presentes, como unos guardianes para que eso no se pierda. Yo cuido y fiscalizo el ADN de Alianza Lima.

—Hay muchos chicos en el primer equipo que ven en Farfán un camino a seguir…

Él ha llegado a una etapa de su vida donde ahora le toca dejar el legado que nosotros le hemos brindado. No solo en las divisiones de menores de Alianza Lima, sino al Perú entero. Lo primero que le podría decir es que la pase bien, que lo disfrute. Jefferson también debe cuidar nuestro club, el tema del modelo de juego. Es verdad que él va adelante, en ofensiva, donde es rápido, pinturero, imaginativo, pero también debemos tener mucha fuerza atrás. Alianza Lima no le puede dar la espalda a su historia.

LEE TAMBIÉN: Henry Quinteros sobre Farfán: “Tiene ese juego de barrio que va a dar cosas buenas a Alianza”

—¿La llegada de Jefferson potencia a un plantel que se preparaba para jugar la Liga 2 y ahora lo debe hacer en Liga 1?

Nosotros no podemos hablar del pasado, de lo que ha sucedido. Por supuesto que hay que prepararlo bien porque hay expectativa. Jefferson sabe, no es una criatura, va a dar su opinión acerca de cómo se siente (de salud) y ayudará mucho a Alianza, pero también al fútbol peruano. Va a potenciar toda la liga.

—En Alianza Lima hay prospectos similares a Farfán…

Esos monstruos, como Jefferson y Paolo, no salen a cada rato. Sí tenemos jugadores con proyección y esperamos que sigan sus procesos. Yo conozco toda las divisiones de menores del fútbol peruano y todavía no veo casos similares a los de ellos, que saltaron procesos y brillaron rápidamente. Los casos de estos jugadores no es común, no es cotidiano.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Este fue el último partido que Farfán disputó con camiseta de Alianza Lima hace 17 años